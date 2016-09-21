﻿غوارديولا: يايا توريه لن يلعب حتى يعتذر وكيل أعماله!

لندن – د ب أ: قال جوسيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي إن بإمكان يايا توريه أن يلعب مجددا للنادي، لكن في حالة واحدة فقط وهي اعتذار وكيل أعماله عن انتقاده المدرب في وسائل الإعلام.

وخاض توريه (33 عاما) مباراة واحدة قط مع السيتي منذ تولي غوارديولا تدريب الفريق، وتم استبعاده أيضا من قائمة الفريق في دوري أبطال أوروبا. وبعد هذا الاستبعاد، انتقد ديميتري سيلوك، وكيل توريه، غوارديولا وقال إنه أهان الإيفواري. لكن المدرب الاسباني قال إن سيلوك هو من يجب عليه الاعتذار، وقال: « كان من الصعب استبعاد يايا من قائمة الفريق في دوري أبطال أوروبا ولكن بعد اليوم الذي تحدث فيه وكيله، استبعدته. إذا اعتذر للنادي ستصبح الأمور جيدة». وقال سيلوك إن المدرب هو من يجب عليه الاعتذار. وأضاف: «فاز غوارديولا ببضع مباريات واعتقد أنه الملك. أعيش في أوروبا لذلك يمكنني قول ما أريده ولا يمكن لغوارديولا إيقافي». وقال غوارديولا إن توريه يمكن أن يحصل على الفرصة مثل بقية اللاعبين إذا اعتذر سيلوك وأضاف أن وكلاء اللاعبين يتجاوزون الحدود في أحيان كثيرة. وقال: «لا يمكنني أن أتخيل عندما كنت لاعبا، أن يخرج وكيل أعمالي للإعلام ويتحدث ضد يوهان كرويف وعن هذا وعن ذاك». وتابع: «إذا كانت لديه مشكله، يمكنه أن يتصل بتكسيكي بيغرستاين (مدير الكرة في السيتي)، أو بالنادي ويمكنهم أن يتحدثوا. وطالما لم يتصل، لن يلعب يايا».