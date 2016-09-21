﻿مورينيو «يعاقب» لاعبي يونايتد بالتدرب في موقف للسيارات!

مانشستر – الأناضول: اضطر لاعبو مانشستر يونايتد أمس للتدريب في موقف سيارات أحد الفنادق، قبل ساعات من مباراة الفريق أمام نورثهامبتون في كأس رابطة المحترفين.

ونشرت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، صورا للاعبين وهم يقومون بأداء تدريبات فك عضلات في موقف السيارات الخاص بالفندق الذي يقيمون فيه. ونشرت الصحيفة صورا مسربة للمدرب جوزيه مورينيو، وهو يدرب لاعبيه من خلال بعض تدريبات الاستطالة لمدة أكثر من عشر دقائق في موقف سيارات قبل ساعات من مواجهة ليلة أمس المتأخرة على ملعب «سيكسفيلد» الخاص بنادي نورثهامبتون. ووفقا للصحيفة، رفض مورينيو الانتظار لأداء تدريبات الإحماء في ملعب المباراة، كما جرت العادة، وذلك كنوع من العقاب للاعبيه لأدائهم المتواضع وسقوطهم في فخ الهزائم في الفترة الأخيرة. يأتي ذلك بعد خسارة مانشستر يونايتد ثلاث مباريات على التوالي، بدأها بالسقوط في دربي المدينة أمام مانشستر سيتي، ثم الخسارة من فينورد الهولندي في الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ)، قبل السقوط الأخير في الدوري مجددا أمام واتفورد.