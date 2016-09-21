﻿تشلسي يطيح بليستر ويرافق ليفربول وأرسنال إلى دور الستة عشر

لندن – د ب أ: قلب تشلسي تأخره بهدفين نظيفين إلى فوز كبير 4/2 على مضيفه ليستر بعد التمديد لوقت إضافي ليحجز مكانه في الدور الرابع (دور الستة عشر) لكأس رابطة المحترفين الإنكليزية. كما حجز ليفربول وأرسنال مقعديهما في دور الستة عشر بجدارة خارج ملعبيهما، حيث فاز الأول على مضيفه دربي كاونتي 3/صفر والثاني على نوتنغهام فوريست 4/صفر.

وفي باقي المباريات، فاز نيوكاسل على ولفرهامبتون 2/صفر وليدز على بلاكبيرن 1/صفر ونوريتش على مضيفه إيفرتون 2/صفر وريدينغ على مضيفه برايتون 2/1. كما تغلب بريستون على مضيفه بورنموث 3/2 بعد التمديد اثر انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 2/2.

على استاد «كينغ باور» معقل ليستر بطل الدوري الإنكليزي، لقن تشلسي مضيفه درسا قاسيا وقلب عليه الطاولة ليطيح به مبكرا من المسابقة. وتأهل تشلسي بجدارة، كما نال دفعة معنوية هائلة قبل مباراته المرتقبة أمام أرسنال في الدوري الإنكليزي مطلع الأسبوع المقبل. وباغت ليستر ضيفه بهدفين متتاليين سجلهما الياباني شنجي أوكازاكي في الدقيقتين 17 و34، لكن غاري كاهيل جدد أمل الضيوف بهدف في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الأول. وفي الشوط الثاني، سجل الأسباني سيزار أزبيليكويتا هدف التعادل في الدقيقة 50، لكن تشلسي فشل في ترجمة تفوقه الواضح في الشوط الثاني إلى مزيد من الأهداف لينتهي الوقت الأصلي بالتعادل 2/2 ولجأ الفريقان للوقت الإضافي، حيث استغل الضيوف التفوق العددي بعد طرد مارسن فاسيلوفسكي مدافع ليستر وسجل الأسباني الآخر سيسك فابريغاس هدفي الفوز لتشلسي في الدقيقتين 92 و94 ليلحق تشلسي بقافلة المتأهلين لدور الستة عشر.

واستعد أرسنال بشكل رائع لمواجهته المرتقبة مع تشلسي في الدوري السبت المقبل، حيث سحق مضيفه نوتنغهام فوريست برباعية نظيفة سجلها السويسري غرانيت تشاكا في الدقيقة 23 ولوكاس بيريز في الدقيقتين 60 من ركلة جزاء و71 وأليكس تشامبرلين في نهاية المباراة. وتغلب ليفربول على مضيفه دربي بثلاثية نظيفة أحرزها راغنار كلافان وفيليب كوتينيو وديفوك أوريغي في الدقائق 24 و50 و54. ولم يجد نيوكاسل صعوبة كبيرة في التغلب على ضيفه ولفرهامبتون بهدفين سجلهما مات ريتشي ويوان غوفران في الدقيقتين 29 و31. كما تغلب نوريتش على مضيفه إيفرتون بهدفين نظيفين سجلهما ستيفن نايسميث وجوش ميرفي في الدقيقتين 41 و74.