﻿الكويت معرضة لارتفاع عدد مرضى الزهايمر

الكويت ـ د ب أ: كشفت رئيسة المكتب الإعلامي في وزارة الصحة الدكتورة غالية المطيري عن أن دولة الكويت معرضة لارتفاع معدل الإصابة بمرض «الزهايمر» نظرا لارتفاع عدد المسنين فيها وطول الأعمار. وقالت في احتفالية، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للزهايمر الذي يصادف 21 أيلول/سبتمبر من كل عام، إن إدارة خدمات كبار السن وعيادات كبار السن في المراكز الصحية لا يقتصر دورها على رعاية المسنين من الناحية الجسدية فقط، بل من الناحيتين العقلية والنفسية، فضلا عن تحويل الحالات المكتشفة إلى الرعاية المتخصصة.

وأكدت أن مرض «الزهايمر» يعد أكثر أنواع الخرف شيوعا، حيث تقدر حالاته بحوالي 60 ٪إلى 80 ٪ من حالات الخرف، والذي يعرف بأنه مجموعة من الاضطرابات التي تسبب ضمورا في خلايا المخ مما يعيق القدرات العقلية والمهارات الاجتماعية للفرد.

وأفادت المطيري بأن وزارة الصحة الكويتية شاركت دول العالم في الاحتفال بهذا اليوم، وذلك تحت شعار «فاذكروني»، لافتة إلى أن تقرير منظمة الصحة العالمية للعام 2015 يقدر حالات الخرف ب 8ر46 مليون حالة على مستوى العالم ، كما يتوقع أن يصل العدد إلى 7ر74 مليون حالة بحلول عام 2030 .

وأشارت إلى أن شخصا يصاب بالخرف كل 3 ثوان تقريبا، ويرجع ذلك في الأساس إلى ظاهرة التشيخ العالمية، حيث يقدر عدد كبار السن بـ900 مليون شخص.