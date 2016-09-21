﻿المصابون بالسمنة يعانون من التهميش أيضا

برلين ـ د ب أ: أظهرت دراسة ألمانية حديثة أن المعاناة من السمنة لا تسفر عن الإصابة بالأمراض فحسب، ولكنها تجعل المرء وحيدا أيضا.

وأوضحت الدراسة، التي أجراها صندوق التأمين الصحي الألماني «دي ايه كيه»، أنه غالبا ما يتم وصم الأشخاص الذين يعانون من السمنة في ألمانيا وتهميشهم.

وحسب بحث أجراه معهد «فورزا» لقياس مؤشرات الرأي فإن 71 ٪ من المواطنين الألماني يرون الأشخاص الذين يعانون من سمنة مفرطة مفتقدين للجمال.

وأوضحت الدراسة أن أغلب الأشخاص الذين يعانون من السمنة كسولون للغاية إلى أن يقوموا بإنقاص أوزانهم.

وجاء في الدراسة أيضا أن السمنة المفرطة تعتبر مرضا شعبيا يمكن أن تسببه عوامل مختلفة.

وحسب تقرير صادر عن صندوق التأمين الصحي الألماني «تقرير إكس إكس إل» يعاني 25 ٪ من الأشخاص البالغين في ألمانيا، الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و79 عاما، من زيادة الوزن.

وأشار إلى أن نسبة مرضى السمنة المفرطة ازدادت في الفترة بين 1999 و2013 بما يزيد على الضعف.

وأضاف التقرير أن هناك دراسات أثبتت أن السمنة تعد المسبب لما يزيد على 60 مرضا مصاحبا لها.