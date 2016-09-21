روحاني يرفض مطلباً أمريكياً لوقف تحليق الطائرات السورية والروسية في شمال سوريا





نيويورك- رويترز- رفض الرئيس الإيراني حسن روحاني الأربعاء مطلباً أمريكياً بأن توقف سوريا وروسيا تحليق جميع الطائرات في شمال سوريا بعد أن هدّد قصف قافلة للمساعدات الإنسانية بتقويض وقف إطلاق النار.

وفي مقابلة مع قناة “إن بي سي نيوز″ التلفزيونية قال روحاني إن وقف الطائرات سيساعد تنظيم “الدولة الإسلامية” و”جبهة النصرة”، وهما جماعتان إسلاميتان متشدّدتان تقاتلان النظام السوري المدعوم من إيران.

وأضاف قائلاً “يجب إبقاؤهما تحت الضغط… إذا منعنا تحليق الطائرات فإنهم 100 بالمئة سيستفيدون من ذلك”.