العثور على جثة في مخزن العجلات الخلفية لطائرة سعودية آتية من نيجيريا





الرياض- أ ف ب- أعلن مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة (غرب السعودية) العثور على جثة في مخزن العجلات الخلفية لطائرة تابعة لشركة “طيران ناس″ السعودية، بعيد هبوطها ظهر الأربعاء في المطار آتية من نيجيريا.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية “واس″ عن إدارة المطار أنه “بينما كانت الفرق المتخصصة تقوم بالإجراءات الروتينية لفحص الطائرة تمهيداً لتسييرها في رحلة أخرى، تم العثور على جثة لشخص مجهول الهوية أسمر البشرة بمخازن العجلات الخلفية”.

وأضافت أن الطائرة كانت “عائدة من نيجيريا بعد نقلها مجموعة من الحجاج”.

ويندر أن يتمكن إنسان من البقاء على قيد الحياة في مخزن العجلات الخلفية لطائرة أثناء التحليق كون درجة الحرارة تكون جليدية والأوكسيجين شبه منعدم.

وليست هذه أول حالة من نوعها يعثر فيها على أشخاص داخل مخازن العجلات الخلفية للطائرات وغالباً ما يكون هؤلاء مهاجرين غير شرعيين.

وتعتبر نيجيريا إحدى الدول المصدرة للمهاجرين غير الشرعيين، الذين لا يتوانون عن المخاطرة بأرواحهم سعيا لحياة أفضل في الخارج.