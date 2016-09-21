 مقتل 19 على الأقل في ضربة للتحالف الذي تقوده السعودية في اليمن

صنعاء- رويترز- قال سكان ومسعفون إن 19 مدنياً على الأقل قتلوا اليوم الأربعاء، عندما أصابت ضربة جوية للتحالف الذي تقوده السعودية منزلاً في غرب اليمن.

وقال ساكن لـ “رويترز″ إن طائرات مقاتلة للتحالف أطلقت صواريخ اليوم على قصر رئاسي في مدينة الحديدة المطلة على البحر الأحمر، يشغله زعماء جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران.

وأصابت غارة منزلاً مجاوراً للقصر مما أسفر عن مقتل 19 مدنياً وإصابة العشرات، وفقاً لما ذكره هاشم عزازي نائب محافظة الحديدة.

وقال إن عمال الإنقاذ ما زالوا ينتشلون عن ضحايا وسط الركام.

وقال أحد قادة الحوثي، هو علي العماد، في تغريدة، إنه نجا من غارة على القصر الرئاسي.

وقال ساكن، طلب عدم الكشف عن اسمه خوفاً على سلامته، “المشهد كان مروعاً. اختلطت الأشلاء البشرية ببقايا المنزل وملأت الدماء المكان”.

وانهارت الشهر الماضي محادثات برعاية الأمم المتحدة تهدف لإنهاء القتال الذي أودى بحياة أكثر من عشرة آلاف شخص، واستأنف الحوثيون وقوات متحالفة معهم موالية للرئيس السابق علي عبد الله صالح قصف السعودية.

وهجمات اليوم الأربعاء هي الأحدث في سلسلة ضربات أصابت مدارس ومستشفيات وأسواقاً ومنازل خاصة.

ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من متحدث باسم التحالف. ويقول مسؤولون سعوديون إن طائرات التحالف تستهدف المنشآت العسكرية فقط في اليمن.

وقال برنامج الأغذية العالمي إن نحو نصف محافظات اليمن الاثنتين والعشرين على شفا المجاعة نتيجة الحرب.