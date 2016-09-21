أمريكا تجري فحوصاً بشأن مادة الخردل عقب هجوم صاروخي قرب قاعدة عراقية





واشنطن- رويترز- قال مسؤول أمريكي الأربعاء إن الجيش الأمريكي يجري فحوصاً للتأكد مما إذا كان قد تم استخدام مادة كيماوية في هجوم صاروخي لتنظيم “الدولة الإسلامية” في العراق، وقع على بعد مئات الأمتار من القوات الأمريكية دون أن يصيب أحداً.

وقال المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن اسمه إن الفحص الأول أظهر وجود مادة الخردل في حين جاء الثاني سلبياً. وأضاف أنه لم تظهر على أي من الجنود الأمريكيين الذين فحصوا شظايا القذيفة أعراض التعرض للخردل.