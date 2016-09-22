اتفاق بخروج مئة مسلح من حيّ الوعر إلى ريف حمص الشمالي في سوريا





دمشق- د ب أ- توصلت السلطات السورية ووجهاء من حي الوعر المحاصر في مدينة حمص وسط سوريا إلى اتفاق يقضي بخروج دفعة أولى من المسلحين إلى ريف حمص الشمالي صباح اليوم الخميس، دون مشاركة الأمم المتحدة في الاتفاق، وذلك بعد فشل خروجهم إلى محافظة إدلب يوم الاثنين الماضي.

وقالت مصادر مقربة من ملف المصالحة لوكالة الأنباء الألمانية “د ب أ” إن “حوالي مئة مسلح سوف يتجهون إلى منطقة الدار الكبيرة (11 كم شمال مدينة حمص)، وذلك بعد عقد اجتماع ضم محافظ حمص طلال البرازي ومسؤولين أمنيين سوريين وعدداً من وجهاء حي الوعر، ليل الأربعاء/الخميس″ . ونقلت المصادر عن محافظ حمص قوله :”نستطيع إنجاز المصالحات وتنفيذ اتفاق حي الوعر بدون أي تدخل خارجي، ولا نحتاج الأمم المتحدة في ذلك “.

من ناحية أخرى، قالت مصادر في المعارضة السورية لـ “د ب أ” إن “الطيران الحربي السوري شنّ أمس الأربعاء ست غارات على حي الوعر”.

وكان مقرراً أن يتم أمس إخراج 250 مسلحاً من المعارضة برفقة أسلحتهم الخفيفة (بندقية حربية واحدة لكل مسلح)، مع حوالي 800 شخص من عائلاتهم باتجاه ريف سوريا الشمالي، إلا أن الاتفاق فشل بسبب رفض الأمم المتحدة المشاركة في الإشراف على ذلك بسبب عرقلة القوات الحكومية دخول مساعدات كانت مقررة إلى مدينة المعضمية بريف دمشق.