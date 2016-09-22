اصابة متظاهر بالرصاص في مدينة شارلوت الأمريكية خلال “اعمال عنف بين مدنيين”

شارلوت- أ ف ب- أصيب متظاهر بالرصاص خلال “اعمال عنف بين مدنيين” شهدتها مدينة شارلوت الامريكية في ثاني ليلة على التوالي من التظاهرات العنيفة التي اندلعت احتجاجا على مقتل رجل اسود برصاص الشرطة.

وقالت بلدية المدينة إن المتظاهر الذي كانت اكدت قبل وقت قصير مقتله لا يزال على قيد الحياة و”لكنه بحالة حرجة”.

وكتبت البلدية في تغريدة على حسابها على تويتر ان “المدني الذي اصيب بالرصاص خلال التظاهرة موضوع تحت اجهزة التنفس الاصطناعي وحاله حرجة. هو لم يمت”.

وكانت البلدية اعلنت في وقت سابق أن الرصاصة التي اصيب يها “اطلقت خلال اشتباك بين مدنيين”، مؤكدة ان الشرطة “لم تطلق النار”.

وشاهد مراسل وكالة فرانس برس اثناء وقوفه امام فندق اومني شارلوت حيث كانت تجري التظاهرة رجلا يسقط ارضا وينزف بشدة من جراء اصابته بالرصاص على ما يبدو.

وقالت رئيسة بلدية المدينة جنيفر روبرتس عبر شبكة “سي ان ان” ان الجريح الذي لم تكشف عن هويته نقل الى مستشفى وقد اصبح “امرا مؤكدا” أن مطلق النار “ليس شرطيا”.

وكانت أعمال العنف تجددت لليلة الثانية على التوالي مساء الاربعاء بين قوات الامن ومتظاهرين يحتجون على مقتل رجل اسود برصاص شرطة المدينة الواقعة في جنوب شرق الولايات المتحدة.

وافاد مراسل فرانس برس أن الشرطة استخدمت قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق مئات المتظاهرين الذين احتشدوا في وسط المدينة حيث دارت صدامات بين الطرفين.

وتشهد الولايات المتحدة منذ سنتين تصاعدا في التوتر العرقي بعد عدد من الاخطاء واعمال العنف التي قامت بها الشرطة، غالبا حيال رجال سود غير مسلحين.