أوباما يمنح ميل بروكس وأودرا مكدونالد وبيري جوردي ميدالية الفنون
واشنطن – رويترز: منح الرئيس الأمريكي باراك أوباما 24 شخصية أمريكية بارزة في مجالي الفنون والدراسات الإنسانية ميداليات تقديرا لإسهاماتهم.
وضمت القائمة الممثل الكوميدي ميل بروكس والممثلة المسرحية أودرا مكدونالد والمنتج الموسيقي بيري جوردي والملحن فيليب غلاس والمؤلفين ساندرا سيسنيروس ورون تشيرنو ورودولفو أنايا وجيمس مكبرايد.
وصافح بروكس ومازحه قائلا إنه سيقبض عليه إذا حاول بيع الميدالية الوطنية للفنون على موقع «إي باي».
وقال أوباما في حفل التكريم «نؤمن بأن الفنون والإنسانيات تعكس روحنا الوطنية بطرق كثيرة. إنها أمر أساسي بالنسبة لهويتنا كأمريكيين».
وأضاف «إنها ما يساعدنا كي نجعل للماضي – بحلوه ومره- معنى وتساعدنا في كيفية رسم الطريق للمستقبل.»
كما منح أوباما الميدالية الوطنية للإنسانيات للطاهي الاسباني الشهير خوسيه أندريس الذي سبق له التعاون مع البيت الأبيض في شؤون إصلاح تتعلق بالهجرة.
تحت ظل هد االتقرير الفني الجامع اضع كلمة قصيرة الفن في بعض صوره المتميزة يوصل الى اعلى الدرجات الدينيوية الشعر له حضور في كل تكريم سواء كان للمسرح الوجوه الثي قدمت له اكثر من خدمة او السينما كد الك اوالموسيقى هده الأخيرة حضور قوي في المسرح والسينما عرفت بدورها وجوها تفننوا فيها وضعوا النغمات الخاصة باالصور المسرحية اوالسينمائية فاليس من السهل وضع نغمة موسيقية تناسب صورة مسرحية اوسينمائية جهد يبدل في هد ا .
فاالتكريم هو تكريم للمسرح والسينما كابنية اساسية للأقتصاد وكد الك الألوان الفنية المتميزة ولاانسى الرياضة فهي لون .شكراللمنبر