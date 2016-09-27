﻿أوباما يمنح ميل بروكس وأودرا مكدونالد وبيري جوردي ميدالية الفنون

واشنطن – رويترز: منح الرئيس الأمريكي باراك أوباما 24 شخصية أمريكية بارزة في مجالي الفنون والدراسات الإنسانية ميداليات تقديرا لإسهاماتهم.

وضمت القائمة الممثل الكوميدي ميل بروكس والممثلة المسرحية أودرا مكدونالد والمنتج الموسيقي بيري جوردي والملحن فيليب غلاس والمؤلفين ساندرا سيسنيروس ورون تشيرنو ورودولفو أنايا وجيمس مكبرايد.

وصافح بروكس ومازحه قائلا إنه سيقبض عليه إذا حاول بيع الميدالية الوطنية للفنون على موقع «إي باي».

وقال أوباما في حفل التكريم «نؤمن بأن الفنون والإنسانيات تعكس روحنا الوطنية بطرق كثيرة. إنها أمر أساسي بالنسبة لهويتنا كأمريكيين».

وأضاف «إنها ما يساعدنا كي نجعل للماضي – بحلوه ومره- معنى وتساعدنا في كيفية رسم الطريق للمستقبل.»

كما منح أوباما الميدالية الوطنية للإنسانيات للطاهي الاسباني الشهير خوسيه أندريس الذي سبق له التعاون مع البيت الأبيض في شؤون إصلاح تتعلق بالهجرة.