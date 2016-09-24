﻿الصدر يشترط تغيير مفوضية الانتخابات للمشاركة فيها والهميم يدعو أهل الموصل للانتفاض على جلاديهم

بغداد ـ «القدس العربي»: دعا خطباء الجمعة في العراق إلى تغيير مفوضية الانتخابات قبل المشاركة في الانتخابات، ودعوا اهل الموصل إلى الانتفاضة على جلاديهم من تنظيم «الدولة».

ففي النجف جنوب بغداد، اشترط زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، أمس الجمعة، تغيير مفوضية الانتخابات «المسيسة» وقانون الانتخابات «المجحف» للمشاركة في الانتخابات، وفيما كشف عن وضع «برنامج للإصلاح»، طالب أنصاره بعدم التقصير في «انقاذ العراق».

وقال في خطبته لصلاة الجمعة في مسجد الكوفة في النجف، «أود أن اعلن اني مع الانتخابات بشرط تضافر جهود المخلصين لمشروع الاصلاح في تشكيل كلتة عابرة للمحاصصة بعد الضغط الشعبي لتغيير مفوضية الانتخابات المسيسة وقانون الانتخابات المجحف»، داعيا إلى «تغيير الوجوه الفاسدة والبائسة لتحصيل اغلبية اصلاحية يستطيع من خلالها اهل الاصلاح تغيير واقع العراق المريض وانقاذه من الاحتلال والميليشيات والإرهاب والفساد».

وأضاف الصدر، «لقد وضعت برنامجاً اصلاحيا سنعلن عنه في القريب العاجل»، مطالبا أنصاره «بعدم التقصير في انقاذ العراق تحت شعار العراق بين مشروع اصلاح الانتخابات ومشروع انتخاب الاصلاح».

وقال خلال خطبة الجمعة، إن «على جميع اطياف الشعب العراقي إعلان البراءة من المفسدين، ورفع راية الإصلاح، قائلا «لن نمكن الظالمين والمفسدين بالتسلط على الشعب».

وفي جنوب الموصل، اقيمت اول صلاة جمعة في مدينة القيارة بعد تحريرها من تنظيم «الدولة»، واشار عبد اللطيف الهميم رئيس الوقف السني وخطيب الجمعة في جامع الشيخ عاصي خلف المحمود «ان العراق ليس طائفة أو مذهب وليس شمالا وجنوبا بل هو يختصر العراقيين جميعا».

ودعا إلى بناء وطن على اساس المواطنة العادلة المتساوية، مؤكدا أن لا أحد يتوهم أنه سيذل العراق لأنه عراق الله والعراقيين والأنبياء والصالحين، متوعدا كل من تآمر على العراق بأنه سيذوق العذابات التي واجهها العراقيون.

وكرر الهميم دعوته لابناء المحافظات المحررة بان لا يسمحوا مرة أخرى ان يخطف احد مدننا تحت شعارات كاذبة، معبرا عن اعتقاده بان العراق هو بلد مذبوح بسيوف ابنائه.

وخاطب ابناء الموصل قائلا: «قادمون يا نينوى واجعلوا ابواب الموصل مفتوحة لاستقبال الفاتحين.. انتفضوا على جلاديكم»، متوعدا الدواعش بيوم اسود في الموصل.

وحيا رئيس الوقف السني القوات المسلحة العراقية وكل المقاتلين الذين قدموا دماءهم وارواحهم وعرقهم لتحرير الارض.

وفي كربلاء، خاطب ممثل المرجعية في كربلاء الشيخ عبد المهدي الكربلائي، في خطبة الجمعة التي ألقاها من داخل الصحن الحسيني الشريف، الإساتذة والمدرسين والمعلمين والطلبة وأولياء امورهم والجهات التعليمية الحكومية.

وأكد «نذكر المعلم والمدرس ان بين يديك جيل المستقبل الذي هو أمل مجتمعك واشعرهم في ذلك وحبب اليهم وطنهم وبلدهم ليكونوا بناة صالحين لهذا الوطن، فالمواطن الصالح إذا تسلم المسؤولية يخدم البلد ونريد ابناء صالحين للبلد يكونون قادة أمناء لهذا الشعب لا قادة فاسدين».

وقال «على اساتذة الجامعات والمدرسين والمعلمين، ان يعلموا ان نسبة التعليم والتربية تمثلان في جوانبهما امتدادا لمهنة الانبياء والائمة في تعليم الناس وتربيتهم فاجعلوا مقصدكم والباعث لديكم هي النية الخالصة لله تعالى ليكون لكم بذلك الاجر وليجعل ساعات تعليمكم للطلبة في ميزان حسناتكم».

وتابع «كما نأمل من الاستاذة والمعلمين إلى ان يلتفتوا إلى ان هؤلاء الطلبة أمانة في أعناقهم والمجتمع بأكمله قد سلم اليكم عقول وقلوب هؤلاء الطلبة تصوغونها فاعيدوا هذه الامانة صالحة في المبادئ والخلق الرفيع مصونة من الجهل والانحراف وتذكروا بان مهمتكم لا تقتصر على التعليم المهني في مجال اختصاصكم بل هي التعليم والتربية وربوهم على الاخلاق الفاضلة والمواطنة الصالحة فلا ثمرة للتعليم بدون الاخلاق وتربية النفس على هذه القيم».