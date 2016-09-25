سخر من “الأخونج وداعش”.. أبرز صديق أردني لبشار الأسد قتل بسبع رصاصات في أول “اغتيال” لكاتب

عمان- القدس العربي- شكّلت عملية اغتيال الكاتب اليساري الأردني المعروف بآرائه الجدلية ناهض حتر صباح اليوم الأحد، وعلى سلالم قصر العدل في العاصمة عمان، أوسع إدانة متوقعة عبر وسائط التواصل الاجتماعي التي تلاقفت النبأ فيما بقي الصمت الحكومي سيد الموقف.

لم تعلن السلطات الأردنية عن أية تفاصيل، أو حتى عن أي موقف من أول حادثة اغتيال علنية لكاتب ومثقف في تاريخ المملكة المعاصر.

الكاتب ناهض حتر كان يصعد سلم القاعة الرئيسية في قصر العدل وسط عمان حين فاجأه شخص مجهول بسبع رصاصات من مسدس فقتله على الفور أمام عشرات المحامين ومئات المراجعين ورجال الشرطة.

الشرطة وبسرعة أعلنت القبض على القاتل المجهول في قضية غير مسبوقة.

تقرّر، حسب معلومات “القدس العربي”، تنفيذ حكم الإعدام بناهض حتر من محكمة شرعية متأثرة بأدبيات تنظيم “الدولة الإسلامية”، وفقاً لأول تصوّر أمني للتحقيق.

حتر كان قد أوقف لشهرين بتهمة إثارة الفتنة والإساءة للذات الإلهية، بعد إعادة نشر رسم كاريكاتور قال علناً إنه يسخر من فكرة “داعش” و”الأخونج” عن الله.

المغدور يترأس جمعية شعبية أردنية صديقة للنظام السوري، ويعتبر الإعلامي والسياسي الأبرز في الأردن المقرب من الرئيس السوري بشار الأسد.

وسبق لبشار الأسد أن استقبل حتر ثلاث مرات، ونشرت صور لهما معاً عدة مرات.

لكن نشره للكاريكاتور أثار ضجة واسعة جداً، خصوصاً بعدما دعا أحد أساتذة الجامعة علناً لتقطيع أوصاله من خلاف لأنه “تجرّأ” على الله ودين الإسلام.

الجهة التي كانت قد حرّكت الدعوى القضائية ضد حتر هي الحكومة، وتحديداً رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي بصفته الشخصية والوظيفية، وتردد وسط السياسيين بأن الملقي فعل ذلك رداً على مقالات لحتر سخرت من تعيينه رئيساً للحكومة.

وكانت السلطات الأردنية أفرجت عن حتر في الثامن من أيلول/ سبتمبر لقاء كفالة مالية بعد نحو شهر على توقيفه.

ووجّه مدعي عام عمان إلى الكاتب اليساري تهمتيْ “إثارة النعرات المذهبية” و”إهانة المعتقد الديني”، وأعلن حظر النشر في القضية. ونفى حتر حينها ما اتهم به مؤكداً أنه “غير مذنب”.

وكانت عقوبة أي من التهمتين المسندتين لحتر قد تصل في حال ادانته إلى الحبس ثلاث سنوات.

وكان حتر (56 عاما) نشر رسماً كاريكاتورياً، لم يرسمه، على صفحته الشخصية على فيسبوك بعنوان “رب الدواعش” ما أثار جدلاً واستياءً على مواقع التواصل الاجتماعي.

لكن حتر حذف المنشور من صفحته بعد أن أكد أن الرسم “يسخر من الإرهابيين وتصورهم للرب والجنة، ولا يمس الذات الإلهية من قريب أو بعيد، بل هو تنزيه لمفهوم الألوهة عما يروّجه الإرهابيون”.

وأضاف، قبل أن يغلق صفحته الشخصية، أن “الذين غضبوا من هذا الرسم نوعان: أناس طيبون لم يفهموا المقصود بأنه سخرية من الإرهابيين وتنزيه للذات الإلهية عمّا يتخيل العقل الإرهابي، وهؤلاء موضع احترامي وتقديري”.

وتابع أن النوع الثاني “إخونج داعشيون يحملون الخيال المريض نفسه لعلاقة الإنسان بالذات الإلهية. وهؤلاء استغلوا الرسم لتصفية حسابات سياسية لا علاقة لها بما يزعمون”.