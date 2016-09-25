سخر من “الأخونج وداعش”.. أبرز صديق أردني لبشار الأسد قتل بسبع رصاصات في أول “اغتيال” لكاتب
عمان- القدس العربي- شكّلت عملية اغتيال الكاتب اليساري الأردني المعروف بآرائه الجدلية ناهض حتر صباح اليوم الأحد، وعلى سلالم قصر العدل في العاصمة عمان، أوسع إدانة متوقعة عبر وسائط التواصل الاجتماعي التي تلاقفت النبأ فيما بقي الصمت الحكومي سيد الموقف.
لم تعلن السلطات الأردنية عن أية تفاصيل، أو حتى عن أي موقف من أول حادثة اغتيال علنية لكاتب ومثقف في تاريخ المملكة المعاصر.
الكاتب ناهض حتر كان يصعد سلم القاعة الرئيسية في قصر العدل وسط عمان حين فاجأه شخص مجهول بسبع رصاصات من مسدس فقتله على الفور أمام عشرات المحامين ومئات المراجعين ورجال الشرطة.
الشرطة وبسرعة أعلنت القبض على القاتل المجهول في قضية غير مسبوقة.
تقرّر، حسب معلومات “القدس العربي”، تنفيذ حكم الإعدام بناهض حتر من محكمة شرعية متأثرة بأدبيات تنظيم “الدولة الإسلامية”، وفقاً لأول تصوّر أمني للتحقيق.
حتر كان قد أوقف لشهرين بتهمة إثارة الفتنة والإساءة للذات الإلهية، بعد إعادة نشر رسم كاريكاتور قال علناً إنه يسخر من فكرة “داعش” و”الأخونج” عن الله.
المغدور يترأس جمعية شعبية أردنية صديقة للنظام السوري، ويعتبر الإعلامي والسياسي الأبرز في الأردن المقرب من الرئيس السوري بشار الأسد.
وسبق لبشار الأسد أن استقبل حتر ثلاث مرات، ونشرت صور لهما معاً عدة مرات.
لكن نشره للكاريكاتور أثار ضجة واسعة جداً، خصوصاً بعدما دعا أحد أساتذة الجامعة علناً لتقطيع أوصاله من خلاف لأنه “تجرّأ” على الله ودين الإسلام.
الجهة التي كانت قد حرّكت الدعوى القضائية ضد حتر هي الحكومة، وتحديداً رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي بصفته الشخصية والوظيفية، وتردد وسط السياسيين بأن الملقي فعل ذلك رداً على مقالات لحتر سخرت من تعيينه رئيساً للحكومة.
وكانت السلطات الأردنية أفرجت عن حتر في الثامن من أيلول/ سبتمبر لقاء كفالة مالية بعد نحو شهر على توقيفه.
ووجّه مدعي عام عمان إلى الكاتب اليساري تهمتيْ “إثارة النعرات المذهبية” و”إهانة المعتقد الديني”، وأعلن حظر النشر في القضية. ونفى حتر حينها ما اتهم به مؤكداً أنه “غير مذنب”.
وكانت عقوبة أي من التهمتين المسندتين لحتر قد تصل في حال ادانته إلى الحبس ثلاث سنوات.
وكان حتر (56 عاما) نشر رسماً كاريكاتورياً، لم يرسمه، على صفحته الشخصية على فيسبوك بعنوان “رب الدواعش” ما أثار جدلاً واستياءً على مواقع التواصل الاجتماعي.
لكن حتر حذف المنشور من صفحته بعد أن أكد أن الرسم “يسخر من الإرهابيين وتصورهم للرب والجنة، ولا يمس الذات الإلهية من قريب أو بعيد، بل هو تنزيه لمفهوم الألوهة عما يروّجه الإرهابيون”.
وأضاف، قبل أن يغلق صفحته الشخصية، أن “الذين غضبوا من هذا الرسم نوعان: أناس طيبون لم يفهموا المقصود بأنه سخرية من الإرهابيين وتنزيه للذات الإلهية عمّا يتخيل العقل الإرهابي، وهؤلاء موضع احترامي وتقديري”.
وتابع أن النوع الثاني “إخونج داعشيون يحملون الخيال المريض نفسه لعلاقة الإنسان بالذات الإلهية. وهؤلاء استغلوا الرسم لتصفية حسابات سياسية لا علاقة لها بما يزعمون”.
من نصب هؤلاء الدواعش قضاة يحاكمون الناس وييبيحون قتلهم لمجرد مخالفتهم الرأي والمعتقد هذا عمل اجرامي مستنكر ولا يوجد له اي مبرر
ناهض حتر كاتب نختلف معه في الكثير من آرائه التي يتبناها والتي تثير جدلا واسعا خاصة بما يتعلق منها بالهوية الوطنية الأردنية وموقفه من الثورة السورية وانحيازه للرئيس بشار الأسد والنظام السوري وموقفه الغريب والعجيب من ااجمهورية الإيرانية بتأييده لها ولكن ذلك لا يبرر قتله من تيار او جماعة متشددة.. فالرجل كاتت الكلمة سلاحه وليس الرصاص..
لناهض الرحمة .. ولاهله وذويه الف تحية ومباركة باستشهاد ابنهم …وانا لله وانا اليه راجعون
أنا لا أستنكر ومع الإغتيال.
للأسف تحولت الحكومه الأردنية إلى مطيه بيد الدواعش ولاخوان
في الواقع أكثر ما لفت نظري في الصورة أعلاه هو غطاء علبة المجارير (الصرف الصحي) والمكتوب عليها بالإنكليزية أي أنها مستوردة, في حين كانت تصنع في فلسطين الحبيبة منذ ثلاثينيات القرن الماضي. أمة لا تستطيع تصنيع غطاء حديدي لا يحق لها أن تعيش تحت الشمس ناهيك أن يكون عندها ديموقراطية يفهمها كل من هب ودب على شاكلته كالمغدور في الصورة أعلاه.
خارج السلطة ويقتلون من يخالفهم فكيف اذا كانت السلطة بيدهم.نار صدام والقذافي والاسد ارحم الف مرة من جنتهم
خواني الاعزاء في تراب الوطن الحبيب الاردن -حماه الله شعبان وارضا ن ومليكا ن-..ناهض حتر يكفي انه صديق المجرم بشار الاسد الذي قتل وشرد شعبا ن كاملا ن..المتاسفون على ناهض الا يروون فكره الارهابي الذي دمر سوريا وشعبها..ام ان قتل حاقد على الاسلام جريمة ن لا تغتفر وقتل شعب ن برئ فيها وجهة نظر؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
وهل اكيد قاتله داعشي؟ام انسان مختل عقلي لا يتحمل نتيجة افعاله؟انتم تعطون كل مختل عقلي مبرر للارهاب
لو ان ناهض اوقف عند حده من بدايات تطاوله ما حدث الذي حدث
والدليل ان ناهض مجرم ادانة القانون الاردني له..والله انوا يتحمل دماء السوريين البرءاء مثله مثل اي داعم ل بشار سواء كان مسلم او مسيحي ..شيعي او سني..او حتى شيوعي
والى الدواعش والارهابيين جميعهم من يساريين وعلمانيين وقومجيين ..لنكن منصفيين ونحترم بعض ولا يتطاول ويسخر اناس من الله..فهو رب الجميع شاء من شاء وابى من ابى..ولكن يا من تدعون للاسلام كالدواعش : هل انتم بريئون من الظلم ؟هل انتم اصلن مسلمون..اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله وان يسوع عبد الله ورسوله ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
انا لله وانا اليه راجعون
حمى الله الاْردن من كل فتنة
طبعاً لا يحق لأحد قتل الأخرين خارج محكمه عادله وعقوبه تتناسب مع الجريمه عقوبته كانت السجن ٣ إلى 6 سنوات مناسبه لكن حصل ما حصل والحق يقال ناهض حتر إيد قتل مئات الألف من السورين المسلمين الأبرياء أطفال ونساء ورجال وافق على دمار سورية ولم يأسف على دمعه حزن أو قطره دم ، لم أعرفه يوماً من المؤمنين بالله أعرفه شيوعي وأعرفه حاقدعلى الإسلام ، بيننا نسب غير حميد ، عجيب أمرهم من أيام الشباب كان شيوعي بأي حق يسمونه شهيد هل كان دمه أغلى من من دم شعب سورية ، إلى جهنم وبئس المصير
لقد قتله الفقهاء وليس القاتل.
لقد قتله لسانه و قلمه
فلا آسف عليه ولا رحمه