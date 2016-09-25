يوسف شعبان يكشف لأول مرة عن أزمته مع عبدالحليم حافظ

القاهرة ـ روى الفنان المصري يوسف شعبان، موقف حدث بينه وبين الفنان الراحل عبدالحليم حافظ، وذلك على هامش تكريمه بمهرجان الإسكندرية السينمائي.

عبد الحليم حافظ –طبقا لرواية شعبان- رفض مشاركة الأخير في فيلمه “معبودة الجماهير الذي قدمه عام 1967 ما تسبب في وقوع أزمة بينهما”.

يوسف شعبان قال “أنه علم بمرض عبدالحليم الأخير وزاره في منزله بالزمالك، وطلب منه العندليب أن يسامحه فأكد له شعبان أنه لا يوجد أزمة من الأساس وأنه يحبه على المستوي الفني والشخصي”.

كان هذا الموقف في مرحلة الترشيحات وظل الخلاف أسبوعًا، حتى تم حسم الأمر لصالح شعبان بعدما اتفق صناع الفيلم على أنه الأصلح لتقديم هذه الشخصية فلم يعترض عبد الحليم.

أما عن سبب رفض عبدالحليم حافظ له في البداية فبرره يوسف شعبان بخوف العندليب من أن يسرق منه الأضواء وهو في ذلك الوقت كان نجما لامعا في عالم الطرب.

فيلم معبودة الجماهير يحكي قصة شاب فقير يهوى التمثيل ويبحث عن فرصة حتى تأتيه أمام نجمة كبيرة فيقع في حبها لكن مكيدة يدبرها زميل هذه النجمة تفرق بينهما والفيلم من تأليف مصطفى أمين وإخراج حلمي رفلة.