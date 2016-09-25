زوج باكستاني يكسر كتف وساق زوجته لأنها نسيت أن تضع هاتفه المحمول في الشاحن

اسلام اباد ـ اعتدى زوج على زوجته بالضرب في باكستان لأنها نسيت أن تضع هاتفه المحمول في الشاحن، ما تسبب بإصابتها بكسر في الكتف والساق، ونقلت إلى المستشفى إثر ذلك.

وذكرت الشرطة أن الحادث وقع في ضواحي منطقة ديرا غازي خان بإقليم البنجاب في باكستان، وأحالت الشرطة المسألة إلى القضاء. ووقع هذا الحادث بعد ستة أشهر فقط من الزواج.