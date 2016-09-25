زوج باكستاني يكسر كتف وساق زوجته لأنها نسيت أن تضع هاتفه المحمول في الشاحن
Sep 25, 2016
اسلام اباد ـ اعتدى زوج على زوجته بالضرب في باكستان لأنها نسيت أن تضع هاتفه المحمول في الشاحن، ما تسبب بإصابتها بكسر في الكتف والساق، ونقلت إلى المستشفى إثر ذلك.
وذكرت الشرطة أن الحادث وقع في ضواحي منطقة ديرا غازي خان بإقليم البنجاب في باكستان، وأحالت الشرطة المسألة إلى القضاء. ووقع هذا الحادث بعد ستة أشهر فقط من الزواج.
الظاهر أن هذا ما يقال عنه القشة التي قسمت ظهر البعير
فالظاهر أن هناك خلافات كثيره من قبل ! ولكن لماذا هذا التكسير ؟ لماذا لا يكون الحل بالطلاق وبالحسنى ؟
ولا حول ولا قوة الا بالله
*من الاخر ;-
زوج بغل وبس.
سلام
فعلا انها غبية كيف تنسى امرا مهما كهذا ؟ كيف سيتمكن المسكين من تصفح الفيسبوك وانستغرام وتويتر ؟ هذا درس لجميع النساء انه عبرة لمن تعتبر!
هل هذا العنف ضد المرأة في المجتمعات الاسلامية سببه تناول الخمور ياسيد كروي كما علقت في موضوع اخر ام انه بسبب عادات وتقاليد متخلفة، نقرأ ونسمع عن فتاوى تجيز ضرب الزوجة او يسمح للزوج ان يأكل زوجته إذا كان في حالة الجوع الشديد، هل هذه الفتاوى سببها تناول الكحول.