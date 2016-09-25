تأثير “السراويل” على الحياة الجنسية للفئران احدث دراسة لعالم مصرى حصل على جائزة “نوبل للحماقة العلمية”
لندن ـ “جائزة نوبل للحماقة العلمية” لايسمع عنها الكثير ، تُمنح كل عام لأغبى الأبحاث العلمية، عديمة الفائدة والمضمون والفارغة من أدنى فائدة تُرجى، ولكنها مضحكة.
تعطي جائزة “الاكتشافات المضحكة”، لمعظم المجالات التي تغطيها جوائز نوبل العادية، وهي 10 جوائز في مجالات: الطب وعلم النفس والفيزياء والاقتصاد والسلام والأحياء، والكيمياء، والاتصالات، والصحة العامة والهندسة ، فهي ليست جائزة نوبل الحقيقية.
و الـ10 الفائزين أيضاً على جوائز مضحكة (لا قيمة لها) عبارة عن منح كل فائز 100 تريليون دولار زيمبابوي، أي أقل من نصف دولار (الدولار الأميركي يعادل ما يزيد على 361 ألف دولار زيمبابوي).
لهذا كان من الطبيعي أن تذهب أول جائزة لهذا العام 2016، للعالم المصري الراحل أحمد شفيق عن الوقت الذي أمضاه في “دراسة تأثير ارتداء سراويل من البوليستر على الحياة الجنسية للفئران”، أو أن تذهب لتشارلز فوستر في علم الأحياء لأنه اخترع أرجلاً صناعية من أطراف الماعز تسير مثلها.
ومن جانبه أوضح مارك إبراهام، رئيس تحرير مجلة “الأبحاث غير المحتملة”، في تبريره إعطاء الجائزة للدكتور الراحل أحمد شفيق: “لم نسمع مطلقاً عن أي شخص آخر قضى وقتاً يدرس بعناية ما يحدث جنسياً للفئران إذا ألبستها سراويل”.
وليس من المفترض أن يكون العمل الحاصل على جائزة إيج نوبل حديثاً، وقال إبراهام، وهو أيضاً رئيس لجنة منح الجائزة في احتفال توزيع الجوائز بجامعة هارفارد في كامبردج بولاية ماساتشوستس الأميركية، لوكالة رويترز مساء الخميس الماضي إن “الجوائز تمنح لأشياء غير عادية جداً، كل الجوائز الأخرى تقريباً تمنح لأفضل أو أسوأ الأشياء، أما مسألة أفضل أو أسوأ فلا تعنينا”.
وتعد تجربة الدكتور شفيق مثيرة، ولذلك حصل العالم المصري الراحل أحمد شفيق على جائزة نوبل للحماقة العلمية في مجال التكاثر؛ لأنه قام بدراسة حول تأثير ارتداء سراويل من البوليستر على الحياة الجنسية للفئران.
” ومن جانبه أوضح مارك إبراهام، رئيس تحرير مجلة “الأبحاث غير المحتملة”، في تبريره إعطاء الجائزة للدكتور الراحل أحمد شفيق: “لم نسمع مطلقاً عن أي شخص آخر قضى وقتاً يدرس بعناية ما يحدث جنسياً للفئران إذا ألبستها سراويل”. ” أهـ
رحم الله العالم المصري أحمد شفيق الذي كان يريد إثبات أن السراويل القطنية أفضل بالحياة الجنسية للبشر ولهذا بدأ بالتجارب على الفئران حين ألبسها سروال من مادة البوليستر لكنه مات قبل أن يتم تجاربه
ولا حول ولا قوة الا بالله
الظاهر أن السراويل التي أُلبست للفئران ليس لها فتحة ذكرية كما التي في سراويل الرجال فشيء طبيعي أن تؤثر على التناسل عند الفئران ولو جربت على البشر لأعطت نفس النتيجة!
*اول مرة أعرف أن البحث العلمي قد يتحول
الى حماقة ومسخرة وتهريج..!!!؟؟؟
* انطبق عليهم المثل الشعبي;-
( الفاضي بعمل قاضي ).
* سلام
فعلا انه أمر محير ما الذي اراد الدكتور شففيق اثباته يا ترى؟
اربما كان يتوقع ان ياتي زمن وتذهب الفئران للتسوق واختيار الملابس وتحتار بين السراويل القطنية او البوليستير أيها افضل لحياتها العاطفية !!! ان ابحاثه كوميدية , اذا كان الهدف من الدراسة كما قال الاخ الكروي هو الانسان فلماذا اجرى االبحث على الفئران وليس البشر فتجربة السروايل الداخلية كما اظن لا تشكل خطورة على حياة الانسان! هناك حلقة مفقودة في مكان ما!
ما ذهب اليه الكروي داد هو الصحيح فليست العبرة للفئران بل للبشر فما هي الا تجربة ، فالالبسة القطنية تمتص العرق ولا تسبب الامراض الجلدية وتصرف الحرارة فهي صحية لها انعكاساتها على الصحة جميعها ، بعكس الالبسة البوليستر التي تشكل اشبه ما يكون ببيت بلاستيكي يحيط بالجسم تتسبب في احتباس حراري لجسم الانسان وامراض جلدية وجسدية عديدة واحتباس للعرق
حسابات الدولار الزيمبابوى أعلاه غير منطقيه على الاطلاق .
تذكرت قصة ذاك الرجل .. أدخلوه على هارون الرشيد وقالوا انه يأتي بأعمال خارقة فقال له أرنا .. فقام الرجل وغرس ابرة في الأرض وبيده بعض الابر وصار يرمي الأبرة فتدخل ف ثقب الأخرى حتى رشق الأبر جميعها في بعضها البعض .. فأمر الخليفة له بمائة دينار ومائة جلدة
فسألوه .. فقال مائة دينار لمهارته ومائة جلدة لانه يضيع وقته وجهده فيما لا ينفع .
لكن انا مع رأي الكروي وسليمان .