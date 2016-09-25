الأزواج ضحايا عنف الزوجات في البحرين والظاهرة في اتساع

المنامة ـ أظهرت إحصائية رسمية في البحرين أن 185 امرأة هاجمن أزواجهن، وذلك ضمن جرائم العنف الأسري المرتكبة في النصف الأول من العام الحالي.

كما بينت الاحصائية تسجيل 473 حالة اعتداء من الزوج ضد زوجته خلال تلك الفترة، على الرغم من قيام الحكومة بسن قوانين صارمة لمكافحة العنف الأسري في تلك الدولة الخليجية البالغ عدد سكانها نحو 1.5 مليون نسمة بنهاية 2015.

وحسب صحيفة “أخبار الخليج” البحرينية، أعربت مديرة إدارة الافتاء القانوني والبحوث في هيئة التشريع والافتاء، المستشارة الشيخة مريم بنت عبدالوهاب آل خليفة، عن أسفها لتنامي هذه الظاهرة.

وأشارت الشيخة مريم، خلال ندوة عقدت في المنامة حول العنف الأسري في المملكة، إلى أن حالات العنف الأسري المسجلة بلغت في مجملها 859 حالة، مضيفة بأن الرقم المسجل لغاية شهر يونيو المنصرم، يفوق نصف عدد الحالات التي سجلت في العام الماضي والبالغة 1655 حالة.

وبينت أن الأرقام تدل على أن العنف من الزوج ضد المرأة، يأتي في المرتبة الأولى للحالات المتعرضة للعنف الأسري، حيث تدل إحصائيات النصف الأول من العام الحالي أن هناك 473 حالة اعتداء من الزوج ضد زوجته، في حين كان هناك 185 حالة اعتداء من الزوجة ضد زوجها.

وشملت الحالات المسجلة 76 حالة عنف أسري موجهة للأخت من قبل شقيقها، و42 حالة عنف أسري موجهة للابنة من قبل والديها، و35 حالة للابن من قبل والديه، و32 حالة موجهة للأم من قبل أبنائها، و10 موجهة للأب من قبل أبنائه، فضلا عن 6 حالات موجهة للأخ من قبل شقيقته.