الأزواج ضحايا عنف الزوجات في البحرين والظاهرة في اتساع
المنامة ـ أظهرت إحصائية رسمية في البحرين أن 185 امرأة هاجمن أزواجهن، وذلك ضمن جرائم العنف الأسري المرتكبة في النصف الأول من العام الحالي.
كما بينت الاحصائية تسجيل 473 حالة اعتداء من الزوج ضد زوجته خلال تلك الفترة، على الرغم من قيام الحكومة بسن قوانين صارمة لمكافحة العنف الأسري في تلك الدولة الخليجية البالغ عدد سكانها نحو 1.5 مليون نسمة بنهاية 2015.
وحسب صحيفة “أخبار الخليج” البحرينية، أعربت مديرة إدارة الافتاء القانوني والبحوث في هيئة التشريع والافتاء، المستشارة الشيخة مريم بنت عبدالوهاب آل خليفة، عن أسفها لتنامي هذه الظاهرة.
وأشارت الشيخة مريم، خلال ندوة عقدت في المنامة حول العنف الأسري في المملكة، إلى أن حالات العنف الأسري المسجلة بلغت في مجملها 859 حالة، مضيفة بأن الرقم المسجل لغاية شهر يونيو المنصرم، يفوق نصف عدد الحالات التي سجلت في العام الماضي والبالغة 1655 حالة.
وبينت أن الأرقام تدل على أن العنف من الزوج ضد المرأة، يأتي في المرتبة الأولى للحالات المتعرضة للعنف الأسري، حيث تدل إحصائيات النصف الأول من العام الحالي أن هناك 473 حالة اعتداء من الزوج ضد زوجته، في حين كان هناك 185 حالة اعتداء من الزوجة ضد زوجها.
وشملت الحالات المسجلة 76 حالة عنف أسري موجهة للأخت من قبل شقيقها، و42 حالة عنف أسري موجهة للابنة من قبل والديها، و35 حالة للابن من قبل والديه، و32 حالة موجهة للأم من قبل أبنائها، و10 موجهة للأب من قبل أبنائه، فضلا عن 6 حالات موجهة للأخ من قبل شقيقته.
أغلب العنف الأسري بالنرويج بسبب تعاطي الخمور
والسؤال هو : هل بيع الخمور مسموح به بالبحرين ؟
ولا حول ولا قوة الا بالله
*التقرير ذكر ( أرقام ) جرداء صماء
وتجاهل ( الأسباب ) وهي الأهم..؟؟؟
*الأخ الكروي ذكر ( الخمور ) السبب بالنروج
عندنا بالاردن معظم المشاكل الأسرية
( اقتصادية ) بسبب قلة الدخل
وطمع الزوج براتب زوجته الموظفة.
سلام
نعم هذه ظواهرالمشكلة : المال ؛ الخمور؛ وغيرها من الأسباب الأخرى ؛ إنما السبب الحقيقي الكامن ؛ بعدما ذهب عن الرجال الخوف عن الله ؛ ذهبت هيبة الرجال عن قلوب النساء ؛ فسلّط الله النساء عليهم عقاباً وفاقاً.وللذين يريدون معرفة وزن النساء عند الله ؛ فقد سمّاهنّ سبحانه : آيات الله واقرأوا قوله تعالى في عقاب بني إسرائيل : { ذلك بأنهم يكفرون بآيات الله }(البقرة 61) أْيْ أعتدوا على نسائهم ظلماً لأنّ بني إسرائيل يومذاك لم يكونوا كافرين بل من المؤمنين الموحدين.
فكلّما استهان الرجل بالله عن سوء قصد ؛ سلّط عليه المرأة بعقاب الجسد ؛ لتهين فيه كبرياء الصدّ عن الله الصمد.إنه التقيـّـض في قرناء السوء…هاتوا لي رجلاً يخشى الله في سرّه وعلانيته ؛ سلّط الله عليه امرأة بالسوء ؟ هذا مُحال.لأنّ النساء جنود الله في الأرض.فويل للرجال من جنوده في السّماء والأرض.لا تقولوا هذا كلام طوبائي وخيالي؛ وأنّ الدنيا تغييرت ؛ فهذا هروب عن الحقيقة إلى الفاجعة المرّة الأكيدة.
غالبا في بلادنا العربية :
الزوج يعتدي على زوجته بسبب / النكد وكثرة الطلبات والتفتيش بهاتفه
الزوجة تعتدي على زوجها بسبب / قلة المصروف وبخله وتعاطيه للمخدرات او المسكرات
الأخ يعتدي على أخته بسبب / اللاب توب ومواقع التواصل
الأخت تعتدي على أخيها (الأصغر) بسبب / أخذ الشاحن دون اذنها .