﻿الطيران العمانية تعتذر عن ورود مصطلح «الخليج الفارسي» في خرائطها

مسقط – أ ف ب: أعلنت الخطوط الجوية العمانية انها أوقفت نظاما لعرض الخرائط على بعض طائراتها، إثر إيراده تسمية «الخليج الفارسي» بدلا من «الخليج العربي»، متعهدة بتفادي مثل هذه «الأخطاء» في المستقبل.

وأفاد بيان للشركة نشرته عبر حسابها الرسمي على «تويتر»، أنه «لوحظ وجود بعض الإشكاليات في عرض المسميات الجغرافية على شاشات بعض طائراتنا من طراز بوينغ 737 الجديدة والبوينغ 787»، وذلك إثر القيام بعملية «تحديث النظام الخاص بالخرائط الجغرافية ما تسبب في ظهور أخطاء ترجمة في أسماء بعض المواقع».

وأوضحت أنه «ورد ذكر مسمى (الخليج الفارسي) بدلا من (الخليج العربي) في شاشات عرض طائرتين مستأجرتين من الخطوط الجوية الكينية من طراز البوينغ 787».

وأكدت «إيقاف نظام عرض الخرائط على متن هاتين الطائرتين على الفور لحين الانتهاء من تحديث النظام».

وأوضحت شركة «الطيران العماني» أنها أوعزت إلى الشركة المصنعة للنظام «الالتزام بالتعليمات في هذا الشأن، وتفادي مثل هذه الأخطاء مستقبلا».

وأثيرت القضية بداية إثر نشر أحد المسافرين على متن الطيران العماني، شريطا مصورا قصيرا عبر مواقع التواصل، يظهر الخريطة الملاحية وقد كتب فيها بالعربية «الخليج الفارسي».

ويقول المسافر «شوفوا (انظروا) كتابة الخليج الفارسي على خارطة الطيران العماني».

ويشكل موضوع تسمية الخليج بين «الفارسي» و»العربي» نقطة خلاف أساسية بين الدول العربية وإيران.

وفي عام 2010 حذرت طهران شركات الطيران التي تستخدم تسمية «الخليج العربي»، من أنها لن تسمح لها باستخدام مجالها الجوي.

وتحظى سلطنة عمان بالعلاقات الأفضل بين دول الخليج مع إيران. أما العلاقة بين الجمهورية الإسلامية والدول الخليجية الأخرى، فتشهد منذ أشهر توترا حادا إثر قطع الرياض علاقاتها مع طهران بعيد مهاجمة محتجين مقار دبلوماسية سعودية في إيران.

وإثر ذلك خفضت معظم دول الخليج مستوى تمثيلها الدبلوماسي مع إيران. وتقف دول مجلس التعاون وإيران على طرفي نقيض في عدد من الملفات الإقليمية خصوصا سوريا واليمن، كما تتهم دول الخليج إيران بـ»التدخل» في شؤون دول عربية، واحتلال ثلاث جزر إماراتية.