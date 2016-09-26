منظمة دولية : 10 دول منحت جنسيتها لأكثر من نصف مليون مغربي بين عامي 2004 و2014
الرباط – «القدس العربي»: قال تقرير لمنظمة دولية إن المغرب حل على قائمة الدول التي مُنح مواطنوها الجنسية الفرنسية والبلجيكية والإسبانية والإيطالية والهولندية خلال الفترة الممتدة من 2004 إلى 2014 وإن 10 دول منحت جنسيتها لـ 569 ألف و 703 مغاربة خلال عقد من الزمن.
وأكد تقرير أعدته منظمة «آفاق الهجرة العالمية لـ 2016»، التي تتخد من باريس مقرا رئيسيا لها، وصدر عن منظمة «التعاون الاقتصادي والتنموي» أن المغاربة تصدروا لائحة الأجانب الحاصلين على الجنسية البلجيكية، بعد أن بلغ مجموعهم 79 ألف و 130 خلال الفترة المتراوحة بين عامي 2004 و 2014. وتراجع عدد المغاربة المجنسين خلال الفترة المذكورة، حيث حصل 8 آلاف و 704 مواطنين مغاربة على الجنسية البلجيكية سنة 2004، لكن مع متم سنة 2014 لم يحصل سوى ألفين و 408 مغاربة على الجنسية.
وارتفع عدد المغاربة الحاصلين على الجنسية الكندية، من ألف و 190 سنة 2004 إلى 7 آلاف و505 خلال 2014، ليصل مجموع المغاربة الذين حازوا على الجنسية الكندية إلى 31 ألف و362 مواطنا وقدر نسبة النساء اللواتي حصلن على الجنسية الكندية سنة 2014 بـ 48 في المئة. ووتراجع عدد المغاربة، الذين حازوا الجنسية الدانمركية، من 244 شخصا سنة 2004 إلى 50 مواطنا مغربيا، 58 في المئة منهم نساء سنة 2014، ولم يحصل على الجنسية المذكورة سوى 17 مغربيا سنة 2013. وبلغ مجموع المغاربة الدانمركيين خلال الفترة المذكورة 981 شخصا.
وجاء المغرب على رأس لائحة الدول التي حصل مواطنوها على الجنسية الفرنسية، وعلى الرغم من ذلك، سجلت أعداد المغاربة الحاصلين على ذات الجنسية، انخفاضا بين سنتي 2005 و2014، من 73 ألف و 848 إلى 18 ألف و 51 شخصا. وقدر التقرير عدد الفرنسيين من أصول مغربية بـ 197 ألف و 469، طيلة الفترة المذكورة، علما أنه لم ترد في التقرير معطيات برسم سنوات 2004 و 2006 و 2007.
ومنحت الحكومة الألمانية الجنسية لصالح 34 ألف 829 مواطنا مغربيا، خلال الفترة الممتدة المذكورة، حيث حصل 3 آلاف و 820 مغربيا على الجنسية الألمانية برسم سنة 2004، وعرفت أعدادهم تراجعا نحو ألفين و689 شخصا سنة 2014، حيث بلغت نسبة النساء اللواتي حصلن على الجنسية 43 في المئة.
وعرف عدد المغاربة الحاصلين على الجنسية الإيطالية ارتفاعا من ألف و46 سنة 2004 إلى 25 ألف و421 مواطنا سنة 2013، ليصل مجموعهم طيلة الفترة المذكورة إلى 88 ألفا و674 شخصا، دون احتساب معطيات سنتي 2005 و 2014.
وبلغ عدد المغاربة الذين منحوا الجنسية الإسبانية 150 ألفا و13 مواطنا، وتصدر بذلك المغاربة لائحة الأجانب الذين حصلوا على الجنسية المذكورة، حيث ارتفع عددهم من 8 آلاف و 36 شخصا سنة 2004 إلى 19 ألفا و 730 سنة 2014، وقدرت نسبة النساء بـ 39 في المئة.
وجاء المغاربة على قائمة الأجانب الذين حصلوا على الجنسية الهولندية بعدد قدر بـ 63 ألفا و 802 شخص، وكان 5 آلاف و 873 مغربيا منحوا الجنسية من طرف حكومة هولندا، وارتفع عددهم إلى 7 آلاف و 86 خلال العام الذي يليه، لتتراجع هذه النسبة نحو 4251 سنة 2014.
ومنحت البرتغال الجنسية لـ 1294 مغربيا ما بين سنتي 2008 و 2014. وأشار التقرير إلى أن 98 مغربيا منحوا الجنسية من طرف جمهورية آيسلاندا، طيلة السنوات العشرة المذكورة، واعتبرت 2008 هي السنة التي بموجبها تم منح أكبر عدد من المغاربة الجنسية بمعدل 22 مواطنا.
بالنرويج أيضاً يحصل المغاربة على الجنسية النرويجية ولكن بسبب الزواج وليس بسبب اللجوء
ولا حول ولا قوة الا بالله
طيب إن كانت زوجاتهن كتابيات وفي الغالب ذوات جمال فاتن فهنيىئا مريئا لهؤلاء المهاجرين المغاربة يا سيد داوود. لماذا تتحسر على ذلك؟!
حياك الله عزيزي أحمد وحيا الله العزيز حكيم وحيا الله الجميع
والله يا أخي أنا أفرح لو أن مليون مغربي موجودين بالنرويح ولي أصدقاء كالإخوة كثر من المغاربة أمازيغ وعرب
أنا علقت على الخبر لأني لم أجد النرويج مذكورة بالمقال وذكرت بأن المغاربة هنا لا يُقبلون كلاجئين هنا ولكن كأزواج وزوجات فالمغرب ولله الحمد والمنة لا توجد حرب فيه
ملاحظة :
أنا دافعت عن المغربيات اللواتي يتزوجن من نرويجيين فقط بنطقهم للشهادة وقلت أن هذا هو المطلوب شرعاً فالشخص حين ينطق الشهادتين يصبح مسلماً 100%
ولا حول ولا قوة الا بالله
ممتنون لهذا البلد حكومة وشعبا, ألف شكر لهم فقد أطعموا من جوع وآمنوا من خوف اللاجئين من مختلف الجنسيات يا سيد داوود.
الهجرة المشروعة والطوعية أضحت وسيلة لتخفيف وطأة البطالة في المغرب ومصدر مهم لجلب العملة الصعبة ( 6،4 مليار دولار سنة 2015 ) لدعم إقتصاد البلد المترنح، هناك كفاءات بعد تحصيل معرفة عالية أوتجربة في تخصصات مطلوبة تعود إلى الوطن لتساهم في مسيرة النمو، بعض المهاجرين يعودون بعد سنوات لإنشاء مشاريع صغرى ومتوسطة تنعش الإقتصاد المحلي. الدولة لا تكتفي بكل هذه المساهمات بل تطلب من المهاجرين كل حسب موقعه وقدرته الدفاع عن المصالح الإستراتيجية لبلدهم الأم عبر الهيئات المؤثرة في بلدان إقامتهم، فالمغرب ليس له إمكانيات الدول العربية المنتجة للبترول لتمويل اللوبيات النافذة للدفاع عن مصالحه الحيوية في المحافل الدولية. في المقابل يرى بعض المثقفون أن الهجرة تعتبر نزيف للكفاءات الوطنية ، يستثمر البلد الوقت والمال في تعليم أبنائه لسنوات عديدة ( 12 إلى 18 سنة من الدراسة والتكوين) ولما يحين الوقت ليستلموا المشعل ويقوموا بالدور المنوط بهم ، يهاجرون لتستفيد منهم أقطار أخرى تحتاج لليد العاملة والكفاءة وإعمار البلد.
ياالهي أصبحنا مواطنين عالميين بعد ان كان عيباً وعارا مابعده عار إذا خرجت من قبيلتك فقط للعيش في قبيلة أخرى
استنزاف للقدرات اليشرية المغربية لبناء دولة قوية لو كانت اكثر عدلا من خلال حكومات وطنية.
لاجئين سوريين لاجئين صحراويين او صومليين. ….حتى تنتهى حروبهم..ولكن لاجئين مغاربة !!!الى متى وما فائدة المغرب المستغل وما أسباب هذا الجوء هكذا حال الأنظمة الملكية الديكتاتورية المواطن يعيش مهان إلى انتنتهى الأرض ومن عليها
ان الجزائر الغنية بمواردها خسرت خلال عشرية واحدة ما يقارب 15 مليار دولارنتيجة الهجرة الجماعية لادمغتها . القضية قضية انظمة وليست قضية موارد .