﻿منظمة دولية : 10 دول منحت جنسيتها لأكثر من نصف مليون مغربي بين عامي 2004 و2014

الرباط – «القدس العربي»: قال تقرير لمنظمة دولية إن المغرب حل على قائمة الدول التي مُنح مواطنوها الجنسية الفرنسية والبلجيكية والإسبانية والإيطالية والهولندية خلال الفترة الممتدة من 2004 إلى 2014 وإن 10 دول منحت جنسيتها لـ 569 ألف و 703 مغاربة خلال عقد من الزمن.

وأكد تقرير أعدته منظمة «آفاق الهجرة العالمية لـ 2016»، التي تتخد من باريس مقرا رئيسيا لها، وصدر عن منظمة «التعاون الاقتصادي والتنموي» أن المغاربة تصدروا لائحة الأجانب الحاصلين على الجنسية البلجيكية، بعد أن بلغ مجموعهم 79 ألف و 130 خلال الفترة المتراوحة بين عامي 2004 و 2014. وتراجع عدد المغاربة المجنسين خلال الفترة المذكورة، حيث حصل 8 آلاف و 704 مواطنين مغاربة على الجنسية البلجيكية سنة 2004، لكن مع متم سنة 2014 لم يحصل سوى ألفين و 408 مغاربة على الجنسية.

وارتفع عدد المغاربة الحاصلين على الجنسية الكندية، من ألف و 190 سنة 2004 إلى 7 آلاف و505 خلال 2014، ليصل مجموع المغاربة الذين حازوا على الجنسية الكندية إلى 31 ألف و362 مواطنا وقدر نسبة النساء اللواتي حصلن على الجنسية الكندية سنة 2014 بـ 48 في المئة. ووتراجع عدد المغاربة، الذين حازوا الجنسية الدانمركية، من 244 شخصا سنة 2004 إلى 50 مواطنا مغربيا، 58 في المئة منهم نساء سنة 2014، ولم يحصل على الجنسية المذكورة سوى 17 مغربيا سنة 2013. وبلغ مجموع المغاربة الدانمركيين خلال الفترة المذكورة 981 شخصا.

وجاء المغرب على رأس لائحة الدول التي حصل مواطنوها على الجنسية الفرنسية، وعلى الرغم من ذلك، سجلت أعداد المغاربة الحاصلين على ذات الجنسية، انخفاضا بين سنتي 2005 و2014، من 73 ألف و 848 إلى 18 ألف و 51 شخصا. وقدر التقرير عدد الفرنسيين من أصول مغربية بـ 197 ألف و 469، طيلة الفترة المذكورة، علما أنه لم ترد في التقرير معطيات برسم سنوات 2004 و 2006 و 2007.

ومنحت الحكومة الألمانية الجنسية لصالح 34 ألف 829 مواطنا مغربيا، خلال الفترة الممتدة المذكورة، حيث حصل 3 آلاف و 820 مغربيا على الجنسية الألمانية برسم سنة 2004، وعرفت أعدادهم تراجعا نحو ألفين و689 شخصا سنة 2014، حيث بلغت نسبة النساء اللواتي حصلن على الجنسية 43 في المئة.

وعرف عدد المغاربة الحاصلين على الجنسية الإيطالية ارتفاعا من ألف و46 سنة 2004 إلى 25 ألف و421 مواطنا سنة 2013، ليصل مجموعهم طيلة الفترة المذكورة إلى 88 ألفا و674 شخصا، دون احتساب معطيات سنتي 2005 و 2014.

وبلغ عدد المغاربة الذين منحوا الجنسية الإسبانية 150 ألفا و13 مواطنا، وتصدر بذلك المغاربة لائحة الأجانب الذين حصلوا على الجنسية المذكورة، حيث ارتفع عددهم من 8 آلاف و 36 شخصا سنة 2004 إلى 19 ألفا و 730 سنة 2014، وقدرت نسبة النساء بـ 39 في المئة.

وجاء المغاربة على قائمة الأجانب الذين حصلوا على الجنسية الهولندية بعدد قدر بـ 63 ألفا و 802 شخص، وكان 5 آلاف و 873 مغربيا منحوا الجنسية من طرف حكومة هولندا، وارتفع عددهم إلى 7 آلاف و 86 خلال العام الذي يليه، لتتراجع هذه النسبة نحو 4251 سنة 2014.

ومنحت البرتغال الجنسية لـ 1294 مغربيا ما بين سنتي 2008 و 2014. وأشار التقرير إلى أن 98 مغربيا منحوا الجنسية من طرف جمهورية آيسلاندا، طيلة السنوات العشرة المذكورة، واعتبرت 2008 هي السنة التي بموجبها تم منح أكبر عدد من المغاربة الجنسية بمعدل 22 مواطنا.