اغتيال ناهض حتر: حوار القاتل والقتيل
رأي القدس
لقي الكاتب الصحافي الأردني ناهض حتر (56 عاماً) مصرعه في عملية اغتيال صباح أمس الأحد عند البوابة الخارجية لقصر العدل، حيث كان من المفترض أن يحضر جلسة محاكمة سرّية وذلك بعد تحريك دعوى ضدّه باسم الحق العام بتهمتي «إثارة النعرات المذهبية» و»إهانة المعتقد الديني».
فقبل شهرين نشر حتر رسما كاريكاتوريا على صفحته على «فيسبوك» يتضمن تصويراً تشخيصياً مسيئاً للذات الإلهية مع تعليق له يقول: «رب الدواعش». كان سبباً لبلاغ جماعي لعشرات من المواطنين الأردنيين الغاضبين ضد الكاتب.
لقي الاغتيال تنديداً سريعاً من السلطات الأردنية كما أثار جدلاً كبيراً في الأوساط السياسية والإعلامية الأردنية والعربية بين رافضين لمبدأ الاغتيال السياسي وبين متشديين معتبرين أنه لقي مصيرا يستحقه.
حتر المعروف بكونه كاتبا يسارياً، اتخذ انتماؤه هذا انحناءات غريبة، فهو ـ بحسب مساجليه من غلاة الشوفينيين. وأفصح من عبر عن العداء لوجود الفلسطينيين في الأردن بدعوى أن مشروع «الوطن البديل» الإسرائيلي «لا يمكن دحضه إلا بعودة (أو ربما بطرد؟) الأردنيين الفلسطينيين إلى فلسطين»، كما أثار لغطاً كبيراً بتساؤله حول «قانونية» حمل الفلسطينيين للجنسية الأردنية.
كذلك، سجّل حتر مواقف شديدة المغالاة في تأييد نظام بشار الأسد في سوريا وأحد أقواله المشهورة في ذلك «سنواصل مع الأسد، حتى لو احترقت المنطقة كلها ودمرت عاليها على سافلها». فضلاً عن آراء حادّة نحو اللاجئين السوريين حيث اعتبر في مقال له أن «خسارتهم لا تعد نزفا ديموغرافيا» كونهم من «الفئات غير القادرة على التعايش مع التعددية والنمط الحضاري الخاص بسوريا».
هذه المغالاة جعلت صحيفة «الأخبار»، وهي المعروفة بقربها من «حزب الله» والنظام السوري، للاعتذار وحذف المقال من موقعها الالكتروني.
شخصية حتر ومواقفه تدل على حدية آرائه السياسية، عدا عن أن اجتهاداته الشيوعية التي تقول بالدفاع عن العمال والفلاحين تحمل تناقضات كبيرة. ففي الوقت الذي كان فيه معارضاً عنيفاً لتيّار الإسلام السياسي (السنّي) فإنه كان مؤيّداً من دون تحفّظ لاتجاه آخر من الإسلام السياسي (الشيعيّ) عبر تأييده لإيران الوليّ الفقيه ولحزب الله (في إحدى مقالاته يعتبر السيّد حسن نصر الله تجسيداً لفلاديمير إيليتش لينين!).
وقد بدا ذو دلالة، أن جماعة «الإخوان المسلمين» في الأردن شاركت العديد من الأحزاب والشخصيات والجمعيات بالتنديد بعملية الاغتيال وبشاعتها، هذا ردّ من التيار الذي كان أحد مواضيع كراهية الكاتب، ذاك أن المنهاج السياسي والمدنيّ والأخلاقي في التعاطي مع «جرائم الكراهية» (كما يسميها الغرب) هو القانون وحده، والاغتيال هو أسلوب الجهلة الذين لا يستطيعون مقارعة الفكر بالفكر.
القاتل، كان قادماً من حجّ بيت الله الحرام، ولكنّه عاد ليرتكب جريمة نكراء تتنافى تماماً مع تقاليد الإسلام والسنّة النبوية ولعلّ القاتل (أو من أفتوا له بالقتل) لم يقرأ قصة الشاعر كعب بن زهير الذي هجا الرسول وشبّب بنساء المسلمين ولكن الرسول عفا عنه وخلع عليه بردته فكتب فيه قصيدة البردة الشهيرة.
على عكس ما انتوى القاتل، فإنّه بفعلته الإرهابية أساء إلى الإسلام والمسلمين ورفع راية الانتقام على راية الفكر ومنح مواقف الكاتب القتيل مساحة أكبر للانتشار وأعطاه مصداقيّة وفاعلية أكبر، وهو للأسف، برهن على حجم الاستعصاء السياسيّ الراهن في المنطقة العربية بين فكر يبرّر الإبادة الجماعية والعنصرية وآخر يبرّر الاغتيالات والإرهاب.
رأي القدس
كل الخطأ كان على القضاء الأردني الذي أطلق سراحه بعد ما تطاول على الذات الإلهية
ماذا كان سيفعل هذا القضاء لو أن هذا الشخص تهجم على الذات الملكية ؟ هل كان سيطلق سراحه ؟
ولا حول ولا قوة الا بالله
ياعزيزي داود.
أنا تساءلت وفكرت قليلا وسألت نفسي: ” أهل الله القوي العظيم يشعر بالإهانة مثل البشر؟ أهل الله الأكبر من كل شيء يغيضه قول أو تصرف من فرد بسيط في دولة الأردن أو في غيرها من الدول ؟ من قال لنا ياصديقي بأن الله يفكر مثلنا ؟ ألأ نطبق نحن شعورنا وإحساسنا البشري على الله ونحن لاندري في الأمر شيئا ؟ كن على يقين ياعزيزي لو شعر الله بالإهانة من ( بعوضة ) على الأرض لكان فعل فعله فيها. للأسف روح بشرية تزهق بدوافع سياسية وأختم بأحسن ماقيل في المقال أعلاه : “…والاغتيال هو أسلوب الجهلة الذين لا يستطيعون مقارعة الفكر بالفكر.”
ويومك سعيد.
حياك الله يا جاري العزيز وحيا الله الجميع
بسم الله الرحمن الرحيم
وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ ۗ كَذَٰلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ [108] الأنعام
نحن لا نسب ديانات الآخرين أو إعتقاداتهم بأمر من الله ولكننا لا نسمح لأحد أن يتطاول على مقدساتنا
ولا حول ولا قوة الا بالله
“كل الخطأ على القضاء الذي أطلق سراحه بعد تطاوله على الذات الإلاهية..” هكذا يفكر من يعيش منذ ربع قرن في النرويج؟! ولماذا يسجن أصلا إذا كان الرجل كل ما ارتكبه هو مخالفة غيره في الإعتقاد أو الإنتماء السياسي أو التوجه الفكري؟!! تناقض غريب في مواقف من يدعي أنه يدافع عن الحقوق والحريات.
حياك الله عزيزي خليل وحيا الله الجميع
حريتك يا أخي تنتهي عندما تبدأ (تمس) حرية الآخرين !!
وكما لك حقوق وإنتماء وتوجه فكري فكذلك أنا لي حقوق وإنتماء وتوجه فكري
ولا حول ولا قوة الا بالله
تهمة الرجل لم تكن المخالفة في الاعتقاد يا سيد خليل
تهمة الرجل كانت التعدي على معتقدات الاخرين و التجاوز على الذات الالهية المقدسة لغالبية ابناء بلده.
و كان الأمر لا يزال بيد القضاء ، وهذه ان ثبتت لا تعود حرية و لا حق في ابداء رأي بل لا يعود رأياً و انما قذف و تعدي على معتقدات الناس.
ان كنت لا ترضى على شخص يسب والديك و اهلك و يشتمك ، و لا شك ستتخذ كل الاجراءات القانونية بحقه ، هذا ان وضعت اعصابك في ثلاجة و لم ترد له الصاع صاعين في التو و اللحظة ، فإن المسلمين لا يرضون بدرجة اكبر بأن يسب و يشتم و يستهزء بمن يعتبروه خالقهم و خالق ابائهم و امهاتهم و ابنائهم و الناس اجمعين!
كان يجب ان يترك القضاء يأخذ مجراه ، و القانون هو من يحكم و لا يقفز شخص ينفذ بيده ما يعتقده حكماً الهياً كما فعل ذلك القاتل ، لكن في الآن نفسه ، انت تعترض بغرابة على ان يحاسب القانون مثل هذا المتجاوز ، هذا امر غريب و هو احد الاسباب الرئيسية للتطرف الذي انتشر مؤخراً
ما فعله القاتل تطرف لا شك في ذلك و ما فعله القتيل تطرف لا شك في ذلك ، و من يدافع عنهما انما هو مصفق للتطرف و مشجع له…. لا شك في ذلك ايضاً !
ان العلمانيين والاشتراكيين والليبراليين العرب، ليس لهم هم الا محاربة الاسلام السني. فما سمعنا من حتر ولا من حفتر ، لا نقد ولا هجوم على المسيحيين او اليهود او حتى البوذيين. والمطلوب من اهل السنة ان يمتصوا جميع هذه الهجمات المنسقة مع حزب الله وامريكا والغرب وروسيا بل وعليهم ان يقدموا لهم الهدايا والاعتذار المتواصل عن همجية المسلمين
مهما تكن ارائه و افكاره فيجب ان لا يقتل خاصه وان لديه قضيه في المحكمه،،،و التي هي الجهه الوحيده التي تقرر مصيره اذا كان سجن او غرامه او اعدام
وفي العالم المتحضر لا يوجد اي حكم ضد اي راي كان ،
فقط في العالم العربي و الاسلامي يوجد احكام على اراء الاشخاص
شكرا
سواء اتفقنا او اختلفنا مع الضحيه الى ان اسلوب القتل وبهذه الطريقة يبقى اسلوب همجي و مرفوض ومدان
لقد أعاد ناهض حتر نشر كاريكاتير قام بنشره مسبقا العديد من الاردنيين، ولكن حتر كان المسيحي ألوحيد الذي أعاد نشر الكاريكاتير.، فقاموا الاخوان المسلمون ولم يقعدوا، وكانت الفرصة الذهبية لرئيس الوزراء الجديد هاني الملقي فامر باعتقال حتر وانتشر خبر الكاريكاتير بسرعة الضوء أسابيع قليلة قبل اعادة تأهيل الاخوان المسلمين في الاردن من خلال الانتخابات النيابية.
ما يقلق بالاول ويدعوا الى الاستغراب ثانيا هو قيام الملك عبدالله الثاني بتكليف هاني الملقي بتشكيل الوزارة الجديدة! الم يعلم جلالته بما حصل؟
تنساش ياصاحب المقالة انو ناهض حتر كان معارض شرس لنظام الاردني وشتم ملك الاردن اكثر من مرة ومع هيك لم يمس ملك شعرة من راسة
المقترف لهذه الفعلة الغير مبررة تسيء للإسلام وللأردن حكومتا وشعبا.وهي جريمة مدانة في بلد مسالم ذو مؤسسات وقوانين يمكن اللجوء إليها وليس عبر العنف والقتل الذي لا يؤدي سوى إلى اشعال الفتن وإعطاء الفرصة لمن يريد الإصطياد في الماء العكر.ولكن دعوني أقول أن الضحية ناهض حتر غالى كثيرا في تطرفه السياسي والفكري إلى درجة تأييده لنظام سوري غاشم وأذنابه وناصب العداء للإخوة اللاجئين الفلسطينيين والسوريين ولم يبقى له سوى الذات الإلاهية ليسفهها مما ساقه لأجله المحتوم.
المقال فيه ادانة للشهيد.. ولن نلوم القاتل المشبع بالحقد والجهل وكره الاخر . اكرر كلمة السيد المسيح له المجد في مثل هذه المواقف التي لن تكون الأخيرة سياتي يوم يظن ان من يقتلكم يقدم خدمة لله . والقاتل ضحية يستحق الرثاء اكثر من هذا الشهيد الذي تمسك بمبادئه ودفع حياته ثمنا لها . رحم الله الشهيد
بداية انا ضد عملية القتل
الا انني ارى ان المقدسات والثوابت خطوط حمر يجب ان تصان في كل المجتمعات ولا يتعرض لها أيا كان بالتحفيز والتسفيه وهذا يقطع الطريق على هؤلاء
ثانيا العلمانيون واليساريون منهم أشد هجوما على الاسلام السياسي وهذا جزء من التنافس معهم لكن الحوار واللقاء يوفر بيئة جيدة لحسن التعامل
اخيراً اعتقد ان الكاتب القتيل قد حكم على نفسه بالقتل حين تمادى في هجومه على الاديان
بسم الله الرحمن الرحيم. رأي القدس اليوم عنوانه {اغتيال ناهض حتر: حوار القاتل والقتيل}
الاغتيال مرفوض جملة وتفصيلا ؛والاحتكام الى القضاء هو الفيصل في كل ما شجر بين الناس. واما تحدي مشاعر الناس وبهده الفجاجة والرعونة من حتر فهو جريمة كبرى كذلك، ولكن الفصل فيها يجب ان يكون للقضاء
وطيش ورعونة حتر تتجلى في التمادي في النيل من الذات الالهية؛ والترويج لطرد الفلسطينيين من الاردن وتأييده لمذابح بشار الاسد وملالي ايران واذنابهم في سوريا والعراق واليمن ضد الاكثرية السنية هو دعوة لمثل ردات الفعل غير المنضبطة هذه.
واستطرادا فانني اعتقد ان {جرائم} داعش لا تعدو ان تكون ردات فعل على جرائم وهمجية متنفذي المجتمع الدولي ضد العرب والمسلمين السنة
شيئ مؤسف لبس ثوب القتل والتحول الي شواطين ،لاحول ولا قوة الا بالله..
سواء اختلفنا او اتفقنا مع حتر فانه يجب ادانة هذه الجريمة باشد العبارات واقساها لانه لايمكن تحت اي ظرف كان ان يبرر هذا السلوك الاجرامي. لاي انسان الحق في ابداء رايه وعلى القوى الاجتماعية حماية ذلك الحق والدفاع عنه.
*أسجل شجبي واستهجاني ورفضي للطرفين
( القاتل والمقتول ) .
* ليس من حق الكاتب المقتول التطاول ع ( الاسلام ) والذات الإلهية وليس من حق القاتل
أخذ القانون بيده .
* قاتل الله ( التطرف ) والجهل والمغالاة.
سلام
نحن في مشكلة تحتاج إلى حل .وبكل بساطة.اذا كنا نختلف مع شخص ما..نحاول أن ننهي هذه المشكلة بالحوار والحجة .اما اذا كان شخصا ما تعرض لا سمح الله لمعتقدات دينية أو روحية ما .فهناك قوانين مرعية لهذه الحالة.وعلى الجميع احترام القرارات بهذا الشأن .الأعداء في الحروب يتحاورون. بصراحة الذي حدث في الأردن خطير جدا .لان الشخص الذي اغتيل يحمل فكرا مميزا .وطائفة معينة .والمجتمع الأردني معروف عنه بوحدته ..حادثة ستمر بخير بإذن الله..والركيزة الأساسية والخلفية لفلسطين إلا وهو الاردن الشقيق .يجب أن تكون بالف خير.
مهما كان الدافع فجريمة قتل إنسان غير مبررة ولا يجوز لأحد أن يلغي القضاء والدولة فقد نشأ الإسلام ببيئة مكتظة بوثنيين ومشركين ثم منافقين بجانب أهل كتاب سماوي من يهود ونصارى ولم يأمر سيدنا محمد (ص) بقتل أحد منهم بل طلب حرية تعبير ومنهجية إقناع بأدلة وبراهين طوال 13 عاماً قبل قيام أول دولة إسلامية مدنية ثم استمر بذلك عشرة سنوات بعد قيامها بنص القرآن وصحيح السنة بتعامله خارج الحرب بل كان منهج الحرب دفاعي وتطوعي وكان ذلك أساس قوة وانتشار الإسلام وهيمنته على مناهج تنافي العقل والفطرة ومكارم الأخلاق.
Poor Mr. Hattar, if only he remembered Paris Charlie Ebdo massacre last year, he would have counted till 10 before clicking on that critical button SEND of his infamous caricature!…The great late tall Wasfi Al Tall must be turning in his grave!
تجني كبير بصراحة على الكاتب وعدم دقة في المعلومات، اتحدى ان كتب ناهض يوما عن ما تقولونه بطرد الفلسطينين الى فلسطين، رغم ان رفضكم لهذا الأمر يشعرني انكم ضد حق العودة معه كلاميا فقط، لكن ناهض طالب بشيء آخر وهو طلب حق فعلا، وطلبه هو قوننة فك الارتباط مع الضفة الغربية وهو الذي قال عنه الملك حسين مرة بوضوح:- من كان موجود في الضفة الغربية قبل قرار فك الارتباط فهو فلسطيني ومن كان موجود في الاردن ومقيم بها فهو اردني، الرجل توفي ونرجو الدقة في النقل عما كتب ومرة أخرى أؤكد، لم يطالب يوما بطرد الفلسطينيين من الأردن بل كتب اكثر من مرة ان جزء منهم صابح أردنيا بفعل عوامل الزمن وطول الاقامة ويجب ان لا ننكر هذه الحقيقة.
لو مهما قال وأبدى من آراء، يبقى قتله عمل ارهابي خسيس وجبان وكل من يؤيد قتله هو على الاقل مشروع ارهابي. مخطئ من يظن أن هذه الجريمة ستمر هكذا دون عواقب.
اغبياء جدا من يلجأون الى السلاح لاخماد فكر ، هم بهذا يخلدون قتلاهم
انا مثل غيري لم أكن أعرف من هو (ناهض حتر) أما الآن فانا وكل العالم عرف أن هناك كاتبا اردنيا اسمه ناهض حتر تم سجنه بسبب فكره وتم قتله بسبب فكره وسيُخلد بسبب فكره فهنيئا له الخلود
سأقرأ جميع مؤلفات هذا الكاتب الأردني رداً على الأحمق الذي يحاول أن يكتم ثورة فكر بأزيز رصاصه
السلام عليكم
ندين القتل خارج القانون حتى لا تعم الفوضى،لكن من حرض على قتل السوريين وناصر الطاغية العميل الاسد قد تكون نتيجته منتظرة لانه ساند الارهاب الفكري واللفظي وتمنى حرق المنطقة كلها من اجل شخص عارضه شعبه وبادلهم بالقتل والتهجير.
الارهاب الفكري واللفظي #القتل
نتيجة حتمية
ومتى كنا نصدق الإخوان ؟؟؟ هم يقولون ما يفعلون، وهم منظرو القتل والاغتيال السياسي عبر التاريخ.
انظروا إلى كل ما يقع في العالم العربي منذ الربيع العبري .. خطة جهنمية حُبكت بعناية: أساسها خلق داعش وتصعيد الإخوان إلى الحكم وإحداث الفتنة بضرب المسلمين ببعضهم وضرب الإسلام على أيدي المتأسلمين.
مهما كانت أخطاء الرجل، فلا أحد من حقه قتل روح إنسانية خلقها المولى عز وجل وكرمها. ولنا في الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام أسوة حسنة، لكن المتأسلمين ينتقون من الإسلام ما يريدون وما يأتي على هواهم.
وتحيا الأمة العربية
حتر لم يتطاول على الذات الالهية وانما نشر كاريكاتيرا على صفحته الخاصة يجسد نظرة الارهابيين للذات الالهية وما يفسرونه هم وهذا شأنهم وناقل الكفر ليس بكافر، أما اللجوء الى الاعدام وعلى شاكلة عصابات الارهاب و المافيا فهو مرفوض تماما وهي بلطجة تدل على انفلات أمني خطير في الأردن…فلا حرية للرأي ولا صون للمعتقد السياسي او الديني…ومن يختلف مع حتر فليجادله بالتي هي أحسن.
دائما الاسلام بريئ من هذه الافعال
أن يكون شيوعيا أو غير شيوعي مدافعا عن فلسطين ورافضا لتوطين الفلسطينيين أمر لا يعيب المناضل ناهض حتر ما يعيب هو قيام الإعلام بقتل عمد لهذا الرجل البطل بنشرهم خبر إساءته للذات الإلهية دون تدقيق أو تحليل أو حتى تكليف أنفسهم نشر صورة عن تعليقه ليفهم الناس في أي سياق وكيف . و هذا الإعلام يعتبر محرض على القتل أولا وما وراء هذا الإعلام من اياد خفية قررت التخلص من الرجل بطريقة غير مشبوهة سياسيا
الى خالد أبو أشرف- ماليزيا … الاخوان كانوا اول من ندد وشجب عمليه الاغتيال … نحن في الاردن لا يوجد لدينا اقصاء للاخرين
كما قال الاخ الكروي النظام الاردني يتحمل مسؤولية مقتل هذا الكاتب. لانه لو كانت عقوبات التطاول على الله ورسوله كعقوبة التطاول على الحكام لما رأينا هذا الشطط من العلمانيين. القتل مدان لان المقتول كان يحاكم وبالتالي لاعذر للقاتل.
الرأي يواجه بالرأي. و القانون يحتكم اليه الجميع والا فاننا سنصبح في بلاد تعمها الفوضى.
اتفق ان اغتيال الكاتب بسبب فكره جريمة. لا سيما وانه لم يكن يحمل سلاحا سوى قلمه. طبعا فقد كان المغدور صادما للاغلبية بارائه ولكن كان يلقى ما يكفي من الردود حتى انهم حولوه الى المحكمة.
و ازيد ان الكثير من الافكار و المبادئ السائدة حاليا، و حتى الاديان، كانت غريبة و مستهجنة في بدايتها. فاما الزبد فيذهب جفاء و اما ما ينفع الناس فيبقى في الارض.
اما اختلافي مع الكثيرين من الغاضبين على هذه الجريمة فهو لمسارعتهم الى طلب الاعدام بحق الفاعل. اليس هذا من جنس الجريمة؟ تطرف مقابل تطرف و عنف مقابل عنف..هل ابتلينا بالاتجاه الاحادي؟؟ لماذا لا نطلب اعمال القانون؟ هل الارواح و الحياة هانت الى هذه الدرجة؟
طبعا هذه حالة فردية و لكن ما يثير الحزن حقا من يراقبون الحرب في سوريا كمن يتابع مباراة كرة قدم ينبهر او يكتئب مع تسجيل الاهداف و كأن الارواح هي نمل او صراصير.
شيئ مؤسف
لم يترك المقال امر الا وضحه مشكوراً في هذه الحادثة.
الفكر لا يفله الا الفكر و من يلجأ في مواجهة الفكر الى غير ذلك ، من شتيمة و سباب و سلاح و قتل ، هو اقرار بضعف حجته و جهله و خواء فكره.
ثم انه بهذه الوسيلة ، عرّف الناس بهذا الكاتب و بفكره “المريض” برأيي لأكبر عدد ممكن بعد ان كان من يعرفه و يتابعه حلقة محدودة ليس الا !
.
هذا القاتل “الغبي” قدم اكبر خدمة الى ما كان يدعو اليه حتر نفسه ، ولو كان لحتر ان يعود الى هذه الحياة لشكر قاتله اول ما سيفعل !
.
انها مرة اخرى ما اطلقت عليه مرة في مقال نشرته القدس العربي مشكورة ، غباء الفتاوى و فتاوى الغباء ، في استدعاء لقضية سلمان رشدي و حيدر حيدر !
.
من يقرأ فكر و تغريدات القتيل على صفحته على التويتر ، يصاب بالقرف و الاشمئزاز في اسلوب تعاطيه المستفز مع قضايا المنطقة و اسلوب الشتيمة و الاستهزاء الذي كان يلجأ اليه ، الا انه لا يصل الا ما وصل اليه مناوؤ محمد عليه الصلاة و السلام في حينه في مكة من استهزاء و شتيمة و قذف لعرضه و هو رسول الله و خاتم النبيين و سيد ولد آدم ، مع ذلك كان خلاصة ما فعله نبي الحكمة و الرحمة ، ان جند “اعلاميين” بمصطلحات اليوم اكفاء على رأسهم الشاعر حسان بن ثابت ليرد على هؤلاء المرجفين الكذبة ، بالشعر و بكشف الحقائق للجمهور بمصداقية و لم يرسل فرق اغتيال لتصفية هؤلاء ، الغريب ومثلما ذكر المقال ، دخل الكثير من اولئك الى الإسلام لاحقاً و حسن اسلامهم.
.
مهما بلغ تجاوز انسان على الآخرين و معتقداتهم ، فهناك قانون وقضاء و دولة هي التي تحاسب ولا تتم المحاسبة بهذا الشكل و الا فهي الغابة ، و حسب معلوماتي ، قضاء الأردن و خاصة في هذه القضايا ، قضاء نزيه عادل متمكن.
.
توضيحات سريعة :
ناهض حتر ، مفكر يساري اقرب الى الالحاد من خلال ما كان يطرحه و من عائلة مسيحية و ليس مسلمة!
.
القاتل من حزب التحرير ، وهو حزب يدعو الى عودة الخلافة الاسلامية لكنه يتجنب استخدام العنف او ما يسميه بالأعمال المادية ، و هو حزب مناهض فكرياً للأخوان المسلمين ، ويفسقهم ، و ليس كما حاول احدهم هنا ان ينسبه الى الاخوان و الى فكرهم ، و التحقيقات الأولية تشير الى انه امام مسجد و تصرف بشكل فردي تماماً لا علاقة له بتوجيه من اي تنظيم.
حياك الله عزيزي الدكتور أثير وحيا الله الجميع
إسمحلي أن أخالف رأيك الدبلوماسي والأنيق والذي أظن أنه خرج من وراء قلبك
هذا الشخص ملحد نعم فهو حر ولكن لا يتطاول على مقدساتي ولعلمك فالمسيحيون العرب لا يتطاولون على مقدساتنا
وأما ما جرى للذين تطاولوا في الغرب على نبينا صلى الله عليه وسلم فنتيجته أن لا أحد يتجرأ الآن على التطاول على عليه مرة أخرى وإلا …
لعلم الجميع أن من يندهش من الغربيين من غيرة المسلمين على مقدساتهم يبدأ بالبحث عن هذا الدين ثم لا يلبث طويلاً لينطق بالشهادتين
والله لقد حاورت الكثير من الملحدين وكان الإحترام متبادلاً بيننا ولم أغضب قط من نقاشهم فقط كنت أدعوا لهم بالهداية ولي بالثبات
ولا حول ولا قوة الا بالله
عزيزي و اخي الحبيب داود المحترم.
.
رأيي ليس مجامل و لا من وراء القلب و بالتالي ابعد ما يكون عن الدبلوماسية.
.
رأيي نابع من الدفاع عن المبدأ الشرعي في التعامل مع كل قضية وفق مبدأها الشرعي ذاك، و الا انجر الجميع خلف عواطفهم تحركهم نزعات الحب و الكراهية.
.
و لو اطلقنا العنان لرغباتنا نحن لتحولت الشوارع الى محاكم و لتحول الناس الى قضاة و جلادون.
ناهيك عن استغلال البعض لأي خلاف عام مع شخص ما من اجل تصفية امور شخصية بحجة تجاوزه و تعديه على حقوق العامة!
.
في معركة احد ، لم يجامل الله المسلمين عندما خالفوا امر القائد النبي، و هزموا في المعركة، لكن الله علمهم درساً في المبدأ و الحفاظ عليه، قال لهم ما معناه لن تنتصروا لمجرد كونكم مسلمين ، بل لن تنتصروا حتى لو كان قائدكم هو النبي نفسه حين تحيدون عن المبدأ و تعصون الأوامر ، فكان الانتصار في الحرب بأكملها و الهزيمة في معركة واحدة على الطريق علمتهم و علمتنا درساً لن ينسى !
.
ما اقوله هنا ، انه ان كان القتيل قد تجاوز على معتقداتي و مقدساتك و مقدسات المسلمين ، فذلك امر كان سيقرره القضاء و الحدود تدرء بالشبهات كما تعلم ، وهذا امر تقرره سلطة القضاء و آلياته و ليس انا و لا انت و لا القاتل او غيرنا.
الذات الآلهية ، تسب و تشتم ويتجاوز عليها يومياً في الشارع و في مختلف الأمكنة ، أمس فقط و انا اسير في احد شوارع بغداد ، تم سب الذات الآلهية من قبل شاب ارعن منحط الاخلاق و الملبس وهو يتحدث في هاتفه و العياذ بالله ، فهل نسير و معنا اسلحتنا نضرب بها ذات اليمين و ذات الشمال؟!
.
المبدأ ، انه طالما هناك قانون و سلطة و قضاء ، فالأمر بيدها و ليس بيد من هب و دب ينفذ ما يعتقده هو بيده
الله امرنا ان نقول الحق ولو على انفسنا، و ان لا ننساق الى عواطفنا في اصدار احكامنا و خاصة من قبل من يحملون قدراً من الثقافة و قد يحسبون على النخبة، او ممن هم محسبون على فئة العالم و المتعلم ، و ليس من همج الرعاع.
.
الفكر لا يفله الا الفكر، وفي اللحظة التي يلجأ فيها احد الى الاهانة والشتيمة والسباب ثم الى استخدام العنف
وصولاً الى القتل ، فقد اقر ضمنياً بهزيمته.
لذا كلا القاتل والمقتول هنا، اعلنا هزيمتهما الشنعاء ولا يمثلان الا نفسيهما ليس الا
خالص تحيتي
لا يواجة الفكر إلا بالفكر , أما الدواعش وأمثالهم من الجهة الأخرى , لا يستخدمون عقولهم إلا في التبرير والتكفير والتسلط . المرحوم كان معارض قوى لمرتزقة القتل من الدواعش , كما كان يؤيد المقاومة ضد إسرائيل ويطالب بعودة الفلسطينين الي فلسطين . لايمكن تبرئة أحد .
هو ﻻ يجوز ان يتمادى كل انسان على اي شخص بي القتل او القصاص من اي نوع من انواع العقوبات طالما هناك قانون يحكم بالعدل والمساواه
وهذا القتيل لقد اخذ ما يستحق وﻻكن الفاعل تجاوز القانون
” المُعتقد الديني”؟
يا عرب أقمتم محاكم تفتيش ضد كل مخالف لما تدعون أنكم تعتنقون. حالكم يرثى له بين تكفيريين ورافعين لافتات تجارة بالدين. أأنتم الرب تقرروا مصير العباد. أين أندلس وأين فلسطين وأين أمة العرب التي اخترقتها قوى الشر بأعداء الداخل الذين منهم من اعتنق الحداثة ومن اعتنق الرجعية. حالكم يرثى له.
من الاخر قتل ناهض حتر لتغطية خيبة الحكومة بعد استشهاد الياس العمرو المواطن الأردني في فلسطين
بوركت أخ داوود أجوبة منطقية ومقنعة جداً ولكن على من تقرأ مزاميرك يا داوود؟
النص أعلاه لم يكن موفقاً أبداً في الاستشهاد بقصة كعب بن زهير بن أبي سلمى لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يهدر دم كعباً هكذا فكعب هجا رسول الله وبالغ في هجائه حتى آذاه وتجرأ على الذات الإلهية, وإيذاء الله ورسوله من الكبائر, قال تعالى: إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُّهِينًا. لذا أهدر الرسول الكريم – وهو أحلم البشر قاطبة- أهدر دم كعب – وهو الوحيد الذي أهدر الرسول الكريم دمه-. كما أن الرسول الكريم لم يعفو عن كعب هكذا من الباب للطاقة كما في القصة أعلاه. فقد ظل كعباً يرسل الرسل تلو الرسل إلى الرسول الكريم مستعطفاً ومعتذراً تارةً ومتوسلاً تارةً أخرى ومن أهم من ارسلهم إلى الرسول الكريم كان أخوه الشاعر والصحابي الجليل بجير بن زهير بن أبي سلمى وكان قد أسلم وحسن إسلامه وكان له حظوة عند رسول الله لأن أباه الشاعر الكبير زهير بن أبي سلمى من أحكم شعراء العرب ومع ذلك لم يعفو عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. تقول القصة المؤكدة في كتب التاريخ أنه لما شعر بجير – وكان يلتقي بأخيه سراً- لما شعر بأن أخيه قد استبد به الندم اشد الاستبداد واصابه هماً كبيراً حتى يأس من عفو الرسول الكريم عنه أشار على أخيه كعباً أن يأتي متخفياً إلى رسول الله ويترك الباقي عليه. وبالفعل حضر كعباً متخفياً ولما وصل إلى دار الرسول الكريم وكان بجير عنده قال لرسول الله أن بجيراً بالباب وقد جاءك مؤمناً ونادما ومعتذراً و ظل بجيراً يشرح للرسول حتى عفا عنه الرسول الكريم صلوات ربي عليه. فدخل كعباً يشهد أن الرسول حق ويسلم وهو ينشد واحدة من اشهر قصائده والتي عرف بها في التاريخ مادحاً الرسول الكريم ومثنياً عليه. وعندما وصل كعب إلى البيت الذي يقول فيه:
كل ابن انثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول
استحسن الرسول الكريم هذا البيت كثيراً وألبسه بردته -أي عباءته عليه الصلاة والسلام- التي كان يتدثر بها.
المعلقين الاعزاء..قرأت كل كتاباتكم وتعجبت منها. القتيل كما اكد الجميع كان يشجع ويوالي ويمجد ارهاب النظام السوري وقتلة نصف مليون بريء وتهجير الملايين وغرق المئات والالاف من ابناءنا في سوريا كلهم من دين واحد ومذهب واحد واكثر من ذلك كان يمجد ميليشيات ارهابية في سوريا والعراق……..كل هذا وهو لايشجع على الارهاf والحقيقة التي أغفلتم عنها هو انه قتل من امثال هؤلاء القتلة الذين كان يمجدهم؟؟ انا ادين القاتل والمقتول لانهم نتاج ارهاب واحد.