أحلام مستغانمي تشنّ هجوماً كبيراً على النجميْن عابد فهد وأمل عرفة

بيروت ـ شنّت الروائية الجزائرية أحلام مستغانمي على حسابها الخاص على “تويتر”، هجوماً كبيراً على صنّاع مسلسل مدرسة الحب، وبالتحديد على ثلاثية “كلمات” التي أدّى دور البطولة فيها كل من النجم السوري عابد فهد و النجمة أمل عرفة.

وأشارت في هجومها إلى كاتبي العمل نور شيشكلي ومازن طه وقالت “يا للصفاقة ويا لقلة الحياء، البارحة شاهدت الحلقة الأولى وذهلت”.

وأضافت أحلام في تغريدات على موقع التواصل الاجتماعي تويتر “لا بدّ أن أرفع عليهم دعوى إنّها “مدرسة السرقة” لا “مدرسة الحب”.

ومن الواضح أن الكاتبة الجزائرية لم تتابع العمل عند عرضه الأول بل تابعت العرض الثاني حالياً حيث يُبث العمل حالياً على قناة cbc المصرية.

ولم تكتف أحلام بذلك بل نشرت صورة تجمعها بالنجم عابد فهد و النجمة أمل بوشوشة وعلقت عليها قائلة “صدمتي كبيرة في فنان بقامة عابد فهد يعرف روايتي عن ظهر قلب، وكان مرشّحاً ليكون بطل “الأسود يليق بك” كيف قبِل أن يردّد كلمات يدري أنّها لي”.

وبالفعل كان مقرراً أن يخوض عابد فهد تجربة درامية عن رواية الأسود يليق بك برفقة أمل بوشوشة إلا أن المشروع ما زال قيد الدراسة.