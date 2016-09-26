اعتقال كويتي أطلق النار على سوري ومصري

الكويت ـ اعتقلت الشرطة الكويتية رجلًا كويتيًّا أطلق النار على سوري ومصري بالقرب من سلسلة متاجر لبيع أسلحة الصيد.

وذكر بيان لوزارة الداخلية نشرته وكالة أنباء الكويت “كونا”، أن الحادث وقع الأحد، مشيرة إلى أنّ حالة المصري حرجة، وأن السوري أصيب في ساقه.

وقال مطلق الرصاص، وهو كويتي الجنسية، للشرطة: إنه لم يكن يعلم أن البندقية، المملوكة لأحد أصدقائه، مذخّرة.

وأشارت التحريات الأولية إلى أن المتهم “م.ج” هو من قام بإطلاق النار بمنطقة السالمية بالقرب من أحد محلات بيع أـدوات الصيد بالسوق التجاري من بندقية “شوزن” كانت بحوزته وتعود ملكيتها لأحد أصدقائه، حيث أدعى أنه اطلق النار بالخطأ أثناء تجربة السلاح دون علمه بوجود طلقة في البندقية.