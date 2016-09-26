اعتقال كويتي أطلق النار على سوري ومصري
Sep 26, 2016
الكويت ـ اعتقلت الشرطة الكويتية رجلًا كويتيًّا أطلق النار على سوري ومصري بالقرب من سلسلة متاجر لبيع أسلحة الصيد.
وذكر بيان لوزارة الداخلية نشرته وكالة أنباء الكويت “كونا”، أن الحادث وقع الأحد، مشيرة إلى أنّ حالة المصري حرجة، وأن السوري أصيب في ساقه.
وقال مطلق الرصاص، وهو كويتي الجنسية، للشرطة: إنه لم يكن يعلم أن البندقية، المملوكة لأحد أصدقائه، مذخّرة.
وأشارت التحريات الأولية إلى أن المتهم “م.ج” هو من قام بإطلاق النار بمنطقة السالمية بالقرب من أحد محلات بيع أـدوات الصيد بالسوق التجاري من بندقية “شوزن” كانت بحوزته وتعود ملكيتها لأحد أصدقائه، حيث أدعى أنه اطلق النار بالخطأ أثناء تجربة السلاح دون علمه بوجود طلقة في البندقية.
* بكل الأحوال والمقاييس والمعايير
هذا يسمى استهتار وقتل (غير متعمد) .
* يجب تجريمه وتعويض المصابين.
سلام
قد يكون كلامه صحيح فهذه البنادق تعبأ بخمسة طلقات (خرطوش رش) وقد يكون نسي إخراج الأخيرة من البندقية
هناك زر أمان بالبندقية كان يجب قفله أيضاً – سلامات للمصابين
ولا حول ولا قوة الا بالله