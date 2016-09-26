رسام كاريكاتور مغربي يتلقى تهديدا بالقتل بعد ان اعاد نشر الرسم الذي تسبب بقتل ناهض حتر

الرباط ـ أ ف ب ـ طالب رسام الكاريكاتور المغربي ومدير تحرير جريدة “بابوبي” الساخرة خالد كدار الاثنين السلطات المغربية بتأمين حماية له بعد تلقيه “تهديدا بالقتل” على فيسبوك، لانه اعاد نشر رسم كاريكاتوري تسبب في اغتيال الكاتب الصحافي الأردني ناهض حتر.

وقال كدار انه تلقى تعليقا على صفحته على فيسبوك بعد ان نشر الرسم جاء فيه “لعنة الله عليكم والله إن مصيركم القتل والذبح يا أعداء الله”.

واعتبر كدار على صفحته “هذا التعليق تهديدا صريحا ودعوة إلى القتل في حقي، لمجرد إعادتي نشر الرسم الذي تسبب في اغتيال الكاتب الأردني ناهض حتر”، داعيا السلطات المغربية إلى “حمايتنا وحماية حياتنا من مثل هذا الشخص”.

وفي اتصال مع فرانس برس قال كدار “على الشرطة أن لا تترك مثل هؤلاء الداعين إلى الكراهية والعنف والقتل دون أن تحقق معهم، خاصة أولائك الذين يتشبثون بتهديداتهم وتعليقاتهم ولا يعتذرون عنها”.

واعاد كدار نشر الكاريكاتور المذكور مع تعليق ل”شارب” رسام الكاريكاتور الفرنسي ومدير صحيفة “شارلي ايبدو” الساخرة الذي اغتيل سنة 2014 على يد متطرفين داخل مقر الصحيفة في باريس مع 11 عاملا في الصحيفة.

ويقول التعليق “لا أظن أنني أذبح أحدا بريشتي حين أرسم. أنا لا أضع حياة الناس في خطر. عندما يحتاج النشطاء لذريعة لتبرير العنف، فإنهم غالبا ما يجدونها”.

وقتل الكاتب الصحافي الاردني ناهض حتر (56 عاما) صباح الاحد بالرصاص امام قصر العدل وسط عمان، بعد نحو اسبوعين على اطلاق سراحه بكفالة مالية اثر نشره لرسم كاريكاتوري على صفحته على فيسبوك اعتبر انه “يمس الذات الالهية” .