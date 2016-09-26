وزير خارجية بريطانيا يشهد عرضاً لمقاتلين سوريين تُدربهم قوات التحالف الدولي

غازي عنتاب ـ الأناضول ـ شهد وزير خارجية بريطانيا، بوريس جونسون، اليوم الإثنين، عرضاً لمقاتلين سوريين تُدربهم قوات التحالف الدولي، على كشف العبوات الناسفة، وتدميرها في ولاية غازي عنتاب جنوبي تركيا.

وصحب جونسون في زيارته السفير البريطاني في تركيا، ريتشارد مور، والمبعوث البريطاني الخاص إلى سوريا، غاريث بايلي، حيث أطلعه مسؤولون في السفارة البريطانية بمعلومات عن برنامج التدريب.

وكما التقى الوزير البريطاني مع مسؤولين في مكتب الأمم المتحدة الذي يقدم المساعدة للاجئين السوريين في غازي عنتاب، وعقب ذلك غادر المدينة عبر طائرة.

وكان وزير الخارجية البريطاني، بوريس جونسون، زار في وقت سابق اليوم الإثنين، مخيم نيزيب للاجئين السوريين في ولاية غازي عنتاب. وتجول في المخيم برفقة قائمقام منطقة نيزيب، هارون صاريفاكي أوغوللاري، ورئيس مكتب إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد) في الولاية عادل شيراز.

وتفقد الوزير خلال الزيارة، المركز الصحي للمخيم، ودار الحضانة، والمدرسة الابتدائية.

واطّلع جونسون على معلومات حول المخيم من أوغوللاري، الذي أكد أن تركيا توفر جميع الإمكانيات للسوريين الذين لجأوا إليها فرارا من الحرب في بلادهم.

ويبلغ عدد اللاجئين السوريين في تركيا حوالي 2.7 مليوناً، لجأوا إليها بعد فرارهم من الصراع المستمر في بلادهم منذ مارس/ آذار 2011.