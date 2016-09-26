مئات الباكستانيين سيغادرون السعودية من دون قبض رواتبهم





الرياض- أ ف ب- أفاد مسؤول في السفارة الباكستانية في الرياض أن مئات الباكستانيين سيغادرون السعودية هذا الأسبوع من دون أن يقبضوا رواتبهم التي كانوا ينتظرونها منذ أشهر عدة.

وفي المحصلة، سيغادر نحو 450 باكستانياً يعملون لحساب شركة “سعودي اوجيه” للبناء في المملكة.

وقال عبد الشكور الشيخ، الملحق في سفارة باكستان، إن الحكومة السعودية ستتولى تنظيم رحلات للمغادرين اعتباراً من الأربعاء.

وهؤلاء جزء من أكثر من 6500 باكستاني يعملون في “سعودي أوجيه” ولم يتلقوا رواتبهم منذ تسعة أشهر على الأقل.

وكان آلاف من الهنود والفيليبينيين يعملون لحساب هذه المجموعة غادروا المملكة في الأشهر الأخيرة من دون قبض رواتبهم.

والشركة التي أسسها رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري في السبعينات تعود ملكيتها إلى نجله سعد الذي تولى أيضاً رئاسة الوزراء في لبنان.

وتواجه السعودية منذ عامين تراجعاً كبيراً في عائداتها النفطية، الأمر الذي أثر خصوصاً على قطاع البناء، كون الشركات العاملة فيه متعاقدة مع جهات عامة.