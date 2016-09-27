﻿الأردن يوقّع اتفاقية لاستيراد الغاز الإسرائيلي بقيمة 10 مليارات دولار

عواصم ـ وكالات: وقع الأردن وإسرائيل اتفاقية تستورد بموجبها المملكة الغاز الطبيعي من حقل «لفيتان البحري» قبالة السواحل الإسرائيلية لصالح شركة الكهرباء الوطنية الأردنية، وفق ما أوردته الإذاعة الإسرائيلية العامة (رسمية)، أمس الاثنين.

وأضافت الإذاعة أن الصفقة تنص على تزويد الأردن بنحو 45 مليار متر مكعب من الغاز، على مدار 15 عاماً المقبلة، بقيمة إجمالية تبلغ 10 مليارات دولار أمريكي.

وقال نائب رئيس الوزراء الأردني للشؤون الاقتصادية جواد العناني، في مقابلة سابقة إن «الغاز الإسرائيلي يعد أحد البدائل التي ندرسها وأقلها كلفة علينا.. أريد النظر إليه، ولكن هل سألتزم به أم لا، فهذا يعتمد على نتيجة التفاوض التي لا تزال بين مد وجزر». وخرجت خلال العامين الماضيين، مسيرات في العاصمة عمان ترفض أية مفاوضات أردنية لاستيراد الغاز الإسرائيلي من الحقول الواقعة قبالة سواحل البحر المتوسط، لتلبية حاجة الطلب المحلي.