﻿تقرير: إصابة 130 صحافيا بنيران الاحتلال خلال عام

غزة – «القدس العربي»: أكد تقرير رصد الاعتداءات الإسرائيلية ضد الصحافيين الفلسطينيين، أن قوات الاحتلال صعدت من هجمتها ضد الصحافيين منذ اندلاع المواجهات الأخيرة قبل عام، مما أدى لإصابة 130 صحافيا، وإغلاق العديد من وسائل الإعلام، وذلك الذي صادف يوم أمس الاثنين.

وطالبت لجنة دعم الصحافيين في تقرير لها، بتجسيد التضامن العالمي الحقيقي مع الصحافي الفلسطيني من خلال أشكال مختلفة لوقف الاعتداءات عليه حتى يتسنى له القيام بعمله بحرية وأمان. وحذرت في تقرير خاص بمناسبة يوم التضامن مع الصحافي الفلسطيني، من مغبة تصاعد جرائم الاحتلال بحق الصحافيين الفلسطينيين الذين يعملون بكل مهنية ومسؤولية تشهد كافة المؤسسات الدولية عليها. وأثنت على الصحافيين الفلسطينيين لأدائهم واجبهم المهني «رغم المخاطر والمعيقات واستمرار الاعتداءات عليهم».

وأكدت اللجنة في تقريرها الذي أصدرته بمناسبة يوم التضامن مع الصحافي الفلسطيني أن اعتداءات قوات الاحتلال بحق الصحافيين والمصورين الفلسطينيين وكافة وسائل الإعلام المختلفة «تصاعدت بشكل خطير ومقلق منذ اندلاع انتفاضة القدس».

وأوضحت أنها رصدت أكثر من 489 انتهاكا إسرائيليا بحقهم منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2015 حتى شهر أغسطس/ آب الماضي، شمل 174 انتهاكاً في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2015، و315 انتهاكاً منذ بداية 2016، تشمل الاعتقال والاحتجاز وتمديد الاعتقال، والاعتداء المباشر كإطلاق الرصاص الحي والمعدني والضرب والاعتقال، إضافة لعشرات الانتهاكات الأخرى.

وسجلت اللجنة 79 حالة اعتقال واحتجاز خلال انتفاضة القدس، و32 حالة تمديد اعتقال للصحافيين المعتقلين في سجون الاحتلال.

وحول عدد الإصابات في صفوف الإعلاميين والصحافيين، ذكرت اللجنة أنه منذ بداية شهر أكتوبر الماضي 2015 وحتى شهرأب/ أغسطس الماضي تعرض 130 صحافياً من بينهم 16 صحافية وإعلامية، للاعتداء والإصابة. ومنذ بداية انتفاضة القدس أغلقت قوات الاحتلال أربع إذاعات فلسطينية بهدف قمع حرية التعبير ومحاولة لإسكات الصوت الفلسطيني المعارض للاحتلال، إضافة إلى توجيه تهديدات بإغلاق وإيقاف بث خمس مؤسسات أخرى. وطالبت لجنة دعم الصحافيين بتجسيد تضامن عالمي حقيقي مع الصحافي الفلسطيني بأشكال مختلفة لوقف الاعتداءات عليه حتى يستطيع القيام بعمله بحرية وأمان. ودعت وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة لدعم الصحافي الفلسطيني وتسليط الضوء على الصحافيين المعتقلين في سجون الاحتلال، حيث لا يزال يقبع فيها 26 صحافياً. ودعت المؤسسات الدولية التي تعنى بحقوق الصحافيين بضرورة التحرك للضغط على الاحتلال لوقف عدوانه على الصحافيين، لاسيما أن كافة المواثيق والأعراف الدولية سمحت لهم بحرية التنقل والتغطية ونقل الأخبار بحرية دون أي ضغوط. وأكدت أن المادة (19) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة (10) من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان تحمي حرية التعبير على قاعدة أن لكل إنسان حقا في اعتناق آراء دون مضايقة. كما دعت كافة المؤسسات الحقوقية والإنسانية إلى ضرورة محاسبة الاحتلال على جرائمه السابقة والحالية كـ «وسيلة مهمة في طريق وقف تلك الجرائم».

وناشدت الجميع تحمل مسؤولياته، وتحديدًا وسائل الإعلام الدولية والمحلية، وحذرت من مغبة تصاعد جرائم الاحتلال ضد الصحافيين الذين يعملون كما قالت بكل مهنية ومسؤولية تشهدها له كافة المؤسسات الدولية. واستنكرت اللجنة في نهاية التقرير المضايقات التي تمارسها الأجهزة الأمنية الفلسطينية بحق الصحافيين ومؤسساتهم الإعلامية، وطالبت بتوفير الحريات للجسم الصحافي. ودعت لإعادة الاعتبار للجسم الصحافي الفلسطيني من خلال تفعيل نقابة الصحافيين، وفق انتخابات حرة ونقابية وديمقراطية ويشارك فيها المجموع الصحافي.