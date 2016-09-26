﻿تغريدة لمذيع «الجزيرة» أحمد منصور تثير حفيظة السودانيين

الدوحة «القدس العربي»: أثارت تغريدة لمذيع قناة «الجزيرة»، المصري أحمد منصور نشرها في صفحته الشخصية تهكم فيها من قرار الخرطوم حظر استيراد الخضر والفواكه المصرية انتقادات عدة في مواقع التواصل الإجتماعي.

وأشعلت التغريدة موجة انتقادات من قبل فعاليات وشخصيات سودانية لم تستسغ أسلوب المذيع المصري، الذي تجاوز الحدود، مثلما وصفوه في صفحاتهم وتجندوا للرد عليه بلغة حادة وساخطة ونقد ما اعتبروه تطاولا في غير محله على بلدهم.

وحاولت «القدس العربي» التأكد من صحة التغريدة، التي تداولها نشطاء كثر وغزت الفضاء الألكتروني بالعودة إلى المصدر الرئيسي والتثبث من النبأ.

وتأكد فعلا بالعودة إلى صفحة المذيع، الذي وصفه كثيرون بالمثير للجدل، صحة التغريدة التي نشرها في صفحته المذيلة بالعلامة الزرقاء في موقع «تويتر» مما يؤكد أنها صحيحة وليست مفبركة بأي برنامج لتحوير الصور.

وكتب أحمد منصور «حتى السودان قرر منع استيراد الخضر والفواكه من مصر بسبب تلوثها بمياه المجاري والسموم التي يتجرعها الشعب المصري».

وحاول بعض النشطاء التخفيف من حدة التعليق والتأكيد على أن مذيع «الجزيرة» قد تكون ملاحظته مستندة على نقد يحتمل حسن نية ولا تحمل دلالات خبيثة، مثلما اعتقدت الغالبية، لكن كثر ممن استفزتهم التغريدة حللوها بدقة مؤكدين «أن الرجل يعي جيدا ما كتب وهو مؤلف لعدة مراجع في الإعلام ولن يخفى عليه بعد كلمة (حتى) وهي مجردة من أي سياق أو جملة سابقة تمهد لها أو عبارة لاحقة تشي بحسن النية».

وهب زميل أحمد منصور في قناة «الجزيرة» الصحافي المعروف بتقاريره القوية فوزي بشرى مستنكرا مسلك مقدم برنامج «شاهد على العصر» ومنتقدا تطاوله على بلده حتى لو اختلف أهله مع ساستهم.

وتفاعل كثيرون مع ملاحظة بشرى، وأعادوا مشاركتها والتأكيد على استهجانهم لنسق المذيع المصري واحتقاره واستصغاره لبلد تجري فيه مياه نهر النيلين.

ورد الصحافي في «الجزيرة»، موضحا لكل المتفاعلين مع منشوره والمدافعين عن أحمد منصور بالتأكيد أن اﻷمر ليس هفوة أو زلة لسان.

من جانبه اعتبر الدكتور عمر فضل الله، الذي انتقد بشدة ملاحظة مذيع «الجزيرة» أن اﻷمر تطاول فج وهو ملاحظة في غير محلها على شعب شقيق ليس على أي كان حق احتقاره أو النيل منه. كما انتقد ناشطون سودانيون ومن جنسيات عدة تصرف أحمد منصور وشددوا على أن اﻷمر لم يكن مجرد هفوة وإلا لكان الصحافي، الذي اعتقلته مؤخرا السلطات اﻷلمانية وأطلقت سراحه أوضح اﻷمر وعلق عليه، خصوصا بعد انتشاره في جل المواقع والمنتديات.

وحاولت «القدس «العربي» التواصل مع مذيع الجزيرة للحصول على توضيح حول الموضوع، لكنه اعتذر وقال إنه لا يدلي بتصريحات للصحف.

وجاء هذا التعليق إثر قرار السلطات السودانية حظر استيراد الخضر والفواكه واﻷسماك من مصر مؤقتا لحين اكتمال ما سمتها الفحوصات المعملية والمخبرية التي تُجرى لضمان السلامة العامة في البلاد. وأرجع بيان صادر مؤخرا عن وزارة التجارة السودانية القرار إلى حرص الوزارة على صحة وسلامة الإنسان والحيوان والنبات في البلاد.

وكشف البيان عن أن القرار يشمل المنتوجات الطازجة والمجمدة والمجففة كافة من جمهورية مصر العربية، معلنا سريان القرار من يوم الثلاثاء الماضي لحين اكتمال الإجراءات المطلوبة بهذا الشأن.

ووفق البيان، فإن الوزارة استندت في قرارها إلى الإجراءات السودانية المتبعة بشأن الاستيراد والتصدير» ووفقا للحقوق المكتسبة للسيادة الوطنية والتشريعات الدولية التي تجيز الإجراءات الكفيلة بحماية صحة الإنسان والحيوان في البلاد».

وقبل السودان سبق لدول أن اتخذت خطوات مشابهة وبدأت اﻷزمة مع إعلان الولايات المتحدة الأمريكية اكتشاف حالات إصابة بأعراض أمراض نتيجة استهلاك بعض الزبائن لمواد غذائية تضمنت فراولة مصرية مستوردة.