﻿الرئيس السوداني يتسلّم وثيقة الحوار المجتمعي ويدعو المعارضة للانضمام

الخرطوم ـ «القدس العربي»: دعا الرئيس السوداني عمر البشير، القوى السياسية المعارضة والحركات المسلحة للانضمام للحوار الوطني في الخرطوم، مشيرا إلى أن بلاده تشهد مرحلة جديدة يسودها السلام والتصالح الوطني.

وتسلم نهار أمس وثيقة الحوار المجتمعي التي اشتملت على أحد عشر محوراً تضمنت الهوية ومطلوبات التوافق الوطني والأهداف والسياسات ومنظومة القيم والحريات ومطلوبات تحقيق التوافق الوطني والمصالح الاقتصادية ومعاش الناس ومرتكزات الادارة والحكم الرشيد والعلاقات الخارجية والثقافة والتعليم والرياضة وآليات المشاركة الشعبية وأكد التزامه بتنفيذ كل التوصيات.

وقال البشير إن الوثيقة أكّدت نجاحَ مشروع (الوثبة) وذلك بتكامل توصياتها مع التوصيات التي تحققت في مسارات (الوثبة) الأخرى وأضاف:» (وثيقة الحوار المجتمعي) محل ترحيب يعضدُه التزامٌ نُعلنه أمامكم بمتابعة تنفيذ توصياتكم ضمن (الوثيقة الوطنية) المرتقبة، والتي تمثل حصيلة توصيات الحوار الوطني بشقيه السياسي والمجتمعي، فضلاً عن مخرجات إصلاح أجهزة الدولة. وتشكل الوثيقةُ الوطنية الركيزة الأساسية التي سنبني عليها مستقبل البلاد بإقامة الدستور الدائم وتحقيق الاستقرار السياسي والنهضة الشاملة».

وقدمت خلال الاحتفال كلمات من رؤساء قطاعات: الانتاج ومعاش الناس، وقطاع الثقافة والتعليم والرياضة، قطاع منظمات المجتمع المدني، قطاع قوى المجتمع الفاعلة، قطاع السودانيين العاملين بالخارج بالاضافة إلى قطاع السلم الاجتماعي وتزكية المجتمع. وأشار رؤساء القطاعات لشمولية الحوار المجتمعي وتغطيته لجميع الفئات.

وشهدت العاصمة السودانية الخرطوم انطلاقة مؤتمر الحوار الوطني والذي عرف في وسائل الإعلام باسم «الوثبة» في العاشرمن تشرين الأول/ اكتوبر2015 وسط مقاطعة لقادة الحركات المسلحة الرئيسية وشارك منتسبون لبعض الحركات المسلحة التي انضمت للسلام، و أُختلف في عددهم وتأثيرهم، وأقيمت في السادس من آب/أغسطس الماضي، الجمعية العمومية الأولى للحوار الوطني بحضور كافة الأحزاب المسجلة والحركات المسلحة الموقعة على اتفاقيات السلام، وخاطبها الرئيس عمر البشير.

وتتم في الجمعية العمومية الختامية في العاشر من تشرين الأول /اكتوبر المقبل، إجازة توصيات لجان الحوار الست و هي لجنة قضايا الحكم وتنفيذ مخرجات الحوار، لجنة الحريات والحقوق الأساسية، لجنة الهوية، لجنة السلام والوحدة، لجنة الاقتصاد ولجنة العلاقات الخارجية.

تجدر الإشارة إلى أن أهم توصيات لجنة قضايا الحكم أن يرشح رئيس الجمهورية رئيساً للوزراء على أن تعتمده الهيئة التشريعية، وأن يكون لرئيس الجمهورية كامل الصلاحيات في تعيينه ومحاسبته.

ونصّت التوصيات على تكوين حكومة وفاق وطني من كل المستويات من قوى الحوار الوطني، والتي تقبل بالتوصيات خلال فترة التكوين، ويتم تكوين الحكومة الجديدة بعد ثلاثة أشهر من إجازة التوصيات من قبل الجمعية العمومية التي تضم كل المشاركين في الحوار.

وتتمثل مهام حكومة الوفاق الوطني في إنفاذ مخرجات لجان الحوار الستة وإجراء التعديلات الدستورية اللازمة وإصدار قوانين لوضع المخرجات موضع التنفيذ، وتعديل المجالس التشريعية الحالية، وأن يحكم دستور 2005 الانتقالي مرحلة الحكم الوفاقي بعد إجراء التعديلات اللازمة عليه.

وتنحصر مهمّة حكومة الوفاق الوطني في الإعداد لانتخابات حرة ونزيهة، وتفويض رئيس الجمهورية لتكوين آلية لتنفيذ مخرجات الحوار بالتشاور مع القوى السياسية.

وترفض المعارضة السودانية بفصائلها المختلفة هذا الحوار واعتبرت «قوى نداء السودان» وهي فصيل من المعارضة السودانية شاركت في مفاوضات مع الحكومة بأديس أببا، أنها غير معنية بالحوار الذي يدور في قاعة الصداقة، وأكدت مقاطعتها لمؤتمر الحوار الوطني منذ بدايته، مشيرة إلى أنه حوار داخلي الغرض منه إطالة عمر النظام، واتهمت المعارضة، الحكومة بعدم الجدية لغياب العديد من خطوات بناء الثقة وعلى رأسها إتاحة الحريات العامة، وإيقاف الحرب وإعطاء أولوية قصوى لمعالجة الوضع الإنساني في مناطق النزاع.

وواجهت المعارضة ضغوطا شديدة من المجتمع الدولي للحاق بالحوار الوطني في السودان، لكن مفاوضاتها مع الحكومة منيت بالفشل وأعلنت الوساطة الأفريقية في منتصف آب/ أغسطس الماضي نهاية مفاوضات «خريطة الطريق» التي كانت تمثل جسرا لإلحاق المعارضة بالحوار عبر صيغة يرتضيها الجميع وتم تعليق تلك المفاوضات إلى أجل غير مسمى، وتبادلت الحكومة السودانية والمعارضة الاتهامات في تحديد الطرف المتسبب في فشل هذه الجولة.