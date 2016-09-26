﻿الحمد الله يطلع عددا من سفراء وقناصل أوروبا على آخر المستجداتوالمالكي يشيد بالتعاون الفلسطيني الفرنسي لإنجاح المؤتمر الدولي

رام الله – «القدس العربي»: استقبل رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله في مكتبه في رام الله عددا من سفراء وقناصل دول الاتحاد الأوروبي بحضور ممثل الاتحاد لدى فلسطين رالف تراف. واستعرض معهم آخر المستجدات السياسية والاقتصادية. وقال «نعول على دول الاتحاد الأوروبي في الضغط على إسرائيل لإلزامها بمتطلبات العملية السلمية وفق الشرعية الدولية من أجل إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية».

وجدد تأكيده على أن إسرائيل باستمرارها في التوسع الاستيطاني ومصادرة الأراضي وهدم البيوت وانتهاكاتها بحق أبناء الشعب الفلسطيني تقضي على حل الدولتين وتتجه نحو الدولة الواحدة بنظام فصل عنصري. وأشار إلى أن انفجار الأوضاع الأمنية في فلسطين سببه الاحتلال الإسرائيلي وممارساته اليومية المتمثلة بعمليات القتل والاعتقال ومصادرة الأراضي وهدم المنازل، مشددا على أن القيادة الفلسطينية ضد العنف والتحريض وملتزمة بالعملية السلمية والمقاومة الشعبية السلمية في سبيل تحقيق حلم الدولة المستقلة.

وأوضح الحمد الله: «نريد تحقيق أهدافنا بالانضمام لكافة المنظمات والمعاهدات والمواثيق الدولية وهو حقنا ونحن مع كافة المبادرات الدولية التي تهدف إلى إحياء العملية السلمية من ـجل إنهاء الصراع والتوصل لحل الدولتين». وثمن الدعم الأوروبي المستمر سواء على الصعيد المالي أو الدعم السياسي، معبرا عن أمله في زيادة نسبة الدعم خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية التي تمر بها الحكومة نتيجة انخفاض المساعدات الخارجية المقدمة لها وسيطرة الاحتلال على المناطق «ج» وحرمان الفلسطينيين من الاستفادة من مواردها الطبيعية. في غضون ذلك أشاد وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي بموقف فرنسا المميز والداعم للمطلب والقضية الفلسطينية في المجتمع الدولي خاصة في الجمعية العامة للأمم المتحدة، مؤكدا على الشراكة والتنسيق بين الطرفين لإنجاح المبادرة الفرنسية في شتى المستويات السياسية.

جاء ذلك خلال تسلم وزير الخارجية نسخة من أوراق اعتماد القنصل العام الفرنسي الجديد بير كوشار في مقر الوزارة في مدينة رام الله. وأشار الى ان العلاقات الفرنسية الفلسطينية في اوجها وتمنى مزيدا من التعاون في تطوير العلاقات الثنائية خاصة في متابعة الاجتماعات بين الحكومتين وما نتج عنها والبناء عليه.

من جانبه اكد القنصل الفرنسي على استعداد بلاده لتقديم كل الدعم للمبادرة والعمل معاً بشفافية لإنجاحها، مؤكدا على زيارة المبعوث الفرنسي للسلام لفلسطين قريبا. كما اشار بير الى أن بلاده تدعم التعاون الاقتصادي مع فلسطين من حيث توفير المعلومات اللازمة للشركات الفرنسية للاستثمار. وبخصوص المدرسة الفرنسية أكد بير أنها ستفتح ابوابها بداية العام الدراسي المقبل.

وفي نهاية اللقاء تمنى المالكي النجاح والتوفيق للقنصل الفرنسي العام في مهامه الجديدة. وأعرب عن استعداد وجاهزية وزارة الخارجية وقطاعاتها المختلفة للتنسيق وتقديم كافة التسهيلات لإنجاح مهامه في دولة فلسطين. وحضر الاجتماع مساعد الوزير للشؤون الاوروبية السفيرة أمل جادو ومستشار أول عبير الرمحي مدير المراسم، وعميد عامر من مكتب الوزير.