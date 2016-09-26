﻿هدم وإصابات في نابلس وجنين شمال الضفة واعتقال 19 فلسطينياً بحجة أنهم مطلوبون

رام الله – «القدس العربي»: أشعل مستوطنون النار في منزل فلسطيني قيد الإنشاء في بلدة بورين جنوب نابلس شمال الضفة الغربية يعود لبشار عبيد. وتمكنت فرق الإطفاء من إخماد الحريق بعدما تنبه السكان للحادث. كما هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي بيتا زراعيا وأخطرت بوقف العمل بطريق زراعي آخر في قرية بيت دجن شرق نابلس، ومحلا لتصليح السيارات في بلدة حوارة جنوب المدينة.

واقتحمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي برفقة العديد من السيارات العسكرية المنطقة الشرقية من بيت دجن وهدمت اليبت الزراعي الذي يعود لسائد أحمد أبو جيش، بحجة عدم الترخيص رغم أنه يستخدم لتربية المواشي. وسلم الاحتلال إخطارا بوقف العمل بطريق زراعي شرق القرية بحجة أنه واقع في محمية طبيعية.

وفي جنين أقصى شمال الضفة الغربية أصيب شاب فلسطيني بعيار ناري في الساق وعدد آخر بحالات الاختناق، فيما اعتقل ستة فلسطينيين من أنحاء متفرقة في مدينة جنين خلال مداهمة عدة منازل ومحلين للسيارات. والشاب المصاب من عائلة الكايد.

وأسفرت المداهمات عن اعتقال ستة فلسطينيين، وهم الأسير المحرر بهاء سلامة وعمر البيان والمهندس محمد عبد الله حرب ومحمود أمين العمري وأحمد حسين عورتاني ومحمود ماهر الأطرش. وداهمت تلك القوات عدة منازل في المدينة واستجوبت ساكنيها وعرف من أصحابها: الأسير المحرر محمد أبو نصيف بعد أن فشلت باعتقاله بحجة أنه مطلوب، ومنازل الأشقاء محمود ومحمد ومعتز وهاني وبراء عورتاني وجهاد الحثناوي ومحمد أبو سرية وبسام عرقاوي. كما داهمت محل الزبيدي لدهانات السيارات، ومحلا لقطع السيارات تعود لعائلة أبو سميد. وفي جنوب الضفة جرفت قوات الاحتلال الإسرائيلي أرضا على مدخل بلدة بيت أمر شمال الخليل بعد أن أغلقت المدخل الرئيسي للبلدة. وتعود ملكية الأرض المجروفة لمحمد أحمد يونس أبو عياش. والغرض من العملية توسعة الشارع والبرج العسكري المقام عند مدخل البلدة.

واقتحم مستوطنون وأعداد من منظمة طلاب لأجل الهيكل اليهودية المسجد الأقصى من باب المغاربة وتحت حراسة من شرطة الاحتلال وقواتها الخاصة. ووصل عدد المقتحمين 66 شخصا ونفذوا جولات استفزازية داخل المسجد فتصدى لها مصلون وعدد من طلبة مجالس العلم بهتافات التكبير.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي ثلاثة شبان من بلدة العيسوية خلال اقتحامها الواسع ودهم العديد من منازلها. وشملت الاعتقالات علي بدر ومحمود عبيد وفايز محيسن.

يذكر أن البلدة شهدت مواجهات عنيفة استمرت حتى ساعات مبكرة من فجر أمس الاثنين.

وأعلن نادي الأسير الفلسطيني أن قوات الاحتلال اعتقلت تسعة عشر فلسطينياً من مدن الضفة الغربية خلال عملية مداهمات لاعتقال من تسميهم مطلوبين لها للمشاركة في عمليات مقاومة للاحتلال. وقالت مصادر إسرائيلية إنه تم خلال المداهمات العثور على أسلحة وتمت مصادرتها.