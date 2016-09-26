﻿معرض في العراق لإعادة إعمار المناطق المحررة من تنظيم «الدولة»

بغداد ـ «القدس العربي»: انطلقت يوم امس الاثنين في العاصمة العراقية، أعمال معرض العراق لإعادة إعمار المناطق المحررة، بمشاركة العديد من الشركات المحلية والأجنبية.

وذكر بيان لوزارة التجارة، ان المعرض سيقام برعاية مجموعة وزارات بينها التجارة والكهرباء وهيئات تم تشكيلها لاعلادة الاعمار اضافة إلى محافظي الأنبار وصلاح الدين وديالى ونينوى.

وأشار البيان إلى إن أعمال المعرض ستقام على «أرض معرض بغداد الدولي، وبرعاية مجلس الوزراء صندوق إعادة اعمار المناطق المتضررة من العمليات الإرهابية وبمشاركة مجلس الوزراء ـ صندوق إعادة اعمار المناطق المحررة والعديد من الجهات الساندة الدولية والمحلية».

وحسب البيان، فإن المعرض «يأتي في اطار الجهد الحكومي لإعادة اعمار المناطق المتضررة جراء المواجهات العسكرية للإرهاب في تلك المناطق وبالتنسيق مع اللجان التحضيرية في مدن الأنبار، صلاح الدين، ديالى، كركوك، نينوى، شمال بابل، وحزام بغداد».

وتابع البيان إن «المعرض سيشهد مشاركة أكثر من خمسين شركة عربية وأجنبية، فضلا عن الشركات المحلية ووكالاتها».

ويذكر ان نسبة التدمير في بعض المدن العراقية بعد معارك تحريرها من تنظيم «الدولة»، وصل إلى ما يقارب 75 ٪ من مبانيها وبنيتها التحتية كما في الرمادي، بينما كان التدمير بنسب أقل في المدن الأخرى كالفلوجة والقيارة والشرقاط، اضافة إلى تدمير عشرات الجسور ومحطات الكهرباء والمدارس وغيرها من المرافق الخدمية.

وضمن السياق، أعلنت مديرية طرق وجسور الأنبار، عن تدمير 85 جسرا نتيجة العمليات العسكرية و«الإرهابية» في المحافظة، فيما اشارت إلى حاجة الأنبار لمبلغ 175 مليون دولار لاعادة بناء تلك الجسور.

وكان قائممقام مدينة تكريت في صلاح الدين عمر شندح، اعلن ان نسبة الدمار في القضاء وصلت إلى 50٪ بعد ارجاع عدد من القطاعات لخدماتها بينها المياه فيما عد القطاع الصحي من القطاعات الأكثر ضعفا في تكريت.

وأضاف قائممقام مدينة تكريت، أن «عدد من الوزارات وبدفع من الحكومة الاتحادية تعاونت مع القضاء مما أدى إلى إرجاع بعض الخدمات إلى إحياء تكريت بينها المياه وجزء من الكهرباء والقطاع التعليمي»، مشيرا إلى أن «نسبة الدمار انخفضت من 70٪ إلى 50٪، مؤكدا أن «القطاع الصحي هو الأضعف في تكريت يليه قطاعات وزارة البلديات».

وفي مدن ديالى شرق العراق، أكدت النائب في البرلمان العراقي، لقاء مهدي وردي، أن «المدن مدمرة، لا ماء ولا كهرباء ولا شوارع ولا جسور. معامل مدمرة، ومدارس انهارت، ودوائر حكومية سويت بالأرض، دخلها (تنظيم الدولة) عامرة بأهلها ومبانيها بعد انسحاب القوات العراقية منها ثم تسلمتها الميليشيات أرضاً يعيث فيها الخراب».

وأكدت أن «تبرع واشنطن بـ 60 مليون دولار لإعمار الرمادي لا يكفي لتأهيل حي واحد من أحيائها. هناك نازحون عادوا إلى مدنهم، فلم يجدوا حياة صالحة ورجعوا إلى المخيمات.

ويذكر أن اعلنت وزارة التخطيط، في تموز/يوليو الماضي، تقديم الدول المانحة مساعدات مالية للعراق تجاوزت الملياري دولار وذلك خلال الاجتماع الذي عقد في الولايات المتحدة الأمريكية.

وذكر بيان وزير التخطيط سلمان الجميلي، إن « هذه الاموال ستستخدم في اعادة الاستقرار للمناطق المحررة وفق خطة تتضمن توفير الخدمات الاساسية مثل الماء والكهرباء وتنظيف الاحياء السكنية من مخلفات المعارك تمهيدا لعودة النازحين في اقرب فرصة ممكنة».

واضاف أن «هناك توقعات تشير إلى امكانية حصول العراق على المزيد من الدعم والمساعدات الدولية خلال المرحلة المقبلة للشروع في الخطوة الثانية من حملة اعمار المناطق المحررة».

وتواجه الحكومة العراقية مشكلة انخفاض اسعار النفط والعجز الكبير في ميزانيتها اضافة إلى نفقات الحرب على تنظيم «الدولة»، مما جعلتها تلجأ إلى المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية لمساعدتها في اعادة اعمار المناطق المحررة من التنظيم التي تعرضت إلى دمار كبيرة نتيجة المعارك اضافة إلى قيام التنظيم بتدمير الكثير منها.