﻿العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني: العالم لايدرك إننا في حرب عالمية ثالثة ضد المتطرفين الإسلاميين

واشنطن ـ «القدس العربي»: أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني أن العالم لا يدرك أننا في حرب عالمية ثالثة ضد المتطرفين الإسلاميين الذي يسميهم «الدواعش» (عناصر تنظيم الدولة الإسلامية).

وأضاف الملك، في مقابلة مع برنامج 60 دقيقة على شبكة «سي بي اس» الأمريكية، ماذا عن الحرب الجارية ضد الدواعش في سوريا والعراق وليبيا وبوكو حرام والشباب؟

وأشار الملك إلى أن الأردن قام بشن ألف غارة جوية ضد مواقع داعش (تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا) بالتعاون مع التحالف الدولي التي تقوده الولايات المتحدة.

وسمح الملك لفريق التصوير الأمريكي بتصوير مناورة عسكرية بالرصاص الحي قادها الملك بنفسه لاقتحام مدينة مبنية في الصحراء للتدريب، وأعرب عن حنينه للرصاص لأنه كان قائدا للقوات الخاصة قبل أن يتولى الملك في 1999 إثر وفاة والده الملك حسين الذي حكم الأردن 47 عاما. وقد شاركت في المناورة مصفحات قديمه اشتراها الأردن عن طريق الانترنت.

وحول استخدام القوة الجوية للتحالف بالمشاركة مع قوات محلية لقتال تنظيم «الدولة» أجاب الملك أنه لابد من دخول قوات غربية إلى أرض المعارك في سوريا للقضاء على «الدواعش» كما يسميهم.

مع أنه أشار إلى أنه كان ضد قيام الولايات المتحدة بغزو العراق في 2003 كما كان والده ضد ضرب العراق في 1991.

وانتقد المستشارين الأمريكيين ومراكز الأبحاث الذين يعتقدون أنهم يعرفون المنطقة أكثر من سكانها، وقد سخر منهم عندما توقعوا إنهاء الوضع في سورية خلال 6 أشهر ونحن الآن في السنة السادسة.

وتوعد بملاحقة الذين أحرقوا الطيار الأردني وقد أعدم اثنين منهم حتى الآن. وشرح انه يعتبر «الدواعش» خوارج عن الإسلام وأنه سيجري تصفيتهم كما انتهوا في التاريخ الإسلامي، وأن هؤلاء التكفيريين لايمثلون إلا 2 في المائة من المسلمين ويجب عدم تعريض 90 في المئة من المسلمين للإسلاموفوبيا. كما أن الهجوم ضد برجي التجارة العالمي كان لخلق الحقد الغربي ضد المسلمين المسالمين.

وأعرب عن المصاعب التي يواجهها الأردن التي تدفق عليها حوالي 1,5 مليون لاجئ سوري وقد انضموا إلى المليوني لاجئ فلسطيني، موضحا أن زيادة 20 في المئة من سكان الأردن أضافت عبئا جديدا للأردن الذي وصلت البطالة فيه إلى 15 في المئة.

وأكد العاهل الأردني أنه قلق لاينام إلا بعد توفير الفرصة للعمل لشباب الأردن.

وأشار البرنامج إلى أن الأردن أغلق حدوده مع سوريا وهناك أكثر من 100 ألف سوري نازح على الحدود السورية لا يسمح لهم الأردن بالدخول لأنه يعتقد أن بينهم عناصر من تنظيم «الدولة». وتقوم رافعات الأمم المتحدة بتزويدهم بالغذاء والماء من الجانب الأردني للحدود.

وفي البرنامج نفسه صرح جنرالان أمريكيان أن طائرات بي 52 التي لديها قدرة على حمل صواريخ نووية استأنفت دورياتها على الحدود الأوروبية الروسية بعد أن قرر الرئيس بوتين في 2014 استخدام السلاح النووي لردع أي تدخل خارجي بعد ضمه جزيرة القرم وتدخله العسكري ضد اوكرانيا.

وهذه الدوريات الجوية الحربية تعتبر استئنافا لما كانت عليه الحال خلال الحرب البارده بين روسيا أو الاتحاد السوفياتي وأمريكا.