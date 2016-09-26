﻿موريتانيا: الروابط تحتج وتعلن مقاطعتها للجنة صندوق الدعم العمومي للصحافة

نواكشوط – «القدس العربي»: تشهد ساحة إعلام المقاولات الخاصة في موريتانيا منذ أيام حراكا كبيرا توزعت خلاله الساحة لروابط واتحادات تمارس الضغط على الحكومة للاحتفاظ بالآلية القديمة لتوزيع الدعم العمومي للصحافة المستقلة، ومواقع إخبارية رافضة للتمسك بالآلية القديمة، ومحتجة على «استمرار سيطرة مجموعة قليلة من الناشرين على الحقل الإعلامي وعلى ما فيه من فوائد وامتيازات».

وبينما قررت مجموعة الروابط والاتحادات حجب الصحف عن الصدور يوم غد الأربعاء وانتظار ما ستؤدي إليه ضغوطها على الحكومة، نظمت مجموعة المواقع الإخبارية النشطة على الشبكة وقفة احتجاج أمس أمام الوزارة الوصية على الإعلام، كما أصدرت بيانا مشتركا عبرت فيه عن «امتعاضها من استمرار هيمنة مجموعة قليلة من الناشرين على الحقل والابتزاز به والتكسب باسمه، دون أن تكون لها صلة بالواقع أوعلاقة بالنشر».

وأكدت المجموعة الأخيرة «رفضها للبيان، الذي أصدرته المجموعة الأولى والذي طالبت فيه بمقاطعة صندوق دعم الصحافة، وحجب الصحف عن الصدور، ونزعها الثقة عن الروابط والنقابات التى وقعت على البيان، وهي نقابة ناشري الصحف الموريتانية، واتحاد المواقع الالكترونية، ونقابة الصحافيين الموريتانيين، ورابطة الصحافيين الموريتانيين، والاتحاد المهني للصحافة الموريتانية، وتجمع الصحافة الموريتانية، واتحاد إعلاميات موريتانيا، شبكة الصحافيات الموريتانيات، ونقابة الصحافيين المستقلين».

وكانت الروابط والاتحادات الصحافية المذكورة قد طالبت في بيان أخير لها حول الأزمة التي يمر بها قطاع المقاولات الصحافية الخاصة «بتطبيق التوصيات التي أصدرها الصحافيون في نهاية أيامهم التشاورية بشأن دعم الصحافة ومجالاته وطبيعته وكيفية الإشراف على توزيعه».

ودعا البيان «الرئيس الموريتاني لوقف محاولات تقويض قطاع الصحافة وتشتيته، والعمل على تلبية مطالب الصحافة التي سطروها في نتائج أيامهم التشاورية».

وأكدت الاتحادات والروابط «أن المحاولات اليائسة لن تفت في عضد الصحافة، ولن تحدث أي شرخ في المؤسسات الصحافية الفاعلة التي حملت على عاتقها الدفاع عن قضايا الصحافة والإصرار على تلبية مطالبها العادلة».

وأضاف البيان «في الوقت الذي ينتظر فيه الرأي العام الوطني وكل الفاعلين في الحقل الصحافي المصادقة على نتائج الأيام التشاورية التي عقدتها الصحافة الموريتانية في شهر تموز/يوليو الماضي سبيلا إلى تحسين أوضاع الحقل والمزيد من مأسسته وتنقيته وتعزيز الشفافية في كل ممارساته ومتعلقاته، فوجئنا في الروابط والنقابات وممثليات الصحافة بإقدام وزارة العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني في الأيام الأخيرة، على الاتصال ببعض الصحافيين من أجل دمجهم في لجنة توزيع الصندوق المخصص لدعم الصحافة».

«ونحن، يضيف البيان، إذ نستغرب هذه الخطوة المفاجئة والتي لا تنم عن استعداد لإصلاح القطاع ولا تنظيمه ولا التعاون مع الفاعلين فيه، لنؤكد على أن هذا الصندوق الذي أنشئ بموجب القانون 024/2011، الصادر بتاريخ 8 آذار/مارس 2011 وفصل بالمرسوم رقم 156/2011 المتضمن تشكيل وتنظيم وسير عمل اللجنة المكلفة بتسيير وتوزيع الصندوق، إنما جاء بناء على مناشدات متكررة من الصحافيين أنفسهم، ويظل توزيعه طبقا لمقترحاتهم وآرائهم التي أصدروها بالإجماع في منتدياتهم التشاورية الأخيرة».

«كما أن هذا الإجراء، تضيف الاتحادات والروابط، يأتي بعيد قرار السلطات توقيف الموارد المالية المخصصة للإعلانات والاشتراكات في الصحافة الخصوصية، وهي سابقة من نوعها تكاد تجعل موريتانيا الدولة الوحيدة التي توقف تخصيص مثل هذا النوع من الدعم والتشجيع».

«وانطلاقا من هذه الخطوة الأحادية، يتابع البيان، التي نعتبرها ضربة قاضية لجهود إصلاح الحقل وتنصلا من التعهدات السابقة بذلك، فإننا نسجل مقاطعة جميع الروابط والنقابات والممثليات الصحافية الموقعة أسفله (مذكورة أعلاه)، للجنة توزيع الدعم العمومي على الصحافة، ولجميع اجتماعاتها حتى يتم التراجع عن الخطوة».

وكانت هذه الأزمة قد بدأت قبل أسبوعين، إثر بيان نشرته مؤخرا رابطة الصحافيين الموريتانيين، وأعلنت فيه «أنها فوجئت بتعميم صادر عن المفتشية العامة للدولة بأمر من رئيس الوزراء الحالي المهندس يحيى ولد حدمين، يمنع الصحافة، في خرق سافر للدستور، من الاستفادة من موارد مالية صادقت عليها الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ في إطار ميزانية الدولة لعام 2016».

وأكدت الرابطة «أن هذا الإجراء هو الأول من نوعه في تاريخ الدولة الموريتانية منذ الاستقلال وحتى الآن، حيث أن التعميم وما احتواه من منع الصحافة من الحصول على الاشتراكات والإعلانات والتكوين يعتبر بمثابة القضاء النهائي على القطاع الصحافي في موريتانيا».

«لقد تابعنا في رابطة الصحافيين الموريتانيين، يضيف البيان، منذ أشهر الوضعية الصعبة التي يعيشها قطاع الصحافة في موريتانيا والمتمثلة أساسا في منع الصحافيين من الولوج إلى مصادر الخبر، وصعوبة استفادة الصحافيين من التكوين من طرف الهيئات المعنية بالقطاع».

وأوضحت الرابطة «أن الصحافيين عكفوا في الأشهر الماضية على مجموعة من الإصلاحات الشاملة للقطاع استطاعوا من خلالها الخروج بتصور شامل ينتشل المهنة الصحافية من المآسي التي ظلت عرضة لها، ويقترح إيجاد صحافة مهنية ومسؤولة تساهم في ترسيخ وتعزيز الوحدة الوطنية والذود عن الحوزة الترابية، وتنوير الرأي العام المحلي والدولي».

وشددت على «إدانتها الشديدة للتضييق الممنهج على الحريات بشكل عام وعلى الصحافيين بشكل خاص»، مطالبة «رئيس الجمهورية بالتدخل العاجل لإنقاذ ما أفسدته حكومة الوزير الأول يحيى ولد حدمين»، حسب تعبير البيان.

يذكر أن الحكومة الموريتانية تخصص كل سنة غلافا ماليا قدره 200 مليون أوقية (حوالي 600 ألف دولار)، للصحافة الخاصة، حيث استفادت منه السنة الماضية 52 صحيفة ورقية، و94 موقعاً ألكترونياً، بالإضافة إلى 10 من مؤسسات الإعلام السمعي البصري، و 12 من النقابات والمنظمات الصحفية.

وفي مقابل تخصيصها لهذا الغلاف المالي السنوي، ألغت الحكومة أبواب الصرف التي كانت مؤسسات الدولة تقدم عبرها مساعدات مالية للمؤسسات الصحافية الخاصة ضمن سياسة التقشف المالي التي تنهجها الحكومة، الأمر الذي أثار استنكار المقاولات الصحافية الخاصة التي كانت مستفيدة.