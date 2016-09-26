﻿مناورات عسكرية إسرائيلية لاختبار قدراتها وتنتهي قريبا من بناء عائق لتدمير «الأنفاق»

غزة – «القدس العربي»: نفذت قوات من الجيش الإسرائيلي مناورة عسكرية، على مقربة من الحدود الفاصلة عن قطاع غزة، استهدفت عدة بلدات تقع في منطقة الغلاف، لاختبار قدرتها الأمنية، في الوقت الذي أكد فيه ضابط كبير في الجيش، عن قرب الانتهاء من إقامة «عائق» في باطن الأرض قرب الحدود الفاصلة لاعتراض «الأنفاق الهجومية لحماس”.

وجاء التدريب العسكري الجديد الذي نفذته ما تعرف باسم «قيادة الجبهة الداخلية» يوم أمس في المناطق الجنوبية التي تحد قطاع غزة، بهدف الحفاظ على «جهوزية القوات الأمنية”. ومن المقرر حسب ما أعلنت إسرائيل أن تستمر المناورات حتى يوم الأربعاء المقبل. وخلال التمرين ستلاحظ حركة نشطة للقوات الأمنية في مدن أسدود وعسقلانوكريات غات وكريات ملآخي وبعض التجمعات السكنية المحيطة بها.

وقال الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي إن التدريبات تأتي في إطار برنامج التدريبات السنوية للعام الحالي. وكانت إسرائيل قد نفذت الأسبوع الماضي المناورات السنوية العسكرية الضخمة التي كانت تحمل اسم «نقطة تحول» وتحاكي وقوع حرب تستهدف إسرائيل على عدة جبهات. ونفذت قوات الاحتلال العديد من التمرينات العسكرية في محيط قطاع غزة ومناطق وسط إسرائيل والشمال، وذلك ضمن الخطط العسكرية الجديدة، للاستفادة من دروس «استخلاص العبر» التي وضعتها لجنة عسكرية كبيرة بعد الحرب الأخيرة على قطاع غزة صيف عام 2014، وواجهت فيها قوات الاحتلال قتالا عنيفا أوقع في صفوفها العديد من القتلى والأسرى، بعد تمكن المقاومة من التسلل خلف خطوط القوات المتوغلة على حدود غزة، باستخدام «الأنفاق الهجومية”. وسبق أن جرى التمرين بعد انتهاء الحرب، على عمليات إخلاء البلدات الإسرائيلية الواقعة في منطقة «غلاف غزة» كمقدمة لإخلائها حال اندلعت حرب جديدة مع غزة، خشية من تعرضها لصواريخ المقاومة وهجمات عبر الأنفاق.

وخلال حرب صيف2014 ضربت المقاومة مناطق الغلاف بمئات الصواريخ وقذائف الهاون، مما فرض حظرا على خروج سكان تلك المناطق من الملاجئ، إضافة إلى تمكن المقاومة من قصف مناطق وسط وشمال إسرائيل.

وفي سياق الحديث عن استعدادات إسرائيل لأي مواجهة مقبلة، وتحديدا لمواجهة مشكلة «أنفاق المقاومة»، أعلن ضابط كبير أن جيشه يعمل على بناء عائق تحت الأرض على امتداد الحدود مع قطاع غزة. وأكد للإذاعة الإسرائيلية أن العمل جار على استكمال العائق الذي يتم بناؤه تحت الأرض على امتداد الحدود مع قطاع غزة في غضون أشهر. وأوضح أن الهدف من ذلك هو «تعطيل عمل شبكة الأنفاق التي تحفرها حماس»، لافتا إلى أن البناء سيشمل جدارا تم بناؤه بعمق تحت الأرض.

وتقول وزارة الجيش الإسرائيلية إن العائق الذي بدأ العمل على إنشائه مصنوع من الإسمنت المسلح. وسبق أن أعلن العديد من قادة إسرائيل عن رصد الموازنات الخاصة لإقامة هذا العائق لاعتراض أنفاق حماس الهجومية. وتقول إسرائيل إن نشطاء الجناح العسكري لحركة حماس يواصلون عمليات حفر وترميم «الأنفاق الهجومية» التي دمرت خلال الحرب الأخيرة على غزة، واتهمت تقارير إسرائيلية حماس بالحفر لمسافة عدة كيلو مترات داخل حدود إسرائيل.

وكانت إسرائيل قد أعلنت عقب الحرب عن اكتشاف عدة فوهات لأنفاق هجومية مشيدة أسفل الحدود، غير أن الجناح العسكري لحركة حماس قلل من أهمية الكشف، وقال إنها أنفاق قديمة اكتشفت خلال الحرب الأخيرة على غزة.

ويقيم الجناح العسكري لحماس شبكة أنفاق، يستخدمها في تنفيذ هجمات ضد قوات الاحتلال، خلال أي هجوم بري يستهدف قطاع غزة. وبرزت هذه الأنفاق خلال الحرب الأخيرة على القطاع، حيث قام مقاتلو حماس بشن عدة هجمات على مواقع عسكرية وقوات للجيش أوقعت العديد من القتلى. وظهر مقاتلو حماس في تسجيل بثه الجناح العسكري خلال الحرب وهم يخرجون من فوهة نفق، ويتجهون صوب موقع عسكري، ووثق التسجيل عملية اقتحام الموقع وقتل عدد من الجنود.