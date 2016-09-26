﻿نائب برلماني سويسري يطالب بخلع الحجاب في صور جوازات السفر

لندن ـ «القدس العربي»: ذكرت صحيفة الاندبندنت البريطانية أمس ان نائبا سويسريا من حزب الشعب السويسري اليميني قال انه ينبغي حظر الحجاب في صور جوازات السفر.

وقال والتر ويبمان انه ينبغي حظر الحجاب في جوازات السفر السويسرية للنساء تماشيا مع القانون الذي يمنع ارتداء اغطية الرأس الأخرى كالعصبات و القبعات وما إلى ذلك قائلا «من غير المقبول ان تتمكن النساء المسلمات من ارتداء الحجاب في صور الخاصة بجواز السفر، هذه ليست مسألة حرية، وانما من أجل المساواة في المعاملة».

وقالت الاندبندنت ان المبادئ الرسمية لجواز السفر وبطاقة الهوية في سويسرا والتي تم تحديدها من الشرطة الاتحادية السويسرية انه يُسمح بارتداء الحجاب في جواز السفر ورخصة قيادة السيارة لأسباب المعتقدات الدينية طالما ان الوجه واضح بشكل كامل.

الجدير بالذكر ان فرنسا هي أكثر الدول الأوروبية محاربة للحجاب في أوروبا، حيث يمنع ارتداء الحجاب في الجامعات و الدوائر الحكومية، بالاضافة إلى فرض السلطات المحلية في العديد من المدن الفرنسية حظرا لارتداء لباس البحر الإسلامي والذي يُطلق عليه البوركيني، ما قاد إلى معركة قضائية واحتجاجات واسعة في أوساط الفرنسيين.