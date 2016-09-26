﻿غضب شعبي في مدينة الحراك في درعا ومطالب بإجلاء «فتح الشام»

درعا ـ «القدس العربي»: عمّت موجة غضب شعبية مدينة الحراك في الريف الشرقي لمحافظة درعا في سوريا، إزاء إعدام «جبهة فتح الشام» أحد عناصر «الجيش السوري الحر» من أبناء المدينة مؤخرا، بتهمة انتمائه لتنظيم «الدولة».

وأورد الناشط الإعلامي محمد الحراكي، من مدينة الحراك لـ»القدس العربي»، أن عشرات المتظاهرين من المدينة خرجوا في مظاهرة تندد بإعدام «جبهة فتح الشام» الشاب شعلان التركماني، المقاتل في صفوف «الجيش الحر» من أبناء المدينة، وطالبوا بتسليم قاتل التركماني، وإخراج الجبهة من مدينة الحراك، وإجلائها من جميع المناطق في محافظة درعا، وذلك لإجحافها بحق شعلان التركماني في التهمة الموجهة له بالانتماء لتنظيم «الدولة»، ووصفها المتظاهرون بـ»الباطلة».

وتعد مظاهرة أهالي مدينة الحراك، ضد «جبهة فتح الشام»، الأولى من نوعها في محافظة درعا، من حيث المطالب التي رددها المتظاهرون، وهي إجلاء «جبهة فتح الشام» من المدينة وسائر المناطق الخاضعة لسيطرة مقاتلي المعارضة السورية المسلحة في المحافظة.

وكان التركماني انشق عن صفوف جيش النظام السوري، منذ اندلاع الثورة السورية، والتحق بـ»الجيش الحر»، كما شارك في العديد من المعارك ضد قوات النظام السوري، خلال عمله مع «الجيش الحر»، إلا أنه حاول مع عائلته اللجوء إلى تركيا، واعتقله تنظيم «الدولة» على طريق ذهابه لتركيا، في مدينة الميادين بدير الزور، وفق الحراكي.

ولفت الحراكي إلى أنه بعد إطلاق سراح التركماني عاد لمدينته «الحراك»، وانضم لصفوف «جيش اليرموك» أحد فصائل «الجيش الحر» في الجنوب السوري، وشكّل كتيبة تابعة له، إلا إنه خطف عقب ذلك من قبل مجهولين، تبين فيما بعد أنه بيد «جبهة فتح الشام»، متهماً بالانتماء لتنظيم «الدولة»، وكان أهله يقومون بزيارته خلال فترة احتجازه من قبل الجبهة.

وظهر التركماني في فيديو بثته «جبهة فتح الشام»، منذ شهرين، أدلى فيه باعترافاته حول ارتباطه بتنظيم «الدولة»، بعد أن أسره التنظيم في مدينة الميادين في دير الزور، التي وصل إليها عن طريق بعض الأشخاص في محافظة درعا، مقابل مبالغ مالية قدمها لهم.

وأوضح خلال الفيديو الذي بثته الجبهة، أنه خلال فترة اعتقاله لدى تنظيم «الدولة»، خضع لدورة «استتابة»، لمدة شهرين، اقتنع على إثرها بفكر التنظيم، ومن ثم عاد إلى الجنوب السوري للمشاركة مع مجموعة تتبع للتنظيم في حوش حماد في منطقة اللجاة بريف درعا، بعمليات أمنية ضد «جبهة فتح الشام» و»الجيش الحر».

وجاءت عملية إعدام التركماني من قبل «جبهة فتح الشام»، عقب عثورهم على جثة لأحد عناصرهم المدعو إبراهيم الرفاعي، مقتولاً في مقر يتبع لمجموعة «محمد الحلقي» المتهم بالمبايعة لتنظيم «الدولة»، في مدينة جاسم، شمالي درعا، بعد مضي أشهر عدة على اختطافه بالقرب من بلدة الغارية الشرقية بريف درعا، وكان التركماني ساهم في نقله مع عناصر التنظيم إلى مدينة جاسم، بحسب اعترافات التركماني في الفيديو الذي بثته الجبهة.

وأشار الإعلامي الحراكي لـ «القدس العربي»، إلى أن بعض «أصحاب النفوس الضعيفة»، بحسب وصفه، حاولوا إشعال نار الفتنة بين عائلتي التركماني من مدينة الحراك والرفاعي من بلدة الغارية الشرقية، بسبب حادثة مقتل إبراهيم الرفاعي من بلدة الغارية الشرقية، التي تورط فيها الشاب شعلان التركماني، إلا أن أهالي بلدة الغارية الشرقية كانوا متفهمين للأمر، وأصدر «فريق الغرايا» الإعلامي بياناً ينبذ فيه الفتنة التي يسعى إليها البعض، ويؤكد «إن إعدام الشاب التركماني أمر لم يتجاوز به شـرع الله تعـالى».

فيما يرى ناشطون من مدينة الحراك، إن الاعترافات التي نشرت للتركماني في الفيديو الذي بثته الجبهة، تحت الضغط عليه والتهديد، ليست دليلاً على تورطه في عملية اختطاف ومقتل أحد مقاتلي «جبهة فتح الشام».