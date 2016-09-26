﻿ترامب يعد نتنياهو بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل… و«هآرتس» تحذر من سقوطها للهاوية

الناصرة – «القدس العربي» : ترقبت إسرائيل بكل أوساطها بشكل واسع المناظرة الكبرى بين مرشحي الرئاسة الأمريكية. وغداة تقديم دونالد ترامب الوعود لرئيس حكومتها بنيامين نتنياهو بالاعتراف بالقدس المحتلة عاصمة موحدة لها دعت صحيفة «هآرتس» للإصغاء لوزير الخارجية جون كيري الذي يحذر من تحولها لدولة ثنائية القومية.

كما في العالم تثير المواجهة التلفزيونية الحاسمة بين هيلاري كلينتون المرشحة الديمقراطية للرئاسة، ومنافسها الجمهوري دونالد ترامب، اهتماما واسعا في إسرائيل أيضا على غرار المناظرة التاريخية بين نيكسون وبين كنيدي بسبب حالة التعادل وبفعل شخصية ترامب الذي يخشى من انفلات مواقفه ولسانه. ولا شك أن الاهتمام الإسرائيلي بهذه المناظرة التي أعلنت كل وسائل الإعلام الإلكترونية قرارها ببثها بثا حيا مباشرا رغم أنها عند الرابعة فجرا تعكس الوعي لتبعاتها على إسرائيل ومستقبل الصراع.

وكان نتنياهو وقبل مغادرته الولايات المتحدة عقب لقائه السابع عشر والأخير مع رئيسها باراك أوباما قد التقى ترامب في نيويورك ثم التقى بكلينتون. وتأتي لقاءات نتنياهو بالمرشحين قبل يوم واحد من اول مواجهة إعلامية بينهما فجر أمس. وجاء من مقر ترامب ان المرشح الرئاسي وعد نتنياهو باعتراف الولايات المتحدة بالقدس الموحدة عاصمة لإسرائيل في حال انتخابه، وأعرب عن دعمه لمطلب نتنياهو من الفلسطينيين الاعتراف بالدولة اليهودية. وهذا ما أكده أيضا ديوان نتنياهو أنه شارك خلال اللقاء الذي استغرق نحو ساعة وعشرين دقيقة، سفير إسرائيل لدى الولايات المتحدة، رون دريمر، ونسيب ترامب غارد كوشنر.

وحسب البيان فقد عرض نتنياهو أمام ترامب مواقف إسرائيل في القضايا الإقليمية المرتبطة بأمنها والجهود التي تبذلها لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة. وشكر ترامب على الصداقة والدعم لإسرائيل. وقال مقر ترامب الطامع بأصوات اليهود الأمريكيين إن المرشح الجمهوري ناقش مع نتنياهو العلاقات الخاصة والتحالف غير القابل للكسر بين إسرائيل والولايات المتحدة . وبشأن المساعدات الأمنية الأمريكية لإسرائيل، التي ألمح ترامب في السابق الى نيته تقليصها، جاء في البيان أن «ترامب وافق خلال اللقاء على أن المساعدات الأمنية والمعدة لتطوير منظومات الدفاع الصاروخي، هي استثمار ممتاز من ناحية الولايات المتحدة». وأضاف أنه إذا تم انتخابه للرئاسة، فإن التعاون العسكري والاستراتيجي والاستخباري بين الولايات المتحدة وإسرائيل سيكون «رائعا». ووصف إسرائيل بأنها» شريك استراتيجي للولايات المتحدة في محاربة الإرهاب الإسلامي المتطرف».

متبنيا رؤية الحزب الإسرائيلي الحاكم، قال ترامب وفق بيان مقره إنه وافق مع نتنياهو على أن الشعب في إسرائيل معني بالسلام العادل والمستقر مع جيرانه، لكن هذا السلام سيتحقق فقط عندما يتخلى الفلسطينيون عن الكراهية والعنف ويتقبلون إسرائيل كدولة يهودية».

وأوضح أن القدس كانت العاصمة الأبدية للشعب اليهودي منذ 3000 سنة، وان الولايات المتحدة بقيادته ستصادق أخيرا على قرار الكونغرس المعلق باعتبارها كذلك رافضا فكرة تقسيمها.

وأعلن مقر ترامب أن اللقاء تطرق الى الاتفاق النووي مع إيران، ومحاربة الدولة الإسلامية وقضايا أمنية إقليمية أخرى. كما أشار الى ان ترامب الذي صرح خلال حملته الانتخابية بأنه سيبني جدارا فاصلا بين الولايات المتحدة والمكسيك، تحدث مع نتنياهو حول «التجربة الإسرائيلية الناجحة» في حماية حدودها بواسطة الجدران. كما أشار الى قدرات إسرائيل الجيدة في مجال حماية السايبر.وانتهى اللقاء بالتزام الطرفين بالدعم المتبادل على أعلى المستويات إذا ما حظي ترامب بشرف انتخابه رئيسا للولايات المتحدة».

يجب الإصغاء لكيري

ودعت صحيفة «هآرتس» في افتتاحيتها الرئيسية أمس حكومة إسرائيل للإصغاء لوزير الخارجية الأمريكي، جون كيري الذي يتوقع تطور إسرائيل الى دولة ثنائية القومية وحذّر من اندلاع حرب أهلية. ونبهت أن كيري قال محذرا أمام وزراء خارجية الدول المانحة للسلطة الفلسطينية إنه «ينبغي عمل شيء من أجل منع ذلك او الصمت». وتابعت «من المغري صفع كيري والقول له: صباح الخير يا جون، اين كنت حتى اليوم؟ لكن المطلوب الاستغراب، لماذا لم تستخدم الإدارة الأمريكية رافعة المساعدات والاتفاق الذي تم توقيعه مؤخرا مع إسرائيل، من أجل التأثير على نتنياهو واشتراط المساعدات بدفع العملية السياسية». لكن «هآرتس» تؤكد أن الإدارة الأمريكية ليست هي المذنبة عن أفول المفاوضات السياسية وليس من وظيفتها إنقاذ دولة إسرائيل من نفسها.

يشار الى أن وزير الخارجية الأمريكي السابق، جيمس بيكر، سبق وقال إن الولايات المتحدة لا يمكنها الرغبة في السلام أكثر من الأطراف نفسها. وحدد ذلك بعد الباب الموصد الذي وصل إليه مؤتمر مدريد في 1991. وللضغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي في حينها للمشاركة في مؤتمر السلام، قرأ على الملأ بشكل ساخر رقم هاتفه، لكي تستخدمه الأطراف في حال رغبت باستئناف المفاوضات.

وبخلاف الموقف الإسرائيلي الرسمي توضح «هآرتس» أن إدارة باراك اوباما بعيدة عن اللجوء الى موقف مشابه، لكنها هي أيضا استنتجت بأن جهودها لن تفيد آمام سور الرفض الإسرائيلي لكنها تشير لبعض»المصاعب» التي يتركها الرئيس الفلسطيني محمود عباس». في المقابل تبرز «هآرتس» أنه ظاهريا يحمل كيري المسؤولية للجانبين، ولكن فحصا دقيقا «للائحة الاتهام» يبين انه يعتبر وزن الرفض الإسرائيلي خاصة بناء المستوطنات، أكبر بكثير من وزن الرفض الفلسطيني. والأهم أنها تقر بأن كيري مراقب منحاز، ومصير دولة إسرائيل يهمه جدا. فهو يقترح على الإسرائيليين توقعات واقعية وحقيقية. وتضيف «أنه لا يحرض، كما سيدعي البعض بالتأكيد، حين يحث نظراءه في العالم على القيام بعمل ما، او الصمت. يجب على مواطني إسرائيل اعتبار دعوة كيري هذه بمثابة ناقوس إنذار حاد ومؤلم، يوجهه اليهم».وتنبه الصحيفة الإسرائيلية الى أن نتنياهو الذي يواصل تسويق بضاعته الفارغة وفيها يعد بمستقبل رائع، نجح حتى الآن بإغلاق حدود إسرائيل أمام تسلل الأفكار والاقتراحات والمطالبة بإجراء مفاوضات. وتخلص للإشارة لمخاطر «الفرج العربي» بقولها إن نتنياهو يعتمد الآن على الدول العربية بأن تنقذه من الحاجة الى إجراء مفاوضات مع الفلسطينيين. وتضيف «رئيس الحكومة يحلم بدولة يهودية في كل البلاد وفي الوقت ذاته يكذب على مواطني إسرائيل ويخاطر بهم حين لا يوضح لهم ماهية الخطر الذي يهددهم. هذا هو الوقت المناسب تماما لقيام المواطنين الإسرائيليين باتخاذ القرار بشأن مصيرهم: الإصغاء لكيري، او مواصلة السير خلف نتنياهو نحو الهاوية».