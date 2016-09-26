﻿استطلاع يظهر أن غالبية خبراء الشأن الفلسطيني تؤيد إجراء الانتخابات في موعدها ويتنبأون باقتراب نتائج التصويت لفتح وحماس

غزة – «القدس العربي» : أظهرت نتائج استطلاع جديد للرأي العام الفلسطيني، أجري على عينة من خبراء الشأن المحلي في الضفة الغربية وقطاع غزة، أن الغالبية منهم تؤيد إجراء الانتخابات المحلية في موعدها المقرر يوم الثامن من الشهر المقبل، في الوقت الذي أعلنت فيه حركة حماس عن رفضها عرضا تقدمت به حركة فتح عبر وسيط، يقضي بتأجيل الانتخابات لمدة شهر.

ووفق نتائج الاستطلاع الذي أجراه معهد العالم العربي للبحوث والتنمية «أوراد»، فإن 74 في المئة من المستطلعة آراؤهم، أكدوا على أهمية إجراء الانتخابات المحلية، في موعدها المقرر سابقا يوم الثامن من شهر اكتوبر/ تشرين الأول المقبل. وتوقع المستطلعون أن يكون متوسط الإقبال والمشاركة في هذه الانتخابات % 60، فيما عبر 70 %منهم عن رضاهم على دور لجنة الانتخابات المركزية. وتوقع 65% من أفراد العينة أن تكون الانتخابات شفافة ونزيهة. وتجمع غالبية%74 على أن نتائج الانتخابات ستحسمها العائلات والحزب المنتمي له الفرد، وأنه لن يلعب التاريخ النضالي والانتماء لجهة دينية دورا في التصويت للمرشحين. وحسب نتائج الاستطلاع فإن هناك إجماعا على أهمية الانتخابات، مع وجود تباين حول التوقع بحدوثها.

لكن أبرز ما اظهرته نتائج الاستطلاع، أن الأغلبية رأت أن الانتخابات لن تحسن فرص حدوث مصالحة بين فتح وحماس، إذ رأى 21 % من المستطلعين أن الانتخابات المحلية ستؤدي إلى تحسين فرص المصالحة بين الحركتين، بينما صرح % 46 بأنها لن تؤدي إلى ذلك، في حين رأى% 31 بأن الانتخابات لن يكون لها أي تأثير على فرص تحسين المصالحة.

ورأى % 59 منهم أن قرار حماس المشاركة في الانتخابات يشكل خطوة إيجابية بالاتجاه الصحيح، بينما رأى 30 % بأنها لن تغير في الأمر شيئا، في حين رأى % 8 أنها خطوة سلبية.

وبخصوص الإقبال والمشاركة وسيناريو توزيع المقاعد، فقد توقع الخبراء أن تصل المشاركة الى نحو 60 %وأن تحصل فتح وحماس على النسب نفسها تقريبا في الضفة الغربية، في حين تتفوق حماس بنسب طفيفة في قطاع غزة. وقدر هؤلاء أن تحصل فتح في الضفة على% 34 من الأصوات، مقابل %33 لحركة حماس، بينما يحصل المستقلون على %19، والأحزاب اليسارية على9. %

وتوقع هؤلاء أن تحصل فتح في قطاع غزة على 32 %، في حين تحصل حركة حماس على % 37.

وجدير بالذكر أن محكمة العدل العليا، أجلت من جديد البت في ملف إجراء الانتخابات المحلية من عدمه لتاريخ الثالث من الشهر المقبل، وأعلنت الحكومة الفلسطينية ولجنة الانتخابات التزامها بالقرار، وجمدت الأخيرة نشاطاتها حتى ذلك التاريخ.

وبعد عملية التأجيل الثانية للبت في طلب الدعوى المقدم من نقابة المحامين لوقف إجراء الانتخابات، لعدم تضمينها مدينة القدس، وبسب عدم وجود شكل إداري صحيح في غزة، أعلنت لجنة الانتخابات أن العملية هذه لن تعقد في موعدها المقرر يوم الثامن من الشهر المقبل، حتى في حال رفضت الدعوى المقدمة للمحكمة. ورفضت في وقت سابق حركة حماس قرار المحكمة، ووصفته بأنه «إلغاء للعملية الانتخابية القائمة». وأوضحت أن تأجيل البت في الحكم يمثل «عبثاً بالانتخابات وتهرباً من استحقاقاتها اعتماداً على أدوات السلطة التي تملكها حركة فتح».

وفي السياق قال الناطق باسم حماس سامي أبو زهري في تصريحات صحافية أن فتح عرضت صفقة لعقد الانتخابات المحلية بعد شهر، لافتا إلى أن حركته رفضت العرض، وتمسكت بإجراء الانتخابات وفق الإجراءات القانونية. وقال إن أحد الجهات الفلسطينية ولم يسمها، تواصلت مع حماس قبل الجلسة التي قررت فيها محكمة العدل العليا تأجيل البت في عقد الانتخابات يوم 21 سبتمبر/ أيلول الحالي، لعرض صفقة تقدمها فتح، موضحا أنها تنص على قيام حماس بسحب القائمة التي تدعمها في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، فيما تقوم فتح بسحب قائمتها في طولكرم شمال الضفة الغربية. وأشار إلى أنه بناء على هذا العرض تتم إلغاء الانتخابات في كلا المدينتين أي خان يون، وطولكرم.

وقال إن العرض يشمل «التعهد بإيقاف قرارات المحكمة العليا، وتنفيذ العملية الانتخابية بعد شهر». وأوضح أن حماس أعلنت رفضها لأي تجاوز للقانون الفلسطيني «الذي يشير إلى أن محاكم البداية هي المختصة في النظر بقضايا الانتخابات».