﻿اليمن: قوات التحالف تعترض 4 صواريخ باليستية حوثية كانت تستهدف كبار مسؤولي الدولة في مأرب

تعز ـ «القدس العربي»: ذكر مصدر عسكري ان منظومة باتريوت التابعة للتحالف العربي بقيادة السعودية، اعترضت امس الاثنين، 4 صواريخ باليستية أطلقها الانقلابيون الحوثيون باتجاه محافظة مأرب، 170 شرقي صنعاء، كانت تستهدف كبار قيادة الدولة.

ونسب موقع (يمن مونيتور) الاخباري المستقل إلى المصدر العسكري قوله ان «بطاريات باتريوت التابعة للتحالف العربي في قاعدة تداوين اعترضت 4 صواريخ أطلقها الحوثيون باتجاه مأرب، تزامناً مع وجود وزراء ومسؤولين للاحتفال بالذكرى الـ54 للثورة اليمنية 26 أيلول/سبتمبر 1962».

وأوضح المصدر العسكري أن «بطاريات باتريوت دمّرت الصواريخ الأربعة في مناطق مختلفة غرب وشمال محافظة مأرب، دون أن تحدث أي أضرار».

وقالت مصادر محلية لـ(القدس العربي) أن الحوثيين قاموا بإطلاق الصواريخ الباليستية على محافظة مأرب بالتزامن مع وجود رئيس هيئة الأركان العامة للجيش وكذا العديد من وزراء الحكومة، حيث حضروا إلى مدينة مأرب للمشاركة في الاحتفال بالذكرى 54 لثورة 26 أيلول/سبتمبر 1962.

وأوضحت أن «الحوثيين كانوا يعتزمون ارتكاب مجزرة في حق كبار مسؤولي الحكومة الشرعية، خاصة وأن أحد الصواريخ كانت موجه نحو القصر الجمهوري في مدينة مأرب، والذي كان يقيم فيه نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن الأحمر وكبار مسؤولي الدولة».

واشارت إلى أن الانقلابيين الحوثيين استغلوا وجود عدد كبير من كبار المسؤولين الحكوميين في مأرب ليوجّهوا ضربتهم القاضية نحو الحكومة لإفشال محاولاتها نحو العودة والاستقرار في الأراضي اليمنية بشكل نهائي وفق ما ذكرت سابقا مع عودة رئيس الوزاء أحمد عبيد بن دغر.

وذكرت المصادر أن الميليشيا الحوثية والقوات الموالية للمخلوع علي صالح، تطلق صواريخ نحو العديد من المناطق التي تسيطر عليها قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في مأرب، نظرا لقربها الجغرافي من العاصمة صنعاء، في حين أن محافظة مأرب اصبحت مقرا رئيسا للقوات الحكومية.

وفي مدينة تعز نظمت المقاومة الشعبية والجيش الوطني أمس احتفالاً جماهيريا بمناسبة الذكرى 54 لثورة أيلول/سبتمبر، في حين كانت قد أوقدت شعلة الثوة عشية الذكرى بهذه المناسبة.

وأقامت هذه القوات الموالية للرئيس عبدربه منصور هادي عرضا عسكريا شاركت فيه وحدات من قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، وشهد مشاركة شعبية كبيرة، رغم أجواء الحرب والحصار والقصف المستمر على المدينة من قبل ميليشيا الحوثي وقوات المخلوع علي صالح.

وكان الرئيس هادي انتقد بشدة في كلمته عشية الذكرى بثورة أيلول/سبتمبر سلفه علي صالح فقال «لقد ظل المخلوع صالح في سنوات حكمه يزايد بالحديث عن أيلول/سبتمبر والنظام الجمهوري، لكنه حين رأى نفسه خارج المعادلة سارع لتسليم الجمهورية إلى اعداء أيلول/سبتمبر وتحالف معهم وسلم البلاد لأدوات إيران في اليمن ومرتزقتها وهاهو اليوم مكشوفا ذليلا خائنا في نظر شعبنا وسيضيفه التاريخ في سجلات الخائنين».

وأضاف «لقد شبّ شعبنا اليمني عن الطوق ولم يعد بإمكان الكهنوت والعكفة تضليله أو إركاعه، فالكهنوت لن يعود، وما بذله شعبنا الكريم من قوافل شهداء وما سطره من صفحات مجد وبطولة خلال عامين متتالين هو دليل كاف على ان الامامة وهم غير قابل للتكرار وأن الماضي لن يعود».

وأوضح هادي «ان المشروع الإيراني الطائفي لا مكان له بين اليمنيين الأحرار، بل لقد مثل نضال الأبطال اليمنين في العامين الماضيين انتكاسة كبيرة لذلك المشروع التآمري التخريبي الذي يستهدف المنطقة كلها والذي اكتشفناه مبكراً وجاهرنا العالم به في كل المحافل الدولية، وأظهرنا للعالم اجمع مستمسكاته القذرة من سفن محملة بالسلاح والبارود إلى مدربين ومصانع».

وأضاف «لم يدرك الحوثيون وهم يسعون لعودة الماضي البغيض أن الفارق مختلف جدا وأننا اليوم نعيش عصر الفضاء المفتوح والوعي ولأنهم لم يقرأوا حركة التاريخ ومتغيراته فقد انطلقوا من كهوف أسلافهم بنفس الأدوات والمنهج والشعارات، في واقع مختلف جدا عن واقع اسلافهم».

واشار إلى ان العداء الواضح الذي يبديه الأئمة الجدد (الحوثيون) وحليفهم (صالح) للمشروع الوطني ورفضهم مخرجات مؤتمر الحوار الوطني التي نصت على الدولة الاتحادية وانقلابهم على مشروع الدستور «هو ذات الموقف الذي مارسه اسلافهم من دستور 1948 إذ أن بين الامامة والدولة والعدالة عداء وتنافر مما تجد نفسها غير قادرة على البقاء إلا في ظل الفوضى وغياب الدولة وسلطة الفرد وتحكمه بالسلطات».

وقال هادي «إننا ونحن نقف أمام ثورة أيلول/سبتمبر في عيدها الرابع والخمسين نتذكر أننا في حالة مستمرة للدفاع عن الجمهورية وأهدافها العظيمة من أعدائها، كما أننا نتذكر في ذكراها أن أغلب فصول حركة النضال الوطني والتحرير انطلقت من مدينة عدن الباسلة التي ظلت منارة وعي وشعلة ثورة وبوصلة توجه اليمن نحو النور والخير والريادة».

وفي السياق، اقترح مسؤول كبير من المتمردين الحوثيين في اليمن أمس الإثنين هدنة على الحدود مع السعودية في مقابل وقف الرياض غاراتها الجوية ضد المتمردين.

وتأتي هذه المبادرة، التي اقترحها صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى الذي شكله الحوثيون مؤخرا، فيما تشتد المعارك في اليمن وخصوصا على الحدود مع السعودية، في أعقاب تعليق محادثات السلام التي ترعاها الأمم المتحدة في السادس من آب/أغسطس في الكويت، من دون أن تسفر عن نتائج.

وبدأ تحالف عربي تقوده السعودية بشن غارات في اليمن منذ نهاية آذار/مارس 2015، دعما للرئيس عبد ربه منصور هادي في مواجهة المتمردين الحوثيين الذين سيطروا في ايلول/سبتمبر 2014 على صنعاء، وواصلوا التقدم نحو الوسط والجنوب.

وطلب الصماد في مبادرته من الرياض «إيقاف العدوان على بلادنا برا وبحرا وجوا وإيقاف الطلعات الجوية ورفع الحصار المفروض على بلادنا، وذلك مقابل إيقاف العمليات القتالية في الحدود وإيقاف إطلاق الصواريخ على الحدود وإيقاف إطلاق الصواريخ على العمق السعودي».

ودعا المسؤول الحوثي، الذي لا يعترف المجتمع الدولي بمجلسه السياسي، «الأمم المتحدة وكل الدول الحريصة على السلام وحقن الدماء على الضغط على النظام السعودي لالتقاط هذه الفرصة».

واقترح الصماد أيضا عفوا عاما عن «المقاتلين في صف العدوان»، في إشارة إلى القوات الموالية لهادي.

ودعا التحالف العربي بقيادة السعودية لدعم القوات الحكومية في اليمن أمس الاثنين إلى تسوية سياسية شاملة في هذا البلد وليس مجرد هدنة كما اقترح قبل ساعات مسؤول كبير من المتمردين الحوثيين.

وقال الناطق السعودي باسم التحالف العسكري العربي اللواء الركن احمد عسيري «اعتقد ان الامر لا يتعلق بـ(اقتراح) وقف لإطلاق النار». واضاف ان السبب هو ان المتمردين «يرفضون» الرد بشكل ايجابي على مبادرة السلام التي اعلنها وزير الخارجية الأمريكي جون كيري في 25 آب/اغسطس.

وتنص المبادرة التي اقترحها كيري على مشاركة الحوثيين المتحالفين مع انصار الرئيس السابق علي عبد الله صالح والمتهمين بتلقي دعم من إيران في «حكومة وحدة وطنية» مقابل انسحابهم من العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في شمال اليمن وتسليمهم الأسلحة الثقيلة.

وقال اللواء عسيري «اذا كان الحوثيون يريدون وقفا لإطلاق النار، فهم يعرفون ماذا عليهم ان يفعلوا»، في اشارة إلى خطة كيري للسلام.

واضاف ان التحالف العربي «يرحب بكل جهد لتسوية سياسية حقيقية» شاملة بدلا من «وقف قصير لاطلاق النار بلا مراقبة ولا مراقبين».

وفي نهاية آب/أغسطس، أكد مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد أن العودة إلى وقف إطلاق النار في اليمن «أمر مهم للغاية» لاستئناف محادثات السلام.

وقال أمام مجلس الأمن «ان استئناف وقف اطلاق النار سيكون مهما جدا لتسريع المسار نحو تجديد المحادثات». واضاف ان التوصل إلى اتفاق جديد لوقف اطلاق النار «سيوفر على اليمن المزيد من الخسائر في الارواح ويتيح زيادة تدفق المساعدات الإنسانية ويخلق الثقة الضرورية للتفاوض على التوصل إلى حل شامل وسلمي» للازمة.

وقتل قيادي محلي في تنظيم القاعدة في اشتباك مع الجيش اليمني في محافظة ابين (جنوب) احد معاقل التنظيم الجهادي، حسبما افادت مصادر امنية.

واضحت المصادر ان عبد الله حبيبات قتل في مداهمة شنها عسكريون على منزله في ضاحية مدينة لودر، مضيفة ان احد حراسه اصيب بجروح وانه تم توقيف اخر.

وبعد المداهمة حصل تبادل لإطلاق نار اسفر عن مقتل جندي واصابة آخر بجروح، حسب المصادر نفسها.

وتشن القوات الموالية للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي منذ عدة اسابيع حملة ضد المجموعات الجهادية كالقاعدة وتنظيم الدولة الإسلامية التي أفادت من النزاع بين الحكومة المدعومة من التحالف العربي بقيادة السعودية، والمتمردين، لتعزيز نفوذها خصوصا في جنوب اليمن.

وأدى النزاع في اليمن إلى مقتل أكثر من 6600 شخص نصفهم تقريبا من المدنيين منذ آذار/مارس 2015، حسب الأمم المتحدة.