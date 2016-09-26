﻿الأسرى الصحافيون يخوضون إضرابا عن الطعام ليوم واحد

رام الله – «القدس العربي» : أعلن نادي الأسير الفلسطيني أن الأسرى الصحافيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي خاضوا إضراباً عن الطعام ليوم واحد احتجاجاً على استمرار اعتقالهم، وذلك تزامناً مع يوم الصحافي الفلسطيني. وأوضح أن 24 أسيراً منهم يقبعون في سجون الاحتلال أقدمهم وأعلاهم حكماً محمود عيسى موسى المعتقل منذ عام 1993 والمحكوم بالسّجن لمدى الحياة.

ويقضي عدد من الصحافيين الأسرى أحكاماً متفاوتة في السجون، وهم: الأسير أحمد حسن الصيفي والمحكوم بالسجن17 عاماً أمضى منها سبعة إضافة إلى صلاح الدين عواد ومحمد نمر عصيدة ووليد علي وقتيبة قاسم وسامي الساعي وحازم ناصر الذين يقضون أحكاماً تتفاوت ما بين ثمانية آشهر وسبع سنوات. وبين نادي الأسير أن الاحتلال يعتقل في سجونه سبعة صحافيين إدارياً بلا تهم محددة أو محاكمة كالأسيرين نضال أبو عكر وأسامة شاهين اللذين أمضيا سنوات طويلة قيد الاعتقال الإداري، علاوة على الأسرى: حسن الصفدي ومحمد حسن قدومي وعمر نزال وعلي العويوي وأديب الأطرش. إلى ذلك أشار نادي الأسير إلى أن تسعة أسرى صحافيين يقبعون في السجون منذ فترات متفاوتة وما زالوا موقوفين ويخضعون للمحاكمة منهم الأسير بسام السايح والمعتقل منذ الثامن من أكتوبر/ تشرين الأول 2015 وتواصل سلطات الاحتلال اعتقاله رغم إصابته بالسرطان وضعف في عضلة القلب وعدم مقدرته على المشي والكلام، إضافة إلى الأسرى الموقوفين: سامر أبو عيشة ومصعب زيود وأحمد الدراويش ومحمد الصوص ونضال عمر وحامد النمورة والمنتصر بالله نصار وهمام عتيلي.

في غضون ذلك اعتبرت وزارة الإعلام الفلسطينية أن استشهاد الأسير ياسر ذياب حمدوني داخل سجن رامون دليل دامغ على إرهاب إسرائيل ووحشيتها بحق الحركة الوطنية الأسيرة وإمعان في سياسة القتل البطيء التي يمارسها الجلاد. وتؤكد أن حمدوني «الحياة والإنسان صاحب الرقم 208 في مدافن الأحياء سيلاحق القتلة ويطلق نداء استغاثة للمنظمات الحقوقية والإنسانية لمحاسبة إسرائيل على جرائمها في كل المحافل الأممية، وخاصة المحكمة الجنائية الدولية».

ورأت الوزارة في استشهاد الأسير المحكوم مدى الحياة منذ يونيو/ حزيران 2013 وكان يعاني من عدة أمراض وكسور بفعل اعتداء ما تسمى وحدات السجون عليه يفتح ملف الإهمال الطبي والتصفية التدريجية «لأسرانا البواسل والتعذيب الأسود ويحتم على صاحب كل ضمير حي فعل شيء لنصرة عناوين حريتنا وحراس كرامتنا». وحثت وسائل الإعلام الوطنية والعربية والدولية العاملة في فلسطين على التوقف طويلاً «عند فرسان حريتنا الذين يواجهون الموت كل يوم ويتعرضون لإذلال ووحشية وقتل يرتقي إلى الجريمة ضد الإنسانية. وأطلقت نداء إلى عدم التعامل مع شهداء الحركة الأسيرة كأرقام صماء، «فهم قامات عز وكرامة وحياة تنطق بالبطولة وتتسلح بالأمعاء الخاوية والأمل لأجل الحرية». إلى ذلك طلبت نيابة لواء القدس المحتلة من المحكمة فرض حكم بالسجن لمدة 12 عاما على الفتى الفلسطيني (أ) البالغ من العمر ثلاثة عشر عاما من سكان القدس الشرقية الذي شارك في عملية طعن وقعت في حي بسغات زئيف وتم خلالها قتل ابن عمه بعد قيامه بطعن فتى وشاب وإصابتهما بجراح بالغة في تشرين الأول/اكتوبر 2015. يشار الى ان (أ) كان يحمل سكينا لكنه لم يطعن أحدا وأصيب خلال الحادث بجراح بالغة بعد قيام سيارة بدهسه وتعرضه الى الضرب المبرح من قبل المارة. وكانت الشرطة الإسرائيلية قد اعتقلت (أ) بعد خروجه من المستشفى ونقلته الى منشأة خاصة لاعتقال الأطفال، وتم تقديم لائحة اتهام ضده. وقال محامياه ليئة تسيمل وطارق برغوث ان موكلهما لم يصب أحدا وأكد خلال التحقيق معه أنه لم يقصد إصابة او قتل أحد بل طلب من ابن عمه عدم إصابة الفتى نؤور بن عزرا. وأدانت المحكمة المركزية الإسرائيلية في القدس الصبي «أ» في مايو/ أيار الماضي بكل بنود لائحة الاتهام. وقال المدعي يوفال كيدار في حينه إن «حقيقة كونه قاصرا لا تغير الخطر الذي شكله عمله في بداية الهبة الشعبية حيث نفذ الكثير من الشبان والفتية في حينه قسما كبيرا من العمليات. وسنطلب فرض عقوبة شديدة عليه». وطلب من المحكمة فرض عقوبة بالسجن لمدة 12 عاما على (أ) وان يقضيها في السجن الاعتيادي وليس في سجن للشبيبة.