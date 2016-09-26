﻿خبير لـ «القدس العربي»: وزير الزراعة المصري يتحمل مسؤولية الأزمة بعد قراره الخاطئ بمنع القمح الروسي

القاهرة ـ «القدس العربي»: اتسعت مؤخرا مجموعة الدول «المشكّكة» في سلامة الأغذية المصرية، بعدما أصدرت دول آخرها الكويت والسودان وروسيا قرارات بحظر استيراد منتجات من المحاصيل الزراعية من الخضراوات والفاكهة.

وتعد تلك القرارات بمثابة القشة التي قصمت ظهر الاقتصاد المصري، فقد أعلن عدد من الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية وروسيا ودولة السودان والإمارات، التوقف عن استيراد منتجات غذائية ومحاصيل زراعية من مصر مثل الفراولة والبطاطس وعدد من منتجات الألبان كالجبن الأبيض والرومي، نظرا لاحتواء هذه المنتجات على عدد من الفطريات والبكتريا السامة وفضلات بشرية تصيب الإنسان بعدد من الأمراض الخطيرة كالتهاب الكبد الوبائي وفيروس سي.

وفي تصريحات خاصة لـ «القدس العربي»، قال الدكتور صلاح الدين فهمي، الخبير الاقتصادي، «هناك مواجهات ساخنة بين عدد من الدول مثل روسيا والسودان وأمريكا والكويت وبين مصر، حيث أن اتساع الرفض الدولي لاستيراد الفواكه والخضراوات المصرية يعد بمثابة رد فعل طبيعي عن رفض مصر لشحنات القمح الروسي نظرا لاحتوائها على فطر الإرجوت الضار، وعلى غرار حظر روسيا استيراد المنتجات المصرية قام عدد من الدول كأمريكا والسودان باتخاذ القرار نفسه، ولكن جميع الخضراوات والفاكهة صالحة للاستخدام الآدمي والدليل على ذلك أن الكويت قامت بإجراء الاختبارات اللازمة على الفاكهة والخضراوات المصرية، وأكدت أنه لا يوجد أيه فضلات أو بكتريا ضارة مسببة للتلوث في المنتج المصري».

وأوضح «أنه لا بد من الاعتراف أن السبب في تلك الأزمة هو وزير الزراعة لاتخاذه القرار الخاطئ بوقف استيراد القمح الروسي، فنسبة الإرغوت في القمح الروسي لا تتخطى 0,04٪ فلا يمكن أن يصيب الإنسان بضرر نهائيا». وتابع» الزراعة متدهورة منذ عدة أعوام وبدأت في الانحدار التدريجي إلى أن وصلت لذلك الحال الذي هي عليه الآن، فضلا عن الأقاويل المنتشرة من استخدام كيميائيات والمبيدات في الزراعة وزيادة معدلات الإصابة بالاوبئة والفيروسات المنتشرة بسبب تناول الفاكهة، مشيرًا أن «كل ذلك يساعد على زيادة حالة الفزع وتجنب الدول الخارجية للمنتج المصري».

وأضاف «مصر تستخدم العديد من المبيدات التي تساعد في نضج ونمو المحاصيل الزراعية، تلك المحاصيل التي يمكنها أن تضر بصحة الإنسان لذلك علينا الانتباه بالتقليل من استخدامها وعلى وزارة المالية الاهتمام بوضع قواعد في مصلحة الجمارك تقلل من استيراد تلك المبيدات الضارة».

وأشار فهمي إلى «أن على وزير الزراعة العمل المشدد لكي تستعيد مصر مجددًا مكانتها تجاريًا واقتصاديًا في الأسواق العالمية وتعود الصادرات من جديد ليس في السوق الروسي فقط بل في الأسواق العالمية بأكملها لأن الدولة بحاجة إلى العملة الأجنبية حاليا فيجب سرعة اتخاذ القرارات اللازمة من تدشين حملات مراقبة على الأسواق، إضافة إلى ضرورة وجود حملات لتوعية المزارعين بمدى الضرر الذي سيلحق بالاقتصاد المصري فيما بعد».

ففي بداية سبتمبر/أيلول الجاري اتخذت إدارة الأغذية والأدوية الأمريكية إجراءات صارمة بمنع استيراد الفراولة المصرية؛ بعدما تسببت في إصابة عدد من المواطنين في ولاية فرجينيا الأمريكية بمرض الكبد الوبائي «A»، وشمل قرار الحظر 33 شركة ومنتجاً باعتبار أنها مخالفة للمعايير الدولية في الزراعة.

وكانت الحكومة السودانية قررت وقف استيراد جميع أنواع الخضر والفاكهة والأسماك من مصر مؤقتا، لحين استكمال الفحوصات المعملية والمخبرية التي تُجرى لضمان السلامة العامة في البلاد.

وأرجع بيان صادر عن وزارة التجارة السودانية القرار إلى حرص الوزارة على صحة وسلامة الإنسان والحيوان والنبات في البلاد.

وكشف البيان عن «أن القرار يشمل كافة المنتجات الطازجة والمجمدة والمجففة المستوردة من مصر».

ولم يحدد بيان الوزارة السودانية الأسباب الحقيقية التي دفعتها لاتخاذ القرار، لكن معلومات انتشرت في كثير من وسائل الإعلام الدولية تشير إلى تسبب بعض المنتجات المصرية كالفراولة في عدد من المشكلات الصحية كالتهاب الكبد الوبائي وأمراض أخرى.

ويأتي القرار السوداني بعد أيام من إعلان روسيا فرض حظر مؤقت على واردات الفواكه والخضراوات من مصر، وجاء الإعلان الروسي بهذا القرار بعد ساعات من رفض مصر رسميا شحنة من القمح الروسي بعد العثور على آثار لفطر الإرجوت الشائع في القمح.

وأعلن علي عيسى، عضو المجلس التصديري للحاصلات الزراعية في مصر، في بيان له «أن أكثر من ثلاثمائة شركة مصرية ستتضرر من القرار الروسي، كما ستمتد الخسائر إلى العديد من المزارعين في البلاد».

وقد قررت القاهرة إيفاد «بعثة فنية» إلى موسكو في نهاية سبتمبر/أيلول الجاري لبحث الحظر الروسي على المحاصيل الزراعية المصرية. ومن جانبها، أعلنت المملكة العربية السعودية حظر استيراد الخضراوات والفاكهة من مصر بعد ثبوت عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي حسبما أفادت الهيئة العامة للغذاء والدواء في المملكة، وعلى غرارالسعودية جاءت اليابان وإثيوبيا لتعلن تعليق استيراد السلع نفسها..