﻿السيسي يطلب مساعدة من المجتمع في مواجهة أزمة الهجرة غير الشرعية

القاهرة ـ «القدس العربي»: وسط الدموع والأسى على أعداد الجثث التي تم انتشالها من كارثة مركب رشيد الغارق في مياه البحر الأبيض المتوسط، والتي قاربت 170 جثة حتى الآن، بدأت الحكومة المصرية تنتبه لوجود كارثة حقيقية واقعة داخل البلاد راح ضحيتها معظم مهاجري مركب رشيد، وذلك بعد مرور 4 أيام على وقوع الحادث، فقامت الحكومة باجتماع لجنة أمنية مصغرة برئاسة رئيس الوزراء لبحث تبعات الحادث. وتوجه الدكتور أحمد عماد الدين راضي، وزير الصحة، إلى موقع الحادث لمتابعة الاستعدادات الطبية.

وأعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه «لا يوجد مبرر أو عذر لسقوط هذا العدد من ضحايا مركب رشيد، سواء كانوا مصريين أو من جنسيات أخرى».

وكان وهدان السيد، المتحدث الرسمي باسم محافظة البحيرة، قد أعلن في بيان له، «أن عدد ضحايا مركب الموت برشيد ارتفع إلى 169 شخصا».

وأضاف: «تم انتشال 5 جثث إحداها لطفل عمره 3 سنوات وشاب من الغربية، وتم التعرف عليهما وتسليمهما إلى ذويهما بعد إذن النيابة العامة، بالإضافة إلى 3 جثث لأفارقة إحداها سوداني وتم إيداع الجثث في مستشفى رشيد والدلنجات».

وأشار إلى «أنه يتم الاتصال الدائم بقبطان البارجة الخاصة بشركة رشيد للبترول، والتي أمر رئيس مجلس الوزراء بإرسالها استجابة لطلب المحافظ الدكتور محمد سلطان، لانتشال المركب الغارق عن طريق رافعة حمولتها 100 طن ومزودة بأطقم الغطس»، لافتا إلى تركيب قوائم معدنية في المركب الغارق حتى تستطيع انتشاله.

وعلى جانب آخر، أثار تعامل الحكومة المصرية في أزمة غرق مركب رشيد الكثير من الغضب والجدال على الساحة السياسية والإعلامية في مصر، فقد وجهت الإعلامية رانيا بدوي، انتقادا حادا للحكومة حول حادث غرق عدد كبير من الشباب في مركب للهجرة الشرعية في رشيد، حيث علقت خلال تقديمها لبرنامج «القاهرة اليوم»، قائلة: «الحكومة عملت اجتماع «عاجل» بسبب أزمة مركب رشيد بعد ما الدولة خلصت إجازتها، وبعدين تعمل اجتماع عاجل بعد 4 ايام من موت الناس.. أمال لو مكنش عاجل كانت هتجتمع بعد شهرين».

وقال مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، خلال مداخلة هاتفية في برنامج « كلام جرايد» على قناة «العاصمة» : «مضى 5 أيام على حادث غرق مركب رشيد والذي تسبب في غرق أكثر من 166 شخصا وظلت جثثهم متناثرة لساعات طويلة»، مستنكرا عدم تقديم الحكومة العزاء حتى الآن لأسر الضحايا.

وأضاف أن «مصر لم تنكس الأعلام ولم تعلن الحداد، فرغم وقوع الحادث المأسوي يوم الأربعاء الماضي إلا أن مسؤولي الدولة المصرية بدأوا في التحرك بعدها بأربع أيام.. قصروا في حق الشعب المصري بعد سماحهم بالإتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية».

وتابع بكري «الحكومة برئاسة المهندس شريف إسماعيل تعاملت مع حادث غرق مركب رشيد كأنه لم يكن»، موضحًا أن ذلك يعد استهانة بأرواح المصريين وعدم الاهتمام بالرأي العام.

وهاجم الإعلامي يوسف الحسيني، ببرنامجه على قناة «أون تي في»، الحكومة المصرية بسبب فشلها في حل الأزمات والمشاكل المتكررة في البلد خلال الفترة السابقة، قائلا: «هل وصلنا إلى حد إلقاء اللوم على الغلبان بعد موته، يا متعلمين يا ولاد الأكابر ألعنوا الفقر والظروف اللي منعته حتى من التفكير».

كما استنكر جون كاسن، السفير البريطاني في القاهرة، حادث غرق مركب رشيد، وقال في تغريدة عبر حسابه على موقع «تويتر»: «غرق مركب رشيد يدمي القلوب، نفكر في كل الذين عانوا ومن يساعدونهم، يجب وقف المهربين المجرمين والتغلب على اليأس الذي أدى لذلك».

واستنكر الكاتب تامر أبو عرب، عدم إعلان الحداد على ضحايا حادث غرق مركب رشيد، وقال في تدوينة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «هم يعني لازم يكونوا بيقولوا ايش لونك وطال عمرك علشان نعلن عليهم الحداد الرسمي؟، الحداد على شهداء لقمة العيش».

بينما استنكر الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، رئيس حزب مصر القوية، الحادث، وقال في تغريدة على حسابه بموقع «تويتر»: «رحم الله غرقى مركب رشيد أبناء مصر الغلابة ضحايا نظم حكم فاشلة ابتلى بها وطن نهبت ثرواته مجموعة من الفاشلين والفاسدين استهانوا بحياة وكرامة الإنسان».

وأطلق الكاتب الصحافي أحمد الخميسي، دعوة لتنظيم وقفة بالشموع أمام نقابة الصحافيين اليوم الثلاثاء الساعة 5 مساء؛ لإعلان الحداد على ضحايا مركب رشيد، الذي غرق على سواحل البحر المتوسط نهاية الأسبوع الماضي، مخلفا عشرات القتلى والمصابين.

وقال عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، «إذا لم تكن الدولة ترى أن من واجبها إعلان الحداد على نحو 200 مصري استشهدوا خلال محاولتهم النجاة من البؤس والفقر، فإنني أدعو الأحزاب والمنظمات الشعبية وكل من يستطيع إعلان حداد شعبي أن يدعو للوقفة لنتأمل فيها المدى الذي وصل إليه الموت ونرفع الحداد على أبناء الوطن من شهداء مركب رشيد»، لتتبنى الدعوة مجموعة من القوى المدنية والسياسية.