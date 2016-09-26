﻿تونس: الحكومة تتعهد بإعادة الثقة بين المواطنين والدولة والمعارضة تحذرها من «تشويه الاحتجاجات»

تونس – «القدس العربي»: تعهدت الحكومة التونسية بإعادة الثقة بين الدولة والمواطنين، مشيرة إلى أن غياب الحوار بين الطرفين تسبب في أزمة شركة «بتروفاك» التي تم تجاوزها مؤخرا، في وقت حذرت فيه المعارضة الحكومة من «تشويه الاحتجاجات» واستعمال القوة في التعامل معها، فيما طالب مفتي تونس المواطنين بترك الاحتجاجات العشوائية والاعتصامات التي قال إنها تضر بالأملاك العامة، والانصراف للعمل والدراسة.

وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة إياد الدهماني إن المشكل الأساسي في ملفّ شركة «بتروفاك» البريطانية يتمثل في غياب الحوار بين المواطنين والحكومة، مشيرا إلى أن التفاوض مع معتصمي جزيرة «قرقنة» (حيث توجد شركة بتروفاك) من أصحاب الشهائد كان ايجابيّا و»تفهموا الوضعية الصعبة للبلاد ما سهل التفاوض معهم والتوصل إلى حلول للمسائل العاجلة».

وأكد، في تصريح إذاعي، أنّ تعطيل الإنتاج في فرع الشركة في «قرقنة» أصبح متوارثا بتعاقب الحكومات «وسنكون صارمين في هذه المسألة لكن سنعتمد الحوار والمصارحة في البداية وسنبحث عن الحلول حسب إمكانيات الدولة لكننا لن نتساهل مع من يحاول بثّ الفوضى».

وأشار الدهماني إلى أن الفريق الحكومي الذي تحوّل إلى قرقنة اكتشف أنّ الأهالي لم يكونوا مطلعين على مشاريع بصدد الإنجاز في منطقتهم على غرار إنشاء ميناء بسيدي يوسف بقيمة 30 مليون دينار إلى جانب إجراءات خاصّة بالبحارة.

وأكد أن حكومة يوسف الشاهد لن تغالط المواطنين وانطلقت في حلّ الملفات المستعجلة كما تمّ تكوين فريق سيهتمّ بالمشاريع المعطلة والوعود التي لم تنفذ وفي ميزانية 2017 هناك توجه لدفع التنمية في الجهات «وهو حق التونسيين».

وكانت الحكومة التونسية توصلت قبل أيام إلى اتفاق مع محتجين عاطلين عن العمل كانوا يعرقلون إنتاج الغاز من شركة «بتروفاك» البريطانية وهو ما دفع الشركة للتراجع عن قرارها بإيقاف أنشطتها ومغادرة البلاد، إثر تعطل إنتاجها لأشهر.

من جانب آخر حذر حزب «العمال» (أبرز مكونات الجبهة الشعبية) المعارض الحكومة التونسية من «الجنوح إلى استعمال القوة، وتشويه التحركات الاجتماعية، والتخويف منها»، ودعاها إلى «اتخاذ الاجراءات الكفيلة بإنقاذ البلاد، وعدم الخضوع للاملاءات الخارجية».

وأكد الناطق باسمه الجيلاني الهمامي، في تصريح إعلامي عقب انتهاء أعمال المجلس الوطني للحزب، أن الأوضاع المتأزمة في البلاد قد تدفع إلى احتجاجات أكبر وأشد، وهي «طبيعية ومشروعة»، داعيا التونسيين إلى «الدفاع عن حقوقهم بالطرق المشروعة والسلمية، خاصة أن الحكومة تخضع، في كل مرة، وتحت ضغط المواطنين، لإيجاد حلول تلكأت سابقا في إيجادها، على غرار ملف قرقنة».

ودعا الحكومة إلى التخلي عن المديونية كنمط لتمويل ميزانية الدولة، وتبني سياسة جبائية عادلة، وسن ضريبة على الثروات الكبرى والمؤسسات والشرائح المتهربة، وترشيد مصاريف الدولة والأملاك المصادرة، واسترجاع الأموال المهربة، بالإضافة إلى القيام بإصلاح زراعي لفائدة الفلاحين، والتعويل على هذا القطاع كرافعة للنمو الاقتصادي في تونس.

كما حث الهمامي على مراجعة التوجه نحو الخوصصة والتعويل على الدولة في لعب الدور الأساسي في تمويل المشاريع، وتأميم المؤسسات التي تنشط في القطاعات الاستراتيجية، مثل المناجم والطاقة، فضلا عن اتخاذ إجراءات اجتماعية عاجلة لفائدة العاطلين على العمل والعائلات الفقيرة والجهات المهمشة.

على صعيد آخر، دعا مفتي تونس عثمان بطيخ التونسيين، في بيان أصدرته دار الإفتاء أمس الاثنين، إلى التخلي عن الاحتجاجات العشوائية والاعتصامات المعطلة للعمل والإنتاج وسد الطرق والإضرار بالملك العام، وهو ما يعد سابقة في البلاد وخاصة من شخصية دينية لا تتدخل عادة في السياسة العامة للبلاد.

وأضاف «إننا نهيب بأبناء شعبنا العزيز أينما كانوا في مواقعهم الإدارية أو في المصانع والمتاجر أو في الحقول أو في المدارس والمعاهد والكليات، أن يصرفوا جهودهم كاملة إلى الإقبال على العمل وعلى الدراسة وأن يجتهدوا في تحسين مردودهم وتطوير مجهودهم».

واعتبر أن تونس تعيش اليوم «في مفترق طرق فإما أن نخلص الجهد لإنقاذها كلٌّ على قدر مسؤوليته أو، لا قدّر الله، كنا كمن قال فيهم المولى عز وجل: يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين».

ولقي البيان ردود فعل متفاوتة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أشاد بعض النشطاء بمواقف مؤسسة الإفتاء التي اعتبروا أنها تساهم، بدورها، في استقرار البلاد عبر الحض على العمل والابتعاد عن تعطيل مؤسسات الدولة، فيما دعا آخرون المفتي إلى عدم التدخل في السياسة، باعتباره شخصية عامة متخصصة فقط في الأمور الدينية، وانتقد آخرون عدم مطالبة المفتي الحكومة بإيجاد فرص للعمل وتنمية المناطق المهمشة وإيجاد حلول للمشاكل البيئية في البلاد.