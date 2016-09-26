﻿مدير مؤسسة رسمية في النظام السوري يجبر موظفيه على التطوع العسكري الإجباري

حلب ـ «القدس العربي»: أكدت مصادر إعلامية مقربة من النظام السوري إصدار أوامر رسمية قبل قرابة شهر إلى جميع الدوائر الحكومية العاملة في حلب المدينة، يطالبهم فيها بضرورة التطوع والتجنيد العسكري في أي تشكيلات موالية للنظام «غير رسمية»، مقابل الحصول على إجازة مع استمرار الرواتب المالية من المؤسسات التي يبتعوا إليها.

هذه القرارات، بحسب نشطاء، جاءت بعد نجاح المعارضة قبل أسابيع من فك الحصار عن حلب قبل إعادته لقبضة الحصار مجدداً، لكنها لم تتوقف عند هذا الحد بل أمر أحد مسؤولي النظام ممن يشرفون على رئاسة إحدى المؤسسات الرسمية بحلب بتهديد موظفيه بتهم «العمالة والخيانة والوهابية» في حال امتنعوا عن ترك العمل المدني والتوجه نحو الأعمال العسكرية والتجنيد.

ونقلت المصادر الإعلامية الموالية، عن عدد من الموظفين الحكوميين أن قرار الانتساب إلى أيً من التشكيلات العسكرية الرديفة للنظام في حلب تم توزيعه من قبل الأمن السوري قبل شهر واحد على جميع المديريات والمؤسسات العاملة بحلب، ولم يرد في مضمون قرار التجنيد أسماء تشكيلات محددة للتجنيد، بل تم ترك باب الانتساب مفتوحاً أمام جميع التشكيلات، وكل موظف يتطوع ضمن التشكيل العسكري الذي يناسبه. وتحدث الموظفون الحكوميون في دوائر الدولة السورية بحلب، وخاصة العاملين منهم في مديرية الزراعة عبر الإعلام الموالي للنظام، إلى انقلاب مدير مديرية الزراعة نبيه مراد من مدير عام لمؤسسة حكومية إلى ضابط عسكري أو أمني يعمل على مبدأ «نفذ ثم اعترض».

وأشارت المصادر إلى إن مراد قال لموظفيه خلال اجتماع جديد معهم حصل قبل يومين، «نحن نعطيكم الأموال منذ خمس سنوات، وهذه الرواتب ليست بالمجان، ولقد جاء الوقت والموعد لتردوا الدين للدولة، وكل موظف منكم لا يسجل اسمه ضمن أحد التشكيلات الرديفة للنظام السوري في حلب، فهو أما «وهابي، أو عميل أو خائن»، بحسب ما نقلته المصادر الموالية.

ولم ينته تهديد مدير مديرية الزراعة بحلب نبيه مراد هنا فحسب، بل أكد العشرات من الموظفين الحكوميين من خلال منشور «توسل للأسد» عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بان مراد أقدم من تلقاء نفسه ودون استشارة الموظفين بتسجيل أسماء ما يقارب 80 موظفا غالبيتهم من «المهندسين ـ فئة أولى» ضمن صفوف التجنيد الإجباري، وذلك ضمن تشكيلات اختارها من تلقاء نفسه، دون الرجوع لأصحاب العلاقة حيال الموافقة أو الرفض.

وأشار المتحدثون من الموظفين إلى أن مدير مديرية الزراعة بحلب يحاول تلميع صورته أمام قيادة الأسد العسكرية على حساب الموظفين من خلال وضع أسمائهم إجبارياً ضمن إطار التجنيد الإجباري، فيما لم يجبر الحاشية المقربة منه على ترك رأس عملهم المدني في المديرية، وتخلص من كل منافسيه في العمل والإدارة، و»المغضوب عليهم أو المشكوك بولائهم».

كما نوهت المصادر الموالية إلى أن غالبية الذين تم تسجيل أسمائهم للتطوع الإجباري في ميليشيات النظام، هم جامعيون وخريجون أكاديميون، وقد أنهى بعضهم الخدمة العسكرية الإلزامية منذ قرابة 20 عاما، وكانوا يحملون رتبا عسكرية كملازم وغيره، مشيرةً إلى إن مدير مديرية الزراعة قد وضع أسماءهم كعناصر وليسوا كضباط، مما يعني إسقاط الشهادات الجامعية التي بحوزتهم، وجعلهم عناصر عاديين لدى هذه التشكيلات العسكرية غير النظامية أصلاً.

المصادر ذاتها أكدت أن المدير مراد نفسه، قام بتهريب ابنه الكبير من سوريا إلى خارج البلاد حتى لا يؤدي الخدمة الإلزامية الواجبة عليه، وخوفاً من إرساله إلى الجبهات وقتال المعارضة السورية.