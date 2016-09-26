﻿صحيفة مغربية تكشف تفاصيل مثيرة عن علاقة رئيس الفريق البرلماني بأصغر برلمانية في العالم

الرباط – «القدس العربي»: تواصل الأحزاب السياسية المغربية المشاركة بالانتخابات التشريعية حملتها التي انطلقت يوم السبت الماضي فيما تواصل منظمات المجتمع والهيئات السياسية توجيه رسائل للأحزاب لإيلاء الاهتمام بقضايا تشغل المجتمع المغربي.

وعلى إيقاع هذه الحملة التي تنتهي يوم الخميس 6 تشرين الاول/ اكتوبر المقبل، تظهر حملات مضادة، بين الأحزاب المتنافسة، تمحور هجماتها على الجانب الأخلاقي، خاصة ضد حزب العدالة والتنمية، ذات المرجعية الإسلامية والحزب الرئيسي في الحكومة منذ 2011.

آخر هذه الحملات وجهت لرئيس الفريق البرلماني للحزب عبد الله بوانو وأصغر نائبة بالفريق اعتماد الزاهدي بإشاعة عن علاقة (غير مهنية) بينهما، بعد الحملة التي شنت إثر ضبط قيادي وقيادية بحركة الإصلاح والتوحيد (الذراع الدعوي للحزب) في سيارة على شاطئ البحر في اب/ اغسطس الماضي، فيما تبرز مواقع الكترونية أخبار عن ضبط منتمين لهذا الحزب أو الحركة بأوضاع مخلة بالآداب أو اغتصاب قصر.

والطبيعي أن التركيز على هذه الأخبار، يستهدف نسف النظرية الأخلاقية لحزب ذي مرجعية إسلامية للبرهان على أنه حزب يمارس ما يدعو لمحاربته من قيم وبالتالي فإن هذا الحزب لا يستأمن على مصير المغاربة ومصالحهم.

ونشر موقع الكتروني مغربي ال أسبوع الماضي تقريرا مطولا عن علاقة (لا أخلاقية) بين قيادي بحزب العدالة والتنمية هو عبد الله بوانو رئيس الفريق البرلماني للحزب والنائبة اعتماد الزاهدي، وكانت المفاجأة أن رئيس مجلس النواب، الذي تنتهي ولايته بعد أيام استدعى بوانو والزاهدي لسؤالهما، وقال موقع الكتروني إنه ما كان له أن يستدعيهما لولا أنه تلقى (تعليمات) بذلك.

ولكن عبد الله بوانو رفض الذهاب لمجلس النواب وطلب من رئيس المجلس استدعاءه كتابيا.

وأكد رئيس مجلس النواب المغربي، رشيد الطالبي العلمي، أنه وجه استدعاء لكل من عبد الله بوانو، رئيس فريق العدالة والتنمية في مجلس النواب، واعتماد الزاهدي، البرلمانية عن الفريق نفسه، من أجل الاستماع إليهما في الموضوع، الذي نشر وتحدث عن وجود «علاقة» بين بوانو، واعتماد رغم نفي الاثنين ما ورد في التقرير وقالا إنه «لا أساس له من الصحة، وكذب، وبهتان مس شرفه».

وقالت إن عائلة زوجها الفرنسية قررت، وأصرت على رفع دعوى قضائية ضد «أحداث أنفو»، والمسؤولين عنه، لأن ما نشره الموقع مس عرضها، وشرفها.

وشددت اعتماد الزاهدي في تدوينة فيسبوكية، امس الاثنين، على أن عائلتها «تعتزم بإصرار كبير رفع دعوى قضائية ضد موقع “أحداث أنفو” والمسؤولين عليه أمام المحكمة الجنائية في باريس».

وقالت الزاهدي «بعد أيام متتالية من القذف والمس بعرضي وشرفي وشرف أسرتي باعتباري زوجة وأما، وبالنظر إلى الضرر الكبير الذي سببته حملة الافتراء والبهتان والإفك والكذب والتلفيق لي ولعائلتي، وبالنظر إلى الجنسية الفرنسية لزوجي وتواجد معظم عائلتي المتضررة، مما ينشره الموقع الإلكتروني، في فرنسا، فإن عائلتي تعتزم بإصرار كبير رفع دعوى قضائية ضد الموقع المذكور والمسؤولين عليه أمام المحكمة الجنائية في باريس».

وكشفت البرلمانية المغربية أن عائلتها في فرنسا كلفت عمليا مكتب محاماة مختصا من أجل مباشرة المساطر القضائية اللازمة في الموضوع.

وقال عبد الله بوانو «أقسم بالله أن ما نشره موقع الشرعي حولي غير صحيح، ولذلك قررت اللجوء إلى القضاء»، مضيفا أن «القضاء هو الذي ستكون له الكلمة الفصل حفاظا على استقرار الأسر».

ودعت نبيلة منيب الأمينة العامة لحزب اليسار الاشتراكي الموحد في افتتاح حملتها الانتخابية على ضرورة «الانتقال من رعايا مستضعفين خائفين من ثقافة المخزن القمعية، إلى مواطنين كاملي المواطنة، قادرين على الدفاع عن حقوقهم السياسية والاجتماعية والاقتصادية بطريقة سلمية، بهدف تقدم البلاد وتطورها».

واعتبرت أن الانتخابات التشريعية المقبلة تعتبر مهمة في المشهد السياسي للمملكة، لأنها «ترتبط بمؤسسة البرلمان التي تعد مؤسسة محورية ومركزية في نظام الملكية البرلمانية التي نطمح إليها لأن «الملكية البرلمانية هي الملكية محاطة بالديمقراطية غير منقوصة».

وقالت منيب إن «الملكية البرلمانية المنشودة ترتكز على دستور يتضمن فصلا حقيقيا للسلطات، وليس مثل الدستور الحالي الذي لا يوجد فيه فصل للسلطات بل سلطات ممركزة».

ووجّه شباب منظمة العفو الدولية (أمنيستي)، فرع المغرب، نداء إلى الأحزاب السياسية المغربية لوضع إستراتيجية متكاملة لحقوق الإنسان، في إطار برامجها الانتخابية، موازاة مع انطلاق الحملة الانتخابية للاستحقاقات التشريعية، اختاروا له شعار «حقوقنا وحرياتنا أولا».

وقال يوسف فتح، نائب منسق اللجنة الاستشارية للشباب في منظمة العفو الدولية، إن «الحملة التواصلية التي أطلقها شباب المنظمة تتوخّى حثَّ الأحزاب السياسية المغربية على إعطاء الأولوية لحقوق الإنسان في برامجها الانتخابية، والالتزام العلني بجعل المحطة الانتخابية محطة لإقلاع المغرب نحو مغرب ما بعد دستور 2011». ويطمحُ شباب منظمة العفو الدولية في المغرب إلى إقناع الأحزاب السياسية التي ستُوصلها صناديق اقتراع يوم 7 تشرين الاول/ أكتوبر المقبل إلى البرلمان، سواء كانت في الحكومة أو المعارضة، إلى إرساء أسُسِ «مغربٍ مُغاير يخرج من مرحلة الإعلان عن الحقوق والحريات، إلى الالتزام بها عمليا، وتنفيذها على أرض الواقع».

وجاء إطلاق شباب «أمنيستي» للحملة التواصلية مع الأحزاب السياسية المغربية في إطار المخيّم الدولي الذي كان مُزمعا أن تنظمه المنظمة الحقوقية الدولية ما بين 24 ايلول/ سبتمبر الجاري وأول تشرين الاول/ أكتوبر المقبل في مدينة بوزنيقة القريبة من الرباط، لكنَّها لم تحصل على ترخيص من طرف السلطات، كون تنظيم المخيّم يتزامن مع الحملة الانتخابية و»يمكن أن يُفسَّر تفسيرا سلبيا يؤثر على سير العملية الانتخابية».

وقالت المنظمة، في تقريرها الصادر امس إن السلطات المغربية اتخذت سلسلة من الخطوات الإيجابية في السنوات الأخيرة، من بينها اعتماد دستور جديد في عام 2011 ينص على حقوق الإنسان، والتصديق على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري في عام 2013، والانضمام إلى البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب في عام 2014، إلا أن المنظمة لا تزال توثق وقوع انتهاكات لحقوق الإنسان نتيجة للنواقص التي تعتور القوانين والممارسات المغربية. وتضمّن «ميثاق تجديد العهد»، الذي دعا شباب منظمة العفو الدولية الأحزاب السياسية المغربية إلى التوقيع عليه، والالتزام بتنفيذه، تسعة مطالب أساسية، أوّلها مناهضة التمييز والقضاء على العنف ضدّ المرأة؛ وذلك بإلغاء أو مراجعة جميع الأحكام المتضمنة في القانون الجنائي، التي تميّز على أساس العرق أو اللون أو الدين أو الأصل الإثني أو المولد أو النوع الاجتماعي.

كما حثّ الميثاق الأحزاب السياسية على العمل من أجل تجريم جميع أشكال العنف ضدّ النساء والفتيات، وإجراء مراجعة شاملة لمدوّنة الأسرة، «بما يحقق الضمان التام للحقوق المتساوية للرجل والمرأة في جميع الأحوال»، و»ضمان حياد تعريف الاغتصاب في التشريع المغربي، بحيث يتصدى لجميع أشكال الاقتحام الجنسي القسري وبالإكراه…». وستتعهّد الأحزاب السياسية الموقعة على الميثاق باعتبار حقوق الإنسان الكونية «جزءًا من القيَم المؤسِّسة للهوية الوطنية، وأن احترامها أساسي في ممارسة الديمقراطية في المغرب، والتأكيد على الوفاء بالتزاماته على الصعيد الدولي بالحرص على تنفيذ المعايير الدولية لحقوق الإنسان، تنفيذا صارما، والتصدي لأي مساس بكونية حقوق الإنسان سعيا من أجل مغرب ديمقراطي يتمتع فيه جميع الأفراد بالحقوق والحريات». وقالت سليمة بقاس، عضو منظمة العفو الدولية في المغرب انه في الوقت الذي لا تولي الأحزاب السياسية المغربية أهمّية كبرى لمجال الحقوق والحريات في برامجها الانتخابية، بقدْر تركيزها على أمور آخرى، كالتشغيل والتعليم والصحة، فإنَّ الميثاق «يُعتبر فرصة لاختبار مدى صِدقيّة الأحزاب السياسية المغربية في التعاطي مع مطالب حقوق الإنسان».