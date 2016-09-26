﻿قناة مصرية معارضة في تركيا تبثّ تسريبات لحوار بين مسؤول في المخابرات المصرية والنائب محمد دحلان

لندن ـ «القدس العربي»: بثت قناة «مكملين» الفضائية المصرية المعارضة للنظام المصري من تركيا، تسريبا صوتيا مزعوما، ويتضمن حوارا هاتفيا مزعوما بين كل من اللواء وائل الصفتي مسؤول الملف الفلسطيني في جهاز المخابرات المصرية، وبين القيادي السابق في حركة فتح والسلطة الفلسطينية محمد دحلان. ولم يصدر أي تعليق من الجانب المصري على التسريب.

والتسريب المزعوم عبارة عن مكالمة مسربة بين اللواء وائل الصفتي، وبين دحلان، ويظهر في المكالمة الموقف المصري الحقيقي من السلطة الفلسطينية ورئيسها محمود عباس، وكيف يتعامل جهاز المخابرات المصرية مع السلطة.

ويصف الجنرال المصري الرئيس محمود عباس بأنه لم يعد قادرا على الإدراك والتفكير ولا التركيز، وأن همه بالكامل هو البقاء في السلطة.

وقال الصفتي: «الذين لم يتمكن عباس من احتوائهم باتت مواقفهم أقرب إلى حماس»، مشيرا إلى أن «عباس مش عارف يلم»، ويقول: «ما عندوش بضاعة»، وينهمك كل من دحلان والصفتي بعد ذلك بالسخرية من عباس وعزام الأحمد وقادة الفصائل الفلسطينية.

كما هاجم الصفتي حركة فتح التي تحكم السلطة الفلسطينية منذ تأسيسها في عام 1994. وقالت قناة «مكملين» إن المكالمة الهاتفية تعود إلى شهر يونيو / حزيران الماضي.

وقال محمود الزهار، عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس، في مداخلة هاتفية على قناة «مكملين»، إن الحركة تتفق على ضرورة إزاحة محمود عباس، وأن يختار الشارع الفلسطيني من يمثله عبر انتخابات ديمقراطية، مضيفا أن أبو مازن حاول خداع الدول العربية بانتخاباته الأخيرة، وإيهامهم بأن بمقدوره هزيمة حماس.

وأضاف أن المنطقة العربية بما فيها مصر، لم تعد ترغب بوجود محمود عباس في السلطة الفلسطينية وتريد التخلص منه؛ لفشله في وجود حل توافقي بين الفصائل في الداخل الفلسطيني. وأوضح الزهار أن الشارع الفلسطيني ملَّ من حيل وألاعيب وتنازلات أبو مازن وتصريحاته، وآخرها عندما وصف التجسس مع العدو الصهيوني «التعاون الأمني» بـ»المقدس»، وهو ما يرفضه الشارع الفلسطيني. وأشار إلى أن مصر تمارس ضغوطا على «أبو مازن» لإتمام مصالحة فتحاوية داخلية وموقف المخابرات المصرية منه لأنه رفض الانصياع للأوامر وإجراء مصالحة.

وقد دشن نشطاء عبر موقع التدوينات القصيرة «تويتر» هاشتاغا جديدا تحت وسم تسريب_المخابرات، حيث تصدر قائمة التريند المصري، الأكثر تداولا، وشارك فيه عدد كبير من رواد الموقع عبروا فيه عن أن التسريب فضح موقف مخابرات مصر مع دحلان ضد عباس.

وعلق الحقوقي هيثم أبو خليل قائلا: «تفاصيل كاملة لتسريب لقاء ضباط الجيش المصري مع نشوى الحوفي والشيخ أسامة الأزهري»، وربما يكون هذا تسريبا جديدا يكشف عنه أبو خليل!». أما الناشط على تويتر مجدي كامل فقال: «لواء بالمخابرات المصرية لمحمد دحلان: «حماس فريق درجة رابعة بيلعب في الدوري الممتاز ومفيش حد قدامها».

واستغرب عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية رباح مهنّا، على صفحته عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، ما جاء في التسريب الصوتي الذي نُشر عبر شبكة الإنترنت، على أنّه مكالمة هاتفية بين مسؤول الملف الفلسطيني في المخابرات المصرية، وائل الصفتي، وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح المفصول محمد دحلان.

وكتب مهنّا في تعقيبه على التسريب «إنّنا في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وأنا شخصياً تعرفت على اللواء وائل الصفتي عندما كان موظفاً في الجهاز الأمني المصري في قطاع غزة قبل عام 2007، وكذلك التقيت معه في كل المرات ضمن وفد الجبهة الشعبية الذي كان يلتقي المخابرات المصرية أو أثناء جلسات الحوار الوطني».

وأضاف «أستطيع أن أقول بثقة أنه معروف عن اللواء وائل الصفتي أدبه الجم، ويتصرف باحترام مع كل القوى بالذات مع الجبهة الشعبية، وكان دوماً يعبر هو وجهاز المخابرات العامة المصري عن احترامه للجبهة ومواقفها وشخوصها، رغم الخلاف السياسي في الموضوع الفلسطيني بيننا وبين الحكومة المصرية، وأنا شخصياً أستغرب مما سمعت في هذا التسريب لأنه يتناقض كلياً مع ما سبق ذكره».