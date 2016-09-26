﻿إسلاميو المغرب يطلقون بقوة حملتهم للانتخابات التشريعية وسط اتهامات بـ «أخونة الدولة»

الرباط – وكالات : أطلق حزب العدالة والتنمية الإسلامي الحاكم في المغرب الاحد حملته للانتخابات التشريعية في السابع من تشرين الاول/اكتوبر، بتجمع حاشد نظمه في الرباط أعرب خلاله قادته عن ثقتهم بتحقيق فوز انتخابي جديد.

وكانت حملة الانتخابات التشريعية بدأت رسميا السبت في كامل أنحاء المملكة على أن تختتم مساء السادس من تشرين الاول/اكتوبر عشية الاقتراع. ودشن الحزب الإسلامي الحاكم في المغرب حملته للانتخابات البرلمانية في المملكة الأحد مهونا من حدة التوترات ‏مع المؤسسة الملكية.‏

وسيكون الاقتراع المقرر في السابع من تشرين الأول / اكتوبر المقبل هو الثاني منذ اندلاع احتجاجات على غرار ما سمي ‏الربيع العربي في 2011 وهي الاحتجاجات التي دفعت العاهل المغربي محمد السادس لوضع دستور جديد ينزع فتيل ‏الاضطرابات ويمنح مزيدا من الصلاحيات للحكومة المنتخبة.‏

وبينما أسقطت احتجاجات 2011 حكام ليبيا وتونس ومصر نجح الملك محمد السادس في إخماد الحركة الاحتجاجية في ‏بلاده من خلال نقل بعض صلاحياته وزيادة الإنفاق على الشؤون الأمنية. ورغم ذلك حافظ الديوان الملكي على السلطة ‏في النهاية.‏

ويسعى حزب العدالة والتنمية – الذي يقود الائتلاف الحاكم وهو حزب إسلامي- إلى تعزيز مكانته رغم عدم دخوله في ‏تحد صريح مع المؤسسة الملكية التي ترتاب في شأن مشاركة السلطة مع الإسلاميين ولا تسير في هذا الاتجاه.‏

وقال عبد الإله بن كيران رئيس الوزراء وزعيم حزب العدالة والتنمية أمام آلاف احتشدوا في أحد الملاعب الرياضية ‏في الرباط «هذه علامات النصر.» وردد الموالون للحزب هتافات مناوئة للفساد والتي يعتبرها الحزب إحدى سياساته ‏الرئيسية. وأضاف بن كيران أنه «في 2011، العدالة والتنمية قال لا. لن نغامر بملكيتنا… الآن عدم الاستقرار انتهى ‏بفضل الإصلاح».‏

وبدأت العشرات من الحافلات والسيارات تصل منذ الساعات الأولى من صباح الاحد إلى المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله في العاصمة الرباط، ناقلة الآلاف من الأعضاء والمتعاطفين مع الحزب للمشاركة في أول لقاء انتخابي بحضور عبد الإله بن كيران رئيس الحكومة وأمين عام الحزب.

وهي ثاني انتخابات برلمانية تشهدها البلاد منذ تبني دستور جديد صيف 2011 عقب حراك شعبي، تلته انتخابات حملت الإسلاميين لأول مرة في تاريخهم لقيادة التحالف الحكومي. وتوزع مناضلو ومناضلات الحزب على مدرجات المجمع الرياضي وقبالة المنصة دون اختلاط بين النساء والرجال. وقوبل بن كيران عند وصوله وأثناء القائه كلمته بتصفيق حاد من أنصاره مع إطلاق شعارات حماسية. وكانت نظمت الاحد الماضي مسيرة ضد حزب العدالة والتنمية اتهم المشاركون فيها الحزب بمحاولة «أخونة الدولة». وكشفت تسجيلات للصحافة المحلية تورط موظفين وأنصار لاحزاب منافسة في الدفع للاحتجاج على الحزب الإسلامي. واعتبر بن كيران أن هذه المسيرة كشفت «ضعف» خصومه، وأن الحضور الكبير في تجمع الاحد «مؤشر للنصر» في الانتخابات. ولم يغفل بن كيران الحديث عن علاقة حزبه بالمؤسسة الملكية، والتي شهدت «توترات عديدة» حسب الصحافة المغربية، حيث أوضح أنه يدير العلاقة مع محمد السادس «بمنطق التعاون ومنطق الود بعيدا عن منطق المنازعة الذي كان سائدا في أوقات معينة في تاريخ المغرب». من ناحية ثانية ذكر بموقف حزبه من ثورات «الربيع العربي» والحراك الشعبي في المغرب خلال سنة 2011 التي اعتبرها «سنة شك» بسبب ما وقع في تونس وليبيا ومصر وغيرها من الدول.وأوضح أن حزبه قال حينها «لن نغامر ببلادنا ولن نغامر بنظامنا ولن نغامر بالمؤسسة الملكية ضامنة الاستقرار بعد الله»، وهو الشعار الذي ترجمه حزب العدالة والتنمية فيما بعد بشعار «الإصلاح في ظل الاستقرار». وتأسف بن كيران لأنه لم يستطع القيام بإصلاحات أوسع تخص بالأساس الطبقات الهشة والفقيرة في المغرب بسبب الأوضاع الاقتصادية العالمية.

كما تطرق إلى إصلاح أنظمة التقاعد التي كان بعضها مشرفا على الإفلاس، حيث ندد بـ «الخروج عن الحياد» الذي عبر عنه الاتحاد المغربي للشغل، أكبر نقابة مغربية، حين دعت أخيرا إلى تصويت عقابي» ضد حزب العدالة والتنمية. وندد في الوقت نفسه بموقف رجال الأعمال الذي اعتبر أنه «يتجه في الاتجاه نفسه»، وخاطبهم بلهجة محذرة «ابتعدوا عن بن كيران فلن تربحوا من وراء مواجهته شيئا».

واخيرا دعا بن كيران المغاربة إلى عدم البقاء في منازلهم والخروج في السابع من تشرين الأول/أكتوبر للتصويت بكثافة، حيث قال «أعطونا أصواتكم واتركونا في مواجهتهم» دون أن يحدد من سيواجه. ويتوقع أن تحتدم المنافسة في هذه الانتخابات بين حزب العدالة والتنمية وحزب الاصالة والمعاصرة الليبرالي الذي يقدم نفسه باعتباره «حداثيا» في مواجهة الإسلاميين. وإضافة إلى هذين الحزبين يتنافس نحو 30 حزبا و6992 مرشحا لكسب أصوات قرابة 16 مليون ناخب مغربي مسجل، للفوز بـ 395 مقعدا برلمانيا، في إطار نظام انتخابي لا يسمح بحصول أي حزب على الأغلبية المطلقة.