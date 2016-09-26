﻿الفنان الكوبي ويفريدو لام وشخصياته المهجّنة في «التيْت غاليري»

لندن ـ عدنان حسين أحمد: نظّم التيْت غاليري في لندن معرضًا استعاديًا للفنان الكوبي ويفريدو لام للفترة من 14 سبتمبر/أيلول الجاري ويستمر لغاية 8 يناير/كانون الثاني 2017. وقد ضمّ المعرض أكثر من 120 لوحة تُمثِّل مجمل مراحله الفنية إضافة إلى مجموعة كبيرة من الأعمال السيراميكية والطباعية التي تكشف عن الثيمات التي كانت تدور في ذهن الفنان خلال العقود الأخيرة من حياته على وجه التحديد.

يُعتبر ويفريدو من أشهر الفنانين الكوبيين في القرن العشرين. وقد استطاع منذ وقت مبكّر من حياته أن يرسم الطريق التي تفضي به إلى مستقبله الفني حيث درس الرسم في مدرسة الفنون الجميلة في هافانا لمدة خمس سنوات ثم حصل على منحة دراسية أهّلتهُ لمواصلة تعليمه العالي في مدريد.

يستطيع المتابع لتجربة ويفريدو الفنية أن يتلمس التأثيرات الأولى التي خلّفها مُعلّمهُ، رسّام البورتريهات، فرناندو ألفاريز دو سوتومايور، وكذلك تأثير مشاهداته الأولى وهو يقف أول مرة أمام لوحات دييغو فيلاسكيز وفرانسيسكو دي غويا في متحف البرادو في مدريد.

لا يمكن بطبيعة الحال أن نغطّي كل المحاور التي اشتمل عليها هذا المعرض ولكننا سنتوقف عند «الشخصيّة المُهجّنة» التي تكشف عن إبداع هذا الفنان وتقنياته المتطورة التي تجمع بين مدارس فنية متعددة طوّعها لمصلحة ثيماته المحلية والعالمية على حدٍ سواء.

احتلت اللوحات والأعمال السيراميكية والطباعية 12 صالة لكن ما إن يلج المُشاهد الصالة الأولى حتى يصطدم بلوحة تحمل عنوان « بورتريه شخصيIII» 1938 وعلى الرغم من أنّ ويفريدو لم يرسم بورتريهات شخصية كثيرة لنفسه إلاّ أن هذه اللوحة بالتحديد تكشف عن نزوعه كفنان بوهيمي آنذاك. إنه يقف بحزم وثقة كبيرة أمام المُشاهد لكنه يتفادى النظر إليه مباشرة. لعل أهم ما في هذا البورتريه أن الفنان قد حوّل وجهه إلى قناع أفريقي، وهذه هي أولى المؤثرات والرموز التي استقاها من الفن الأفريقي ليخلق صورًا مُهجّنة تجمع بين مصادر وخلفيات متعددة، ومع ذلك فإنّ بعض النقاد والدارسين فسّروا مضمون هذا البورتريه على أن ويفريدو قد وضع نفسه خارج التراث الأوروبي «فأبوه مهاجر صيني وأمه من أصول إسبانية أفريقية».

تحتوي الصالة الثانية على 12 لوحة أبرزها «نافذة رقم 1» 1935 بألوانها الباردة التي تحيل إلى تأثره الواضح بالفنان الفرنسي هنري ماتيس الذي يركِّز كثيرًا على الموضوعات ويهمل التفاصيل الصغيرة. كما يُعنى عناية شديدة بتدرجات اللون الواحد التي انتقلت إلى ويفريدو وصارت جزءًا من البنية الداخلية لعمله الفني. تضم هذه الصالة أربع لوحات لشخصيات منتصبة القامة وهو الشكل الذي دأب على رسمه في أثناء الحرب الأهلية الإسبانية حينما انضمّ إلى ميليشيا الجمهوريين ضد الطاغية فرانكو لكنه بعد ستة أشهر تدهورت صحته فانسحب إلى كتالونيا كي يلتقط أنفاسه. تفاقمت أوضاعه النفسية حينما توفيت زوجته إيفا بيريز وابنه الصغير ويلفريدو بسبب التدرن الرئوي فانعكست الأحزان والأفكار السوداوية على لوحاته الفنية. جدير ذكره في هذه المرحلة أن النحات الكاتلوني مانولو هوغيه حرّض ويفريدو على السفر إلى باريس ومهّد له سبيل التعرّف على بيكاسو الذي سيؤثر هو الآخر في تجربته الفنية بدرجة كبيرة حتى ليخال المُشاهد المحترِف أن لوحات ويفريدو قد أنجزتها أنامل بيكاسو المرهفة.

تحيل لوحة «إله مُفترق الطرق» 1943 إلى الديانة السانتيرية الأفرو- كوبية لكن ويفريدو يصرّ على أنه «لم يخلق رسوماته باعتبارها تقليدًا رمزيًا وإنما على أساس الإثارة الشعرية». انتقل ويفريدو إلى باريس عام 1938 وقوبل باحتفاء شديد من قِبل بيكاسو الذي آزرهُ وعرّفه على العديد من الكُتّاب الفنانين أمثال ميشيل ليريس، أندريه بريتون، هنري ماتيس، خوان ميرو وغيرهم حتى صار عنصرًا فاعلاً في المدرستين التكعيبية والسريالية وأنجز أعمالاً مهمة خلال هذه المرحلة التي سبقت الغزو الألماني لفرنسا الأمر الذي اضطره أولاً للهروب إلى مارسيليا ومنها إلى المارتنيك قبل أن يقرر العودة إلى وطنه بعد 18 سنة من الغربة ويصل إلى كوبا عام 1941.

أفاد ويفريدو كثيرًا من تقنيات المدارس الفنية الأوروبية، لكن مصادر ثيماته كان يستمدها من موروثه الوطني والديني الأفرو- كوبي، فهو شخص متعدد الثقافات والانتماءات بامتياز فلا غرابة أن يرسم عملاً مثل «الغابة» 1943 يجسّد فيه الديانة السانتيرية، والأقنعة الأفريقية، والاسترقاق وما إلى ذلك من موضوعات إنسانية حسّاسة شغلت الكائن البشري سنواتٍ طوالا، وينفِّذ هذه الأفكار بتقنيات أوروبية حديثة جدًا في ذلك الوقت. تتألف هذه اللوحة من أربع شخصيات رئيسة تتميز بوجوهها الهلالية، بعضها بشري وبعضها الآخر حيواني، لكنها تُذكرنا بالأقنعة الأفريقية . كما تتميز هذه الشخصيات بأقدامها الكبيرة، وسيقانها الطويلة، وأردافها الكبيرة وقد نُفذت بأسلوب تكعيبي لا يشي بانتظام هذه الأجزاء الجسدية في مواقعها الصحيحة ومع ذلك فإن خلفية اللوحة العليا المكتظة بأوتار قصب السكّر تحيلنا إلى فكرة استرقاق الأفارقة الذين جلبهم التجار للعمل في المزارع الكوبية. ولو دققنا جيدًا في هذه التحفة الفنية لوجدنا أن الشخص في أقصى يمين الناظر يحمل مِجزًّا في إشارة واضحة لموسم الحصاد، والشخص الرابع في أقصى اليسار كأنه يلمِّح إلى واحدة من الأرواح في التصوف الأفرو- كوبي. ما يهمنا في هذا المقال هو الشخصية المهجنة التي تجمع بين الوجوه البشرية والحيوانية وتحيلنا مباشرة إلى السانتيرية والطقوس الأفرو- كوبية التي كانت تُمارس سرًا في كوبا، على الرغم من تطعيمها ببعض الطقوس الكاثوليكية. عُرضت هذه التحفة أول مرة في غاليري بيير ماتيس في نيويورك وأثارت جدلاً كبيرًا لم تنتهِ تداعياته إلا بعد مدة طويلة ذلك لأن اللوحة تصوِّر التوتر الحاد بين الحداثة والطاقة الثقافية الكامنة في الموروث الأفرو- كوبي. وغالبًا ما تُقارن هذه اللوحة بعمل «غورنيكا» لبيكاسو المعلّق حاليًا على جدران متحف الملكة صوفيا في مدريد.

كثيرة هي الشخصيات المهجنة في أعمال ويفريدو وهناك العشرات من اللوحات التي تجمع بين الإنسان والحيوان والنبات أيضًا. ويبدو أن دراسة ويفريدو للنباتات الإستوائية هي التي ساعدتهُ على توظيف الصورة النباتية في العمل الفني ويكفي أن نشير هنا إلى لوحات من قبيل «فاكهة البابايا» و»الحضور الأبدي» وعشرات اللوحات الأخرى التي تستلهم مادتها من أشجار الطبيعة ونباتاتها وأثمارها.

لم ينجُ ويفريدو من تأثير الجانب السياسي عليه فقد آزر المظاهرات الطلابية ضد ديكتاتورية باتيستا وأعلن ولاءه لأفكار فيدل كاسترو في سعيه لتحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية ورسم لوحة «العالم الثالث» التي خصّصها للقصر الرئاسي.

لابد من الإشارة إلى أن الفنان الدنماركي أصغر يورن هو الذي شجّع ويفريدو على خوض تجربة السيراميك التي أسفرت عن إقامته لأول معرض شخصي سيراميكي لكن تقنياته النحتية لم تكن مختلفة عن رسوماته التي تتمحور على الشخصيات المهجّنة التي نملس فيها مرجعيات الفنون البدائية المنفذة بأساليب فنية حديثة تنتمي إلى روح الفنان ويفريدو ومخيلته البصرية التي تحتفي بمرجعيتها الكونية.

أما الأعمال الطباعية في هذا المعرض فهي كثيرة بمكان وهي تحتاج إلى مقال خاص يُفرد لها وحدها وبالذات تلك التي تتعاطى مع فكرتي «القلق والعنف» اللتين شغلتا الفنان لعقود طويلة من الزمن.

نخلص إلى القول بأن تجربة الفنان ويفريدو لام قد تطورت بشكل مذهل، فبعد تأثره بماتيس وانغماسه في رسم الحياة الصامتة، والمناظر الطبيعية، والبورتريهات المبسّطة، وخاصة صور الفلاحين الأفارقة والكوبيين والأسبان، انتقل إلى المرحلتين التكعيبية والسريالية حيث جسّد بواسطتهما ثيماته الدينية والأسطورية التي تنطوي على قوة عاطفية كبيرة تستنطق الجانب الجمالي ولا تتقصّد الأسطورة أو الطقس الديني بحد ذاته. وعلى الرغم من كل المؤثرات التي أشرنا إليها سلفًا إلاّ أن أعمال ويفريدو لام تحمل بالنتيجة توقيعه الخاص ولا تحيل إلى أي فنان آخر شرط أن نتأملها جيدًا ونستعيد مرجعياتها العالمية النابضة بالحياة.